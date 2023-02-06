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Kentin en işlek caddesinden yıkımı gözler önüne serdi... Malatya Milletvekili Ağbaba: "Biraz önce bir insan kolu ve ayağı gördük maalesef"

06.02.2023 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremin felakete yol açtığı illerden biri de Malatya oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'nın en işlek caddelerinde yayın yaparak kentteki yıkımı gözler önüne serdi. Yıkılan AK Parti Malatya İl Binasını gösteren Ağbaba, "Tehlike devam ediyor. Bazı enkazlarda insan kolu, ayağı gözüküyor. Biraz önce bir insan kolu ve ayağı gördük maalesef, hayatını kaybetmiş" dedi.

Kentin en işlek caddesinden yıkımı gözler önüne serdi... Malatya Milletvekili Ağbaba: "Biraz önce bir insan kolu ve ayağı gördük maalesef"

Türkiye depremin vurduğu illerdeki yaraları sarmaya devam ediyor. 10 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler kentleri adeta yerle bir etti. AK Parti Malatya İl Binası yıkıldı. CHP Malatya Milletvekili Ali Ağbaba sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kentteki yıkımı gözler önüne serdi.

"AYAKTA KALAN BİNA SAYISI AZ"

Yıkılan AK Parti Malatya İl Binası gösteren Ağbaba, devamında ise "Burası Turgut Temelli Caddesi. Malatya'nın en bilinen hanlarından Güven İş Hanı yıkılmış durumda. Ayakta kalan bina sayısı az. Ayakta kalanların bir kısmı da yan yatmış." dedi.

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"HALA ENKAZ ALTINDA BEKLEYEN İNSANLAR VAR"

Ağbaba, "Burada arama kurtarma çalışmaları durmuş gözüküyor" diyerek şöyle devam etti:

"Maalesef büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Herhalde Malatya'nın yaşamış olduğu en büyük felaket. Hala enkaz altında bekleyen insanlar, karınlarını doyurmakla uğraşan insanlar var. Çadır yok, soba yok. Soğukla, barınmayla insanlar mücadele ediyor."

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Tehlikenin devam ettiğini belirten Ağbaba, "Bazı enkazlarda insan kolu, ayağı gözüküyor. Biraz önce bir insan kolu ve ayağı gördük maalesef, hayatını kaybetmiş" diye konuştu.

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"KURTARILMAZLARSA SOĞUKTAN ÖLECEKLER"

Ağbaba Twitter hesabından paylaştığı videoya şu notu düştü:

"Malatya’nın başına gelen en büyük felaketi yaşıyoruz! Gezdiğimiz her sokak savaş alanı gibi. Arama kurtarma çalışmaları durmuş durumda. İnsanlar enkaz altında kurtarılmayı bekliyor. Hava çok soğuk kritik saatlere girdik. Kurtarılmazsa soğuktan ölecekler."

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Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya Veli Ağbaba

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