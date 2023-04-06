İYİ Parti'den iki bakanlık çıkışı! 'Tabanın yüzde 40'ı Kılıçdaroğlu için çekinceli' dedi, ilk kez açıkladı: İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı verilmeli

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru son viraja girerken, milletvekili aday listelerinde sona gelindi. Partiler bir yandan il il milletvekili adaylarını belirlemeye çalışırken, Millet İttifakı cephesinden dikkat çeken Bakanlık çıkışı geldi. tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel'e konuşan İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için İYİ Parti tabanında bazı çekincelerin ve taleplerin olduğunu söyledi. "Seçmenimizin yüzde 40'ında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çerçevesinde bazı çekinceler var." diyen Köylüoğlu, seçmenlerin talebi olarak iki bakanlığın İYİ Parti tarafından yönetilmesi isteğinin öne çıktığını söyledi.

"FİRESİZ BİR ŞEKİLDE DESTEKLENEBİLMESİ İÇİN..."

Köylüoğlu konuşmasının devamında "Elbette liderlerin takdirleri sonucu belirleyecek olsa da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının firesiz bir şekilde desteklenebilmesi için bu beklentinin gerçekleşmesinin mühim olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu'nun kendisine verdiği demeci Şimdi Konuşalım programının canlı yayınında anlattı.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu'nun açıklamaları şöyle;

· CHP ile geliştirdiğimiz ittifak modeli yerel seçimlerde sonuca ulaştı. Şimdi daha kapsamlı bir ittifakla tek adam rejimini değiştirmek istiyoruz.

· Genel Başkanımız Meral Akşener’in ‘son gücünüze kadar Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için çalışın’ talimatı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"TABANIMIZIN YÜZDE 40'I KILIÇDAROĞLU İÇİN ÇEKİNCELİ"

· Ancak yaptığımız bilimsel çalışmalar ile geçtiğimiz hafta sonu üyelerimiz arasında yapılan temayül yoklaması çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz sonuçlar gösteriyor ki seçmenimizin yüzde 40’ında Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı çerçevesinde bazı çekinceler var.

· Bu çekinceleri gidermek için bizler sahada elimizden geleni yapıyoruz. Lakin ‘Partimiz bu yönetimin neresinde olacak’ sorusu özellikle çekincesi olan seçmenin ana endişesi.

· Burada iktidarın Millet İttifakı’nın seçimi kazanması halinde devletin üniter yapısıyla ilgili asılsız iddialarını çürütmek için tabanımızdaki ve pek çok seçmendeki beklenti Genel Başkanımız’ın geçmişteki İçişleri Bakanlığı tecrübesi ve eğitimci kimliğinden faydalanılması.

"TABANIMIZIN TALEBİ MEB VE İÇİŞLERİ'Nİ İYİ PARTİ'NİN YÖNETMESİ"

· Bir takım çekinceleri olan seçmenlerimizin ve milletin sesi İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı gibi bir takım iddiaların odağındaki bakanlıkların İYİ Parti tarafından yönetilmesi olduğuna yönelik tespitlerimiz var.

· Elbette liderlerin takdirleri sonucu belirleyecek olsa da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının firesiz bir şekilde desteklenebilmesi için bu beklentinin gerçekleşmesinin mühim olduğunu düşünüyorum.

