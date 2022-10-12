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'Mansur Yavaş' ısrarını bırakmadı! Ümit Özdağ ismini sakladığı 5 partiyi işaret etti: Akşener'e birazcık cesaret öneriyorum

12.10.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı öneren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ses getirecek bir çıkışa daha imza attı. Özdağ, bu kez İYİ Parti Meral Akşener'e "cesaret" önerdi. Ümit Özdağ ayrıca Mansur Yavaş'ın adaylığı hakkında konuşurken "İsmi bende saklı" diyerek 5 siyasi partiyi işaret etti.

6'lı masa ortak cumhurbaşkanı adayını seçim takviminin belirginleşmesiyle duyuracağı yönündeki ısrarlı söylemlerini sürdürüyor. Diğer muhalefet partileri ise bu konuda 6'lı masaya tepkili. Özellikle Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ bu konuda 6'lı masayı sert eleştiren isimlerden biri.

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"TARİHİ ÇAĞRI"

"Tarihi bir çağrı yapacağım" diyerek basın toplantısı düzenleyen Ümit Özdağ, ortak cumhurbaşkanı adayının Mansur Yavaş olması gerektiği vurgusunu yinelemişti. 6'lı masaya ise "Mansur Yavaş'ı adım adım tasfiyeye götüren bir altılı masanın Türkiye'nin hiç bir derdine çözüm bulması mümkün değil" sözleriyle tepki göstermişti.

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Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz, yanımda mısınız" şeklindeki çıkışlarının sıklaşması ve Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na açık desteğini ilan etmesiyle Yavaş'ın adı adaylık tartışmalarında daha az geçmeye başladı.

Özdağ'dan ses getirecek açıklama: Mansur Yavaş'ı adım adım tasfiyeye götüren...Özdağ'dan ses getirecek açıklama: Mansur Yavaş'ı adım adım tasfiyeye götüren...

ÜMİT ÖZDAĞ DA ISRARCI

Öte yandan, kamuoyuna yansıyan seçim anketlerine göre yüksek oy potansiyeline sahip Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması konusunda Ümit Özdağ üstelemeye devam ediyor.

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"5 PARTİ DAHA..."

Özdağ, FOX Haber'de katıldığı canlı yayında Yavaş'a desteğini tekrarlarken İYİ Parti lideri Meral Akşener'e de şu sözlerle çağrıda bulundu:

"Meral Hanım’a çağrıda bulunuyorum, Mansur Yavaş’ı biz destekliyoruz. Meral Hanım da bu 6’lı masadan kalksın ‘Biz de destekliyoruz’ desin. Bakın göreceksiniz, isimleri bende saklı, 5 parti daha desteklediğini açıklayacak. Meral Hanım’a birazcık cesaret öneriyorum."

Özdağ ayrıca "Mansur Bey 'Ben kamu görevi yapıyorum' diyor. Biz de 'Özel sektöre geç' demiyoruz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA: YA CAHİL YA YALAN SÖYLÜYOR

Sığınmacılar konusunda konuşan Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun şöyle eleştirdi:

"Vatandaşlık alan sığınmacılar 10 sene boyunca oy kullanamasın diye CHP ve İYİ Parti'ye bir çağrıda bulunduk. Hiç ses çıkarmadılar. Üstüne Kılıçdaroğlu, 'O kadar önemli sayıda vatandaşlık verilmedi' diye açıklama yaptı. Ya cahil ya Türk halkına yalan söylüyor."

"MEHMET ALİ ÇELEBİ SİYASETEN ÖLMÜŞTÜR"

Özdağ, önce CHP'den, ardından Memleket Partisi'nden istifa eden, dün ise AK Parti'ye katıldığını duyuran Mehmet Ali Çelebi için ise "Siyaseten ölmüştür, Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu ve "İlk kez açıklıyorum. Mehmet Ali Çelebi ile 3 kez görüştüm, mayıs ayında Zafer Partisi’ne geçecekti" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Ali Çelebi Ümit Özdağ 6'lı masa

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