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Macaristan Başbakanı Orban'dan seçim sonuçları hakkında açıklama: "Soros'un adamı sınırları açardı"

02.06.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Orban, Erdoğan için dua ettiğini belirterek, "Eğer kazanmasaydı bu bir trajedi olurdu" dedi.

Macaristan Başbakanı Orban'dan seçim sonuçları hakkında açıklama: "Soros'un adamı sınırları açardı"

Macaristan'da aşırı sağ siyasetçi Başbakan Orban, devlet radyosunda gündemi değerlendirdi. Erdoğan'ın seçim zaferinin kendisinde büyük bir rahatlama yarattığını ifade eden Orban, ayrıca "Erdoğan kazanmasaydı Soros'un adamı göçmenlere sınırları açardı, zafer için çok dua ettim" dedi.

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SOROS'UN ADAMI VURGUSU

Erdoğan'ın seçimleri kazanmasına çok ihtiyacı olduğunu vurgulayan Orban, Erdoğan'ın kaybettiği senaryo hakkında, "Erdoğan kazanmasaydı George Soros'un adamı Türkiye'de kazanırdı" dedi.

Muhalefet bloğunun ortak cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu kast ederek "Soros'un adamı" ifadesini kullanan Orban, Kılıçdaroğlu'nun galip gelmesinin sınırların mültecilere açılması anlamına geleceğini ima ederek, "Türk sınırlarını mültecilere açardı" dedi.

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Macaristan Viktor Orban George Soros erdoğan kılıçdaroğlu

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