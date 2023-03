Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artçı sarsıntılar böyle görüntülendi! 10.000’den fazla artçı... “Tehdit oluşturmaya devam ediyor”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremden 11 il etkilendi. Asrın felaketi olarak görülen depremin ardından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ayrı bir kırılmaya neden olan 7.6 büyüklüğünde bir başka deprem de tetiklendi. Bağımsız büyük depremin sonrasında 20 Şubat’ta Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 6.4 ile 5.8 büyüklüklerinde iki yıkıcı artçı sarsıntı meydana geldi. Reuters’ın hazırladığı raporda 6 Şubat'taki ana depremden sonraki 24 saat içinde 570'den fazla artçı sarsıntının ve sonraki üç hafta içinde 10.000'den fazla artçı sarsıntı kaydedildiği belirtildi. Artçı sarsıntıların sıklığı ve yoğunluğu o zamandan beri azaldığı söyleniren sarsıntıların tehdit oluşturmaya devam ettiği ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması'nda (USGS) bir sismolog olan Susan Hough, “Başlangıçta toplam sayıda kısa bir düşüş var, ancak uzun bir kuyruk var. Her depremi, çoğunlukla daha küçük ama bazen büyük olan yan olayları tetikleme olasılığı olan bir ana olay olarak düşünebilirsiniz.Her deprem veya artçı sarsıntının, daha küçük veya daha büyük, sonraki olayları tetikleme olasılığı vardır. Ancak ortalama olarak en büyük artçı şok, ana şoktan yaklaşık 1 birim daha küçüktür.” dedi.

