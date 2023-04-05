Instagram modeli büyük göğüslerine gelen taciz yorumları yüzünden ameliyat oldu

Londra yaşayan 24 yaşındaki Kaeleen Stammers, büyük göğüsleri nedeniyle yıllarca sokaktaki yabancıların istenmeyen ilgisiyle karşılaştığını ve bedenine tam olmayan dar sütyenler nedeniyle omuzlarının, göğüs kafesinin ağrıdığını açıkladı. Göğüs küçültme ameliyatı olmaya karar veren Kaeleen'ın göğsünden üç saatlik ameliyatın ardından 2,5 kg doku çıkartıldı.

KÖTÜ BAKIŞLAR NEDENİYLE BOL GİYİNİYORDU

Kaeleen ameliyat sürecinden sonra "Düzgün nefes alabildiğimi ve ciğerlerimi ilk kez hissettiğim gibi genişletebildiğimi sonradan fark ettim," dedi. "Her gün erkeklerin bakışlarına maruz kalırdım ve bazen saçma sapan implantlar aldığımı düşündüklerini belirtirlerdi. Yanımdan geçen kadınlar da bana pis pis bakarak, eşlerinin elini tuttular ve bana bakmadıklarından emin olmak için gözlerini aradılar. Onları güvensiz hissettirmemek veya bir erkek bakışını hoş karşılamamak için bol giysiler giymeye başladım" diye ekledi.

"YENİ GİYSİLER DENEMEK BENİ HER ZAMAN HEYECANLANDIRIYOR"

"Artık kendimi her gün moda yoluyla ifade etmekte tamamen ve tamamen özgür hissediyorum, yeni giysiler denemek ve yeni vücuduma nasıl uyduğunu görmek beni her zaman heyecanlandırıyor" diye açıkladı.

HAYATA UMUTLA BAKIYOR

Kaeleen, gelecek için heyecanlı ve artık insanların göğsüne bakacağı endişesiyle sosyal toplantılardan kaçınmak zorunda kalmıyor. “Ameliyattan önce, özellikle yaz aylarında herhangi bir sosyal olaydan korkardım çünkü bunaltıcı derecede sıcak olurdum, yan göğüslerim ve cızırtılı sutyenim kollarımı parçalardı. Hayatta yeni bir kontrat yapmış gibi hissediyorum ve umutlarımı, hayallerimi, arzularımı ve sıradan şeyler yapma yeteneğimi ikinci kez tahmin etmem gerekmiyor."

AMELİYAT OLMAK İSTEYEN KİŞİLERİ TEŞVİKLİYOR

Kaeleen, o zamandan beri yolculuğunu paylaşmak ve meme küçültme ameliyatı yaptırmayı düşünen kişileri "çok fazla beklememeye" teşvik etmek için TikTok'ta video yayınlayarak "Şimdiye kadar verdiğin en iyi karar olacak." dedi.

