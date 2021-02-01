Merkür retrosunun burçlara etkisi... 1 Şubat 2021 Pazartesi burçları neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 1 Şubat 2021 Pazartesi günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
Yıllık burç yorumları 2021 en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Koronavirüs salgınından dolayı dünyadaki birçok insan 2020 yılının bir an önce bitmesini bekliyor. 2021 yıllık burç yorumlarını araştıranlar, gökyüzünün 2021 yılında burçları hakkında neler söylediğini araştırıyor. Zor geçen 2020 yılının ardından astrolojiye göre dünyayı ve ülkemizi neler bekliyor? 2021 yılında hangi burçlar zor zaman geçirecek? 2021 yılının şanslı burçları hangisi olacak? İşte 2021 yılının yıllık burç yorumları, her burcun günlük yorumunun hemen altında..
1 Şubat burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Pazartesi burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 1 Şubat günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün ilişkilerinizde bir süreç kapanabilir, sıkıntılı bir duruma son verebilirsiniz. Yöneticileriniz, üstleriniz ve aile büyüklerinizle ilişkilerinizde daha kontrollü olma zamanı. Yasal konular gündeme gelebilir.
Bugün günlük işlerinizde veya ilişkilerinizde insanlarla anlaşma ve uzlaşma sağlamak için sabırlı ve fayda odaklı olmanız gerekebilir. Olaylara mantıksal yaklaşma zamanı. İnatçılık ve ısrardan kaçınmalı.
Bugün motivasyon eksikliği yaşayabilir, enerjinizin düştüğünü hissedebilirsiniz. Günün ilk yarısı daha karışık geçebilir. İlerleyen saatlerle ise işleri yoluna koyabilirsiniz.
Bugün günün erken saatlerinde planlarınızda tıkanıklıklar olabilir. Bazı fikirlerinizden vazgeçebilir, bazı konularda ise daha ısrarcı olabilirsiniz. İlişkilerde gereklilikler ön planda olabilir.
Bugün görev ve sorumluluklarınız artabilir. Yoğun ve koşturmaca içinde bir gün geçirebilirsiniz. Sağlıkla ilgili tedavi süreciniz tamamlanabilir, işlerinizi tamamlayıp sonuca bağlayabilirsiniz.
Bugün hareketli ve sıkışık bir gün geçirebilirsiniz. İlişkiler ve aşk hayatınızda bir süreç tamamlanabilir, bir durum kapanışa doğru gidebilir. Akşam saatleriyle rahatlamaya odaklanabilirsiniz.
Bugün günün ilk yarısında dağınıklıklar yaşayabilir, ilerleyen saatlerle ilişkilerinize ve beklentilerinize odaklanabilirsiniz. İlişkilerde daha hassas davranma zamanı.
Bugün gün içinde planlarınızı değiştiren durumlar olabilir. Yarım kalan iş ve planlarınızı sonuca bağlayabilir, akşam saatleriyle ruhen ve mental olarak rahatlamış hissedebilirsiniz. İnatçılıktan kaçınmalısınız.
Bugün finansal konularda bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. Bir borcunuzu kapatabilir, beklediğiniz ödemeye ulaşabilirsiniz. Akşam saatleriyle pozitif enerjiler artıyor.
Bugün günün erken saatlerinden itibaren işleriniz ve planlarınız daha yolunda ilerleyebilir, daha hızlı sonuçlanabilir. Konulara ve durumlara daha gerçekçi bakarak yaklaşıyorsunuz. Gün batımı ve akşam saatlerinde ise ana göre hareket etme zamanı.
Bugün günün erken saatlerinde enerjinizin düştüğünü hissedebilir, olaylar karşısında daha hızlı gerilebilirsiniz. Öğleden sonra ise daha uyumlu enerjiler çalışmaya başlıyor. Şans ve fırsatlar önünüze gelebilir. İsteklerinize ulaşabilirsiniz.
Bugün iş ilişkilerinizden ve sosyal çevrenizden destek ve fayda görebilirsiniz. Her türlü ilişkide daha akılcı davranmanız, kişilere ve olaylara objektif bakmaya gayret etmeniz önemli olacaktır. Akşam saatleriyle gelecek planları ve arka plan konulara dair merak öne çıkabilir.
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