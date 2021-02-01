1-7 Şubat 2021 haftalık burç yorumları... Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor! Burçları nasıl etkileyecek?

Bu ay 27 Şubat'a kadar merkür retrosu var. Merkür retrosu haftanın tamamında etkin olacak. Bu hafta ilişkiler, dostluklar ve arkadaşlıklar önemli olacak. Finansal konulara ise dikkat etmek gerekecek. Haftanın ilk günü Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Merkür retrosu burçları nasıl etkileyecek? Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun 1-7 Şubat 2021 haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor? Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 1-7 Şubat 2021 haftalık burç yorumları... 1-7 ŞUBAT 2021 HAFTASI BURÇ YORUMLARI: 28 ŞUBAT'A KADAR MERKÜS RETROSU! Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta gezegenlerin etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık aşk yorumu ve diğer yorumlar... İşte 1 Şubat haftalık burç yorumları...

Eski defterler kapanıyor... Koç Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Mart - 20 Nisan) KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta haftanın ilk günü Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. İlişkilerinizde arkadaşlıklar ve dostluklar daha önemli hale geliyor. Duygusal birliktelikleriniz arkadaşlıktan doğabilir. Duygusal ilişkilerinizde sağlam dostluklar kurmanız ilişkiyi ayakta tutabilir. Bazılarınız ise bir sevgililik ilişkisini arkadaşlığa çevirme kararı alabilir. Merkür retrosu haftanın tamamında etkin olacak. Bazı arkadaşlarınızla hafta içerisinde zorunlu veya gönüllü olarak mesafeleşebilirsiniz. Sosyal çevrenizde küslük ve barışmalar yaşanabilir. Bazı ortamlardan çekilebilir, yeni ortamlara dahil olabilirsiniz. Bugünlerde ilişkilerde derinlik, samimiyet ve dürüstlük çok daha önemli ve belirleyici olacak. Bu sebeple sağlam ilişkiler ayakta kalmaya devam edecektir. Perşembe ve Cuma günleri finansal konularda isteklerinize kavuşabilirsiniz. İlişkilerde ise kıskançlık, kontrol ve inatçılık şartları zorlayabilir. Estetik değişimlerden, teknolojik alet alımlarından kaçınmaya çalışın. Arızalanan aletleriniz ve araçlarınızla ilgili tadilat ve tamiratla ilgilenebilirsiniz.

Şubat aylık burç yorumları 2021... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri? BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta haftanın ilk günü Venüs, Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Katıldığınız ortamlarda daha fazla dikkat çekip beğenilebileceğiniz, ön planda olacağınız bir sürece giriyorsunuz. Hem iş hem özel hayatınıza dair isteklerinizde daha hırslı ve kararlı olabilirsiniz. Zaman zaman isteklerinize dair hırs ve takıntı çalışabilir. Hafta boyunca Merkür retrosu devam ederken aşk hayatınız ve çocuklarınızla ilgili kafa karışıklıkları, gel-git düşünceler ve sorgulamalar içerisinde olabilirsiniz. Geçmiş anılar, geçmiş tecrübeler öne çıkabilir, hatıranızda canlanabilir. Var olan düzene tutunmak ile yeniliklere, yeni durumlara cesaret göstermek arasında kalabilirsiniz. Hafta boyunca estetik değişikliklerden kaçınmaya gayret edin. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde her türlü ilişkide ve iletişimde daha titiz ve özenli olmaya gayret edin. Bu tarihlerde bazı ilişkilerde yeni kararlar alınabilir. Küslük ve barışma durumları yaşanabilir. Gerilimler çözülmediği takdirde büyüyerek çıkılmaz durumlara götürebilir.

Yeni kararlar... Boğa Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs) İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta haftanın ilk günü Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Haftanın ilk gününden itibaren geleceğinize daha fazla odaklanabilir, ilişkilerinizde beklentilerinizi bulmaya daha çok önem verebilirsiniz. Aşk ilişkilerinde yenilikler kapıda. Yalnızlar yeni insanlarla tanışabilir. Gizemli, ilginizi çeken kişiler karşınıza çıkabilir. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde eski aşklarınızdan, uzaklardaki kişilerden haberler alabilirsiniz. Hafta boyunca Merkür retrosu devam ediyor olacak. Bu sebeple yeni ilişkilere başlamaktan kaçınmalı, karşınızdakileri daha iyi tanımaya, anlamaya çalışmalısınız. Evlilik süreçlerinde olanlar için planlarda değişimler olabilir. Ailelerin uzlaşmasında kısa süreli sorunlar oluşabilir. Yapıcı, sabırlı ve objektif tavrınızla her alanda yaşanan uzlaşma sorunlarını aşabilirsiniz. Hafta sonuna geldiğinizde ilişkilerde uzun vadeli değişimler, karmik deneyimler karşınızda olacak. Hafta boyunca yaşadığınız karmaşaları iç dünyanızda ve dış koşullarda çözmeye başlayacaksınız.

Bolluk ve bereket... İkizler burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran) YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta haftanın ilk günü Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Finansal konularda güçlenme isteği, hırs ve takıntılar artabilir. Yatırımlarla ilgilenebilir, para yönetiminizde farklılığa gidebilir, biirikimler yapabilirsiniz. Borçlarınızı kapatabilir, finansal konularda size yük haline gelmiş bir konudan kurtularak rahatlayabilirsiniz. Aile ile finansal yardımlaşmalar içinde olabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde ya hep ya hiç durumlarına gitmeye daha açık olabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Sorunları yapıcı bir şekilde aşamamak kopuşlara neden olabilir. Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinizde alma-verme dengenize dikkat etmeli, kendinizi feda etmekten kaçınmalısınız. Partnerlik ilişkilerinde ise finansal konular ve cinsellik daha baskın, etkin veya belirleyici konular olarak çalışabilir. Yaşamınızın bazı alanlarında değişim ve dönüşüm kaçınılmaz olacak. Bu alanları ise hayatınızın hangi alanında tıkanıklık yaşadığınıza bakarak doğru okuyabilir, doğru çözüme ulaşabilirsiniz. Geçmiş geçmiyor... Yengeç burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)

ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta haftanın ilk günü Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Her türlü ilişkide sizi daha şanslı kılacak bu transit ile farklı ortamlardan yeni insanlarla tanışabilirsiniz.. Tanışacağınız kişilerden bazıları yaşamınızda kalıcı değişimleri getirebilecek önemde olabilir. İlişkilerinizde evet ve hayırlarınız, doğru ve yanlışlarınız daha keskin olacak. Haftanın tamamında Merkür retrosu devam ediyor. Bu ise zihninizin, odağınızın ilişkiler üzerine olacağını gösteriyor. Karşınızdaki insanları doğru anlamaya, doğru okumaya daha çok önem verebilirsiniz. Bazı insanların gerçek niyetini, dürüstlüğünü sorgulayabilirsiniz. Sizin için hafta boyunca finansal şanslara açık enerjiler çalışacak. Bolluk bilinci içinde olmanız, kendinize güvenmeniz ve kaygılardan uzaklaşmanız parayı kendinize çekmenizi sağlayacak. Aile üyeleriyle, ev halkıyla iletişiminizde şartları zorlamamaya, gerilimden ve ortamdan kısa süreli uzaklaşmaya gayret edin. Taşınma ve düzen değişiklikleri ile ilgilenebilirsiniz. Ev içinde, ev aletlerinde tadilat ve yenilemeler olabilir.

İtiraflar başlıyor... Aslan burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos) BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta haftanın ilk günü Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Kısa süreli diyet ve sporlarla ilgilenebilir, bu doğrultuda hizmetler alabilirsiniz. Eğitim ve seyahatler sebebiyle para çıkışlarınız olabilir. Kendinizi her anlamda geliştirmeye odaklanmak, kısa veya uzun vadede size maddi kazançlarla geri dönecektir. Bu doğrultuda eğitimler alabilirsiniz. Hafta içerisinde işinizi, görevlerinizi ve planlarınızı ciddiyetle ele alabilir, işinize dair yeni projeler veya alternatif olanaklarla ilgilenebilirsiniz. Hafta boyunca Merkür retrosu devam ediyor. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerinizde mesafeli ve dengeli olmanız daha faydalı olacaktır. Aşırı yakınlık sorunlara sebebiyet verebilir. Düşüncelerinizde daha takıntılı olmaya, hayata ve kişilere daha şüpheci bakmaya açık olabileceğiniz zamanlar. Bir fikir ve bir konu üzerine uzun süreli düşünmeniz, takılı kalmanız sorunları içinden çıkılmaz hale gelebilir. Mümkün olduğunca boş zamanlarınızı daha aktif geçirmeye, dikkatinizi dağıtacak şeylerle ilgilenmeye gayret edin.

Çalışmaların karşılığı geliyor... Başak burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül) TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta haftanın ilk günü Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Aşk ve ilişkiler, çocuklarınız hayatınızda ön planda olacak. Kendinizi gösterme ve hayattan keyif alma isteğinizin fazlasıyla artacağı bir sürece gireceksiniz. Lüks ve keyfi, zaman zaman gereksiz harcamalar yapabilirsiniz. Hafta boyunca Merkür Retrosu devam ediyor. Retronun etkileriyle aşk hayatınızda önemli değişimler yaşanabilir. Zorunlu veya gönüllü olarak mesafeleşmeler, ayrılıklar yaşayabilirsiniz. Fakat bu ayrılıklar geçici ve dönemsel olabilir. Duygularınız ve istekleriniz konusunda netleşmekte zorlanabilir, daha hızlı duygu değişimleri yaşayabilirsiniz. Çocuklarınızın üzerine daha çok düşebilir, daha koruyucu davranabilir, yaşamınızı bir noktada çocuklarınıza göre planlayabilirsiniz. İş hayatınızda ise şans ve fırsatlar sizden yana. Süregelen işinizde istediğiniz bir duruma ulaşabilir, iş başvurularınızdan ve sınavlarınızdan sevindirici sonuçlar alabilirsiniz. Süregelen adli ve yasal süreçlerinizde gecikme ve ertelenmeler olabilir.

Dilekleriniz gerçekleşiyor... Terazi burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Eylül - 22 Ekim) AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta haftanın ilk gününde Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Aile içinde, ev içindeki enerji mutluluk ve huzurunuzu daha fazla belirliyor olacak. Sevdiklerinize daha tutkuyla bağlanabilir, fedakarlıklar yapabilir, onlarla her anlamda bütün olmaya daha çok önem verebilirsiniz. Sessiz gerilimler, pasif agresif tavırlar veya iğneleyici laflar ise bu süreçte daha rahatsız edici olacaktır. Ev halkıyla yaşanan sorunlarda çözümcü olmaya, açık iletişim kurmaya çalışmalısınız. Merkür Retrosu hafta boyunca devam ediyor. Bu süreçte evinizde değişikliklere, düzenlemelere ve tadilatlara odaklanabilirsiniz. Ev aletlerinde arızalanmalar olabilir. Bazı Akrepler bir süredir var olan taşınma gündemini hayata geçirebilir. Beden sağlığını korumak adına bugünlerde daha temkinli ve titiz olmaya, mesafenizi korumaya ve bulaşıcı hastalıklara dikkat etmeye çalışmalısınız. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde ilişkilerinizde bir yol ayrımına gidebilir, bir netleşme yaşayabilirsiniz. Bugünlerde gerilimin ve enerjinin daha yüksek olduğunu bilerek hareket edin.

Yeni ilişkiler kapıda... Akrep burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım) YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta haftanın ilk günü Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Kısa seyahat planları yapabilir, beslenme düzeninizde değişikliklere gidebilir, diyet ve detokslara başlayabilirsiniz. Var olan ortamınızdan dönemsel olarak uzaklaşarak, dinlenmeye odaklanmak mental olarak daha huzurlu olmanıza aracı olabilir. Merkür retrosu hafta boyunca devam ediyor. Retronun etkileriyle zihniniz daha çok konuşabilir. İç dünyanızda olayları ve geleceği, insanları ve insanların tavırlarını daha çok sorgulayabilirsiniz. Dış koşulların, insanların ve aldığınız tepkilerin etkisinde kalabilirsiniz. Kiminle, hangi yakınlıkta olduğunuza, kime hangi derdinizi anlattığınıza daha çok dikkat etmelisiniz. Sizi aşağıya çeken kişilerden uzak kalmaya, güvendiğiniz insanlarla yakın kalmaya gayret edin. Komşular ve kardeşlerle ilişkilerde, bu kişilerin hayatında dikkat çekici durumlar olabilir. Teknolojik aletlerinizde arızalanma, eşya kayıpları veya çalıntı durumları olabilir. Değerli eşyalarınızı daha iyi muhafaza etmeye, verilerinizi daha iyi saklamaya gayret edin.

Seyahatler kapıda... Yay burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık) OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta haftanın ilk günü Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Finansal konular sizin için önem kazanıyor olacak. Zaman zaman keyfi harcamalar yapabilir, çocuklarınız için maddi konularda daha hırslı olabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde ise kendi istekleriniz, kendi beklentilerinizin karşılanması sizin için daha önemli olabilir. İstediğinizi elde edebilir, ilişkilerde kendinize güvenerek istediğiniz dengeyi yaratabilirsiniz. Fakat bu süreçte bencillikten kaçınmalısınız. Haftanın tamamında Merkür retrosu devam ediyor. Retronun etkileriyle özel hayatınızda aşk ve arkadaşlık arasında kalan ilişkiler gündeme gelebilir. İş arkadaşlarıyla ilişkilerinizde daha mesafeli olmalı, profesyonel davranmalısınız. Yaşamda daha güçlü olma, gücünüzün farkına varma, sahip olduklarınızın değerini fark etme zamanı. Güç ve başarı isteği, iş ve finans konularında daha kararlı, ısrarcı ve sabırlı davranmanızı sağlayabilir. Emek sarf ettiğiniz alanda kazancın geleceği günlerdesiniz. İlişkilerde ve ortaklıklarda kazan & kazan durumları yaratma zamanı.