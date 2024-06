Küçük evlere büyük çözümler! Yerden tasarruf etmenizi sağlayacak ürünler listesi

Küçük evlerde yaşamak, her köşeyi verimli bir şekilde kullanmayı da beraberinde getirir. Bu yüzden, minimum alanda maksimum verimlilik kazandıran eşyalar hem düzeni sağlamak hem de yaşam alanını en iyi şekilde değerlendirmek için büyük rol oynar. Sadece pratik olmalarıyla değil aynı zamanda şık tasarımlarıyla da her yaştan insanın evine güzellik katan faydalı ürünlerden oluşan bir liste hazırladık. Her biri evinizdeki alandan tasarruf etmekle kalmayıp çok yönlü özellikleriyle de dikkat çeken eşyalara gelin, birlikte bakalım. İşte detaylar!

1. Fonksiyonellik arayanlara: Homedius Magic Katlanır Yataklı Antrasit Koltuk

Yerim yok, misafirim çok diyenler için ideal olan Homedius Magic Katlanır Yataklı Antrasit Koltuk, istediğinizde koltuk istediğinizde yatak olabilen çok amaçlı tasarımı ile evinize konfor katar. Benzersiz tasarımı ve uzun ömürlü iç süngeri ile dikkat çeken koltuk, farklı uygulama seçenekleri ve yüksek konforu sayesinde hayatınızı kolaylaştırır. Hızlı çıkarılıp yıkanabilir fermuarlı kılıfı ile temizlik konusunda da endişe etmenize gerek kalmaz. Evinizde arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirdiğiniz anlarda rahatça yararlanabileceğiniz koltuk, alanınızı verimli kılmanın en şık ve konforlu yolu!

2. Evinizde yer açın: İnterGo Tekerlekli Beyaz Yan Sehpa

Evinizde yerden kazandıracak ve pratik yapısıyla hayatınızı kolaylaştıracak InterGo Tekerlekli Beyaz Yan Sehpa, tekerlekli yapısıyla kolayca hareket ettirilerek koltuğun altına girer ve konfor verir. Özellikle içeceğinizi içmek, yemeğinizi yemek veya kitabınızı okumak için mükemmel bir yüzeye sahip olan yan sehpa; bilgisayar, tablet ve telefon konusunda da büyük rahatlık yaşatır. Dekoratif tasarımı sayesinde salon, yatak odası veya oturma odanıza şıklık katan sehpa, 44x29 cm ölçülerinde alt ve üst tablaları ve 65 cm yerden yüksekliği ile kompakt bir üründür.

3. Hem estetik hem kullanışlı: İki Raflı Ahşap Elbise Askılık

Evinizde daha fazla eşyaya yer açmak için harika bir çözüm olan %100 çam ağacından üretilen iki raflı ahşap elbise askılığı ile tanışın! Ayaklı askılık, 148 cm yüksekliği, 106 cm uzunluğu ve 38 cm derinliği ile hem şık hem de işlevsel. Kıyafetlerinizi düzenlemek için ideal olan ürün, evinizde yerden tasarruf ederken iki raflı yapısıyla daha fazla depolama alanı yaratır. Demonte olarak gönderilen askılığı kolayca kurabilir ve hemen eşyalarınızı yerleştirmeye başlayabilirsiniz.

4. Kompakt tasarım: Asra Trend Açılır Kapanır Duvara Monte Masa

Evinizde alanınızı daha verimli hale getirmek için Asra Trend Açılır Kapanır Duvara Monte Masa mükemmel bir seçim! Dikdörtgen şeklindeki katlanır yemek masası, ihtiyaç duyduğunuzda kolayca açılarak hem çalışma masası hem de yemek masası olarak değerlendirilebilir. Kullanmadığınız zamanlarda ise duvara monte edilebilen tasarımı sayesinde yer kaplamadan yaşam alanınızı ferah tutar. Hem şık hem de küçük olan çok amaçlı masa ile evinizde yerden kazanmak artık çok daha kolay!

5. Keyifli öğünler için: Canisa Siyah Mermer Desen Ada Mutfak Masa ve Sandalye Takımı

Canisa Siyah Mermer Desen Ada Mutfak Masa ve Sandalye Takımı, yüksek kaliteli E1 belgeli suntalamdan üretilmiş bir üründür. Ürünü duvara monte ederek yerden büyük ölçüde artırma yapabilirsiniz. Ayrıca, masanın kenarında bulunan 3 raf, mutfak eşyalarınızı düzenlemek için ekstra alan sunar. Dört adet olan sandalyeler ise dayanıklı profil metalden yapılmış olup Cappucino rengi ile zarif bir görünüme sahiptir. Hem pratik hem de estetik olan masa ve sandalye takımı, mutfağınıza hem şıklık katacak hem de alanınızı maksimum verimlilikle kullanmanızı sağlayacak.

6. Çok yönlü aydınlatma: AhmetExpress Ahşap Sehpalı Siyah Mat Metal Lambader

Çok fonksiyonlu ürünlerle alanınızın daha geniş görünmesini istiyorsanız, AhmetExpress'in Ahşap Sehpalı Siyah Mat Metal Lambadere mutlaka bir göz atmalısınız! Modern mat siyah metal gövdesi ve şık kumaş şapkası ile oturma odanıza hem stil hem de işlev kazandırır. Bu loft tarzı ayaklı yer lambası, 170x35 cm boyutlarında ve E27 ampul ile uyumlu olup 40W gücünde ışık verir. Ayrıca, 35 cm çapında ve 18 mm suntalamdan yapılmış ahşap sehpası, kitaplarınızı, içeceklerinizi ya da dekoratif objelerinizi yerleştirmeniz için ideal bir alan yaratır. Hem aydınlatma hem de sehpa ihtiyacınızı aynı anda karşılayarak evinizde yerden tasarruf etmenize imkan tanır.

7. Yer karmaşıklığına son: Dekorex Metal Ayaklı Aynalı Beyaz Banyo Dolabı

Banyonuz hem estetik hem de düzen görünsün mü istiyorsunuz? O zaman Dekorex Metal Ayaklı Aynalı Beyaz Banyo Dolabı ihtiyacınız olan ürün olabilir! Dolap, beyaz rengi ve işlenmiş ahşap malzemesi ile banyonuzda ferah bir atmosfer oluştururken 30x40x185 cm boyutlarıyla da fazla yer kaplamadan tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Metal ayaklarıyla banyonuzun zeminini daha az dolu göstererek geniş ve ferah bir his yaratır. Aynalı kapakları sayesinde sabah hazırlıklarınız daha kolay hale gelirken 18 mm melamin kaplı yonga levhadan yapılmış dolap, dayanıklılığı ve kaliteli aksesuarları ile uzun ömürlü bir yapıya sahip.

8. Dağınıklığa elveda deyin: C'estbon Gizli Depolama Alanı Olan Açık Gri Ottoman Puf

C'estbon'un Gizli Depolama Alanı Olan Açık Gri Ottoman Pufu, evinize hem estetik bir dokunuş katmak hem de etkili bir depolama çözümü için mükemmel bir seçimdir! Pufun kapağını kaldırdığınızda içine eşyalarınızı koyabileceğiniz geniş bir saklama alanı yer alır. Pamuk ve keten kumaşla kaplı, çam ağacından yapılmış sağlam yapısıyla gri renkli pufu ayakkabılıktan basamaklı tabureye, hatta konsol masasına kadar pek çok amaçla kullanabilirsiniz. Oturma odanız, koridorunuz veya ofisinize harika bir şekilde uyar ve yerden tasarruf ederek mekanınızı düzenli ve temiz tutmanıza yardımcı olur.

9. İster salona ister yatak odasına: SjdoPulse Şarj İstasyonlu ve Led Işıklı Yüzen Akıllı Komodin

Duvara monte edilebilen tasarımı sayesinde zemindeki alanı işgal etmeden odanız daha ferah gösteren SjdoPulse Şarj İstasyonlu ve Led Işıklı Yüzen Akıllı Komodinin kablosuz şarj özelliği ile mobil cihazlarınızı hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. LED ışıklı özelliği ise üç farklı renk seçeneği ile ortamın atmosferini istediğiniz gibi ayarlamanıza olanak tanır. Komodin çekmeceleri dayanıklı masif ahşaptan yapılmış olup aynı zamanda çevre dostu malzemelerle tasarlanmıştır. Yatak başucunda veya oturma odasında depolama ihtiyaçlarınızı karşılayan akıllı komodin, herhangi bir odaya pratik bir yan masa olarak da mükemmel bir şekilde uyar.

10. Evinizin vazgeçilmezi olacak: HYDZYXGS Katlanabilir Ahşap Mutfak Masası

Özellikle küçük daireler veya odalar için ideal olan HYDZYXGS Katlanabilir Ahşap Mutfak Masası, evde yer kazanmanıza yarayan etkili bir çözümdür. Beyaz renkte ve dikdörtgen şekilde tasarlanmış olan masa, yarı genişletildiğinde bir yazı masası, tam açıldığında 6 kişilik bir yemek masası ve tamamen katlandığında kompakt bir köşe standı olarak iş görür. Güçlendirilmiş kare boru destek çerçevesi ve sağlam E1 sınıfı çevre dostu tahta malzemesiyle dayanıklı ve güvenli olan masa, ayarlanabilir ayak pedleri sayesinde düz olmayan zeminlerde bile sabit kalır. Her iki tarafta düşme önleyici braketler masayı katladığınızda dik durmasına yardımcı olur ve saklanmasını kolaylaştırır.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.