Mansur Yavaş'tan Akşener'e anketli yanıt! Merakla beklenen ilk açıklama geldi: İddialı çıkışı çok konuşulur...

Yerel seçimlerde muhalefette olası ittifak veya iş birliği senaryoları tartışılırken ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olabileceği iddiası ortaya atılmış, Yavaş ise "CHP'den adayız, parti değiştirmek yok" diyerek çizgisini belli etmişti. Bu sırada Akşener'den çok çarpıcı açıklamalar geldi. İYİ Parti lideri, 2023 seçimlerinde Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'nu kendilerinin de aday gösterebileceğini belirterek iki ismi kararlı olmamakla eleştirdi. Akşener ayrıca 81 ilde ittifaka kapıyı kapattı.

Akşener, gündem yaratan açıklamasında "Biz bundan sonra bu ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız" demiş, Ankara ve İstanbul dahil 81 ilde seçime ayrı başlarına gireceklerini ilan etmişti. Bu kararın ardından İmamoğlu ve Yavaş'ın vereceği yanıtlar merakla bekleniyordu. Sözcü'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, 'aday' olarak çalışmalarına başladığını belirtirken iddialı konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAMA YAPABİLİRİZ"

Yavaş, Akşener'in açıklamasını şöyle değerlendirdi:

"Dört milyon seçmenimiz var, hepsinin oyuna talibiz, o kadar. Başka bir şey söylemek, yorum yapmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde gerekirse açıklama yaparız. Çünkü adaylığımız henüz kesinleşmiş değil. Biliyorsunuz, CHP Parti Meclisi karar veriyor. Biz “Adayız” diye çalışmalarımıza başladık."

"İTTİFAKSIZ DA İDDİALIYIM!"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u yeniden kazanmak istediğini vurgulayarak 2019'daki benzer bir 'İstanbul ittifakı' kurmak istediğini dile getirmişti. Ankara'da ise ittifak senaryosu belirsiz. Mansur Yavaş'tan konuyla ilgili şu açıklama geldi:

"Ben iddialıyım. Dört buçuk yıldır çalışıyorum. Ankara halkı bu konuda bize onay veriyorsa devam ederiz, vermiyorsa… Elle gelen düğün bayram derler ya, bizimki de o. Ama her halükarda iddialıyız."

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASINI HATIRLATTI

Adaylığa talep olduğunun sinyalini veren Mansur Yavaş, adaylığının CHP tarafından neden açıklamadığına ilişkin "Açıklar herhalde bugün yarın, bekliyorum. Henüz sayın genel başkanla yan yana gelebildiğimiz bir etkinlik olmadı. Açıklar diye düşünüyorum. Daha önce “Belediye başkanlarımız yoluna ve görevlerine devam edecekler” diye demeci var. Geçenlerde Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, “Ankara'da aday arayışımız yok, başarılı bir belediye başkanımız var” diye açıklama yaptı. Ben onun üzerine adaylığımı ilan ettim" diye konuştu.

ANKET SONUÇLARINI PAYLAŞTI: KENDİME GÜVENİYORUM

İddiasını paylaştığı anketle de pekiştiren Mansur Yavaş, seçimlere dair öngörüsünü "Kendime güveniyorum. Çok farklı bir belediyecilik ortaya koyduk. Geçen gün memnuniyet anketi yayınlandı. Ankara'da memnuniyet yüzde 68. Yüzde 26.8 memnun olmayan var. Bu, yaptığımız çalışmaların halk üzerindeki etkisini gösteriyor" sözleriyle dile getirdi.

Yavaş, Akşener'in söz konusu tutumu hakkında yorum yapmaktan ise kaçındı.