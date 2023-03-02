İstediğiniz zaman kolayca değiştirebileceğiniz en iyi toner modelleri

Fotokopi, faks makinesi ve yazıcılarda kullanılan tonerler, günümüzde özellikle ofislerin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Bu noktada "Toner ne demek?" ya da "Toner nedir?" diye merak ediyor olabilirsiniz. Toner; az önce saydığımız cihazlarda renk verici olarak kullanılan, toz formundaki ürünlerdir. Bu ürünlerin baskının net olması ve üzerinde herhangi bir leke bulunmaması için özenle seçilmesi gerekiyor. İşte, tam da bu nedenle tonerleri markaj altına aldık ve en kaliteli ürünleri listeledik. Gelin, en iyi tonerleri birlikte inceleyelim!

1. Son sayfaya kadar mükemmel baskı kalitesi: Printpen Muadil Toner

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Piyasanın en iyi toner markaları arasında bulunan Printpen, Muadil Toner adlı ürünü ile son sayfaya kadar mükemmel baskı kalitesini devam ettiriyor. Siyah-beyaz baskılar için tercih edilen toner, 2.000 sayfa baskı kapasitesi ile dur durak bilmeden çalışıyor.

Ürünü uzun süre kullandıktan sonra bile baskılarda ilk günkü keskin ve net renkleri görebilecek, her baskıda ürünün kalitesine bir kez daha hayran kalacaksınız. Kullananlar tarafından bol bol beğeni alan tonerin Canon CRG-712, 713, 725 ve HP CB435A (35A) P1002, P1003, P1004, P1005, P1006, P1009 ile uyumlu olduğunu da belirtelim.

2. Mükemmel sonuçlar için: YSY MFP 135w 1000 Sayfa Verimli Muadil Toner

Mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlayacak YSY MFP 135w 1000 Sayfa Verimli Muadil Toner, baskı yaptığınız her sayfada kendine has kalitesini belli eder. Siyah-beyaz baskılarda kullanılan toner, eski nesil tonerlerin aksine etrafın kirlenmesine neden olmaz ve son derece kolay kullanılır.

Ürünü satın aldıktan sonra yapmanız gereken tek şey özenle paketlenen kutusundan çıkardıktan sonra yazıcınızın toner yuvasına oturtmak. İşte, bu kadar! 1.000 sayfa baskı kapasitesine sahip olduğu için ürün durmadan çalışmaya devam eder. Canlılığına, kontrastına ve pürüzsüzlüğüne hayran kalacağınız baskılar artık bir tık uzağınızda!

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3. Kullanıma hazır: For Brother TN-1040 Muadil Toner

Kullanıma hazır olarak gönderilen For Brother TN-1040 Muadil Toner, yazıcıların ihtiyacı olan özenle üretiliyor. Üretim bandından çıktığı ve kalite kontrolleri büyük bir hassasiyetle yapıldığı için kalite standartlarına uygun olan toner, 1.500 sayfaya kadar baskı yapmaya devam eder.

En iyi toner denildiğinde akla ilk gelenler arasında bulunan ürün, üzerindeki çipi ile gönderildiği için kullanıma hazır. Ürünü teslim aldıktan sonra yerine takarak hemen kullanmaya başlayabileceksiniz. Kapasitesini doldurduğunda ise tekrar dolum yaparak kullanıma hazır hâle getirebilirsiniz.

4. Gelişmiş lazer teknolojisi: HP 103A Neverstop Laser Toner Dolum Seti

Gelişmiş lazer teknolojisi olarak adlandırabileceğimiz HP 103A Neverstop Laser Toner Dolum Seti, uygun fiyata baskı almak isteyen küçük işletme ve ofisler için en uygun seçenekler arasında bulunuyor. Maliyeti son derece düşük olduğu için yüksek kazanç sağlayan toner, muhteşem sonuçlar elde etmenizi sağlıyor.

Ürünün 2.500 sayfa kapasitesi bulunuyor. Böylece toneri daha seyrek yenileyebilir ve daha az kesinti ile çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz. İş ya da okul için sık sık baskı yapmanız gerekiyorsa ve uzun ömürlü, kaliteli, sorunsuz çalışacak bir toner arıyorsanız bu ürünü sizlere tavsiye edebiliriz!

5. Yüksek kalite, üstün performans: Canon CRG 725 Orijinal Siyah Toner

Yüksek kaliteli baskılar için tercih edebileceğiniz markalar arasında başı çeken Canon'un CRG 725 Orijinal Siyah Toner adlı ürünü, hayat kurtarıcı tonerler arasında bulunuyor. Yaklaşık 1.600 sayfaya kadar sorunsuz bir şekilde baskı yapan toneri her yerde kullanabilirsiniz.

"Toner nasıl takılır?" sorusunun cevabına gelecek olursak birçok yazıcıyla uyumlu olduğunu söyleyebileceğimiz toneri, yazıcınızın kapağını açıp drum ünitesini temizledikten sonra yuvasına oturtarak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Yerine oturtmadan önce yeni açtığınız toneri birkaç kez çalkalamanız gerektiğini de belirtelim.

6. Yazıcınız ile tam uyumlu: TNR HP Uyumlu İkili Eko Paket CE285A P1102 85A Muadil Toner

Yazıcınız ile uyumlu olarak çalışan TNR HP Uyumlu İkili Eko Paket CE285A P1102 85A Muadil Toner, kullanmanızı tavsiye edebileceğimiz ürünler arasında bulunuyor. Yaklaşık 1.600 sayfaya kadar aralıksız olarak baskı yapmaya devam eden tonerin kalitesine hayran kalacağınızı düşünüyoruz.

Kalitesiyle ve uygun fiyatıyla kullananlar tarafından olumlu yorumlar almayı başaran toner, ikili paket hâlinde gönderildiği için daha ekonomik. Pürüzsüz, net ve doygun baskılar yapmanıza yardımcı olacak toner ile bir kez tanıştıktan sonra başka hiçbir markayı tercih etmeyeceğinize eminiz!

7. Etkili sonuç: For Samsung SCX-3405FW Toner

En iyi tonerlerden biri olan For Samsung SCX-3405FW Toner, sık sık baskı yapılan yazıcılarda rahatlıkla tercih edilebilir. Özellikle büyük ofislerde, iş yerlerinde, okullarda ve kamu kurumlarında tercih edilen toner için tam bir fiyat/performans ürünü, demek mümkün.

Siyahın en canlı tonuyla çıktı almanızı sağlayacak ürünü etkili sonuç ve yüksek performans için tercih edebilirsiniz. Üstelik tam 1500 sayfalık çıktı almanızı sağlayacak ürün sayesinde uzun süre boyunca dur durak bilmeden baskı yapmaya devam edebilirsiniz. Bu toner sayesinde en kaliteli baskıları gerçekleştireceksiniz, bizden söylemesi!

8. Kalitesiyle herkesin beğenisini kazanır: History CF212A 131A Sarı Muadil Toner

Kalitesiyle kullananlar tarafından beğeni kazanan History CF212A 131A Sarı Muadil Toner; LaserJet Pro M251n, LaserJet Pro M251nw, LaserJet Pro M276 ve LaserJet Pro 200 ile uyumlu olarak çalışıyor. Yaptığı baskıların üzerinde leke, çizik, nokta ve parazit gibi istenmeyen görüntülere asla rastlanmıyor.

Ürünün kullanımı da tıpkı diğerlerinde olduğu gibi son derece kolay. Yapmanız gereken tek şey satın aldığınız ürünü kutusundan çıkarmak ve yazıcınızda bulunan toner haznesinin temiz olduğundan emin olduktan sonra ürünü yerine oturtmak. Toneri taktıktan sonra yaklaşık olarak 1.400 sayfa boyunca aralıksız olarak baskı yapmaya devam edebilirsiniz.

9. Tak çıkar, kullanmaya devam et: Xerox Phaser Toner

Kullanımı son derece kolay olan Xerox Phaser Toner, tak-çıkar yöntemiyle rahatça değiştiriliyor ya da dolumu yapılarak kullanılmaya devam ediliyor. Xerox Phaser Serisi'ndeki 3140, 3155 ve 3160 cihazlarına uyum sağlayan toneri satın alarak kaliteli baskılar yapmaya devam edebilirsiniz.

"Toner nasıl doldurulur?" diye merak ediyorsanız bu soruyu hemen cevaplayalım. Tonerin üzerinde bulunan vidaları, yayı ve plastik döndürme silindirini sökün. Daha sonra elinizde kalan toz toner haznesine uygun bir huni yardımıyla toz toneri doldurun. Sökerken yaptığınız işlemleri tekrarlayarak toneri toplayın ve yazıcınıza tekrar oturtun. Bu kadar basit!

10. En canlı renkler: Tonerimgelsin CRG-054 Set Takım Muadil Toner

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Sırada kalitesine hayran kalacağınız bir başka ürün var! Ürün hakkında detay vermeden önce "Tonerimgelsin CRG-054 Set Takım Muadil Toner ne işe yarar?" sorusunu yanıtlayalım. Ürün, fotokopi makinesi ve yazıcı gibi cihazlarda görüntüyü kâğıda oldukça kaliteli bir şekilde aktarmanızı sağlar.

1.200 sayfa boyunca aralıksız olarak baskı yapan toner, renkli baskılar için sıklıkla tercih edilen ürünler arasında bulunuyor. Canon markalı birçok yazıcı modeline uyum sağlayan toneri elinizdeki yazıcı için kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek istiyorsanız linke tıklamanız yeterli!