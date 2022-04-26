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Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının tarif edildiği altılı masada neler konuşuldu?

26.04.2022 05:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde Pazar akşamı gerçekleşen altı muhalefet partisi liderinin buluştuğu yuvarlak masa toplantısında seçim işbirliği konusunda kararlılık mesajı verilirken, ilk kez cumhurbaşkanı adayının nitelikleri de ortak metinle tarif edildi.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının tarif edildiği altılı masada neler konuşuldu?

Masadan, ittifak veya hangi formülle seçime gidileceği yönünde bir karar çıkmadı ancak "seçim işbirliği konusunda güçlü irade" vurgusu yapıldı ve "en verimli formül hangisiyse bunun gerçekleştirileceği" konusunda kararlılık ifade edildi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın cumhurbaşkanı adayına ilişkin altılı masada rahatsızlık yaratan sosyal medya paylaşımının da konuşulduğu toplantıda, bu süreçte herkesin "dikkatli bir dil kullanması" konusunda mutabık kalındı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı görüşmeler gece saat 1.20'ye kadar devam etti.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada öne çıkan en önemli başlıklardan birisi ise liderlerin zaman zaman konuşmalarında dile getirdiği, cumhurbaşkanı adayının niteliklerinin tarif edilmesi oldu.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz" ifadeleriyle adayın nitelikleri anlatıldı.

ADAY TARİFİNDE 'UYSAL' ETKİSİ

Edinilen bilgiye göre masada cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konuşulmadı.

Ancak, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarına, "20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" kriterini açıklayarak katılan DP Genel Başkanı Uysal'ın, sosyal medya paylaşımı masanın gündemine de geldi.

Yansıyan bilgilere göre bu tür paylaşım veya açıklamaların sürece zarar vereceği ve siyasi partilerin daha "dikkatli" bir dil kullanması konusunda mutabakat oluştu.

Muhalefet kulislerinde, cumhurbaşkanı adayının niteliklerinin tarif edilmesinin de Uysal'ın yarattığı kriz nedeniyle, liderlerin söylem birliğine vurgu yapılması amacı taşıdığı ifade edildi.

DP Genel Başkanı Uysal ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu

KILIÇDAROĞLU SEKİZ SEÇENEKLİ FORMÜLÜ ANLATTI

Toplantıda, yeni seçim yasası karşısında muhalefetin seçenekleri de ele alındı.

Liderler, "erken seçim" ve "zamanında seçim" olasılıklarına göre yapılabilecek işbirliği formüllerine ilişkin görüşlerini anlattılar.

Edinilen bilgiye göre CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı açıklama doğrultusunda bir akademisyen grubunun hazırladığı parlamento seçimlerine dönük "sekiz seçenekli formül" hakkında bilgi verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise daha önce gündeme getirdiği "ittifak içinde ittifak" formülünü de içeren, seçeneklere ilişkin görüşlerini anlattı.

Muhalefetin en avantajlı çıkacağı formüle ilişkin siyasi partilerin kendi içlerinde yürüttüğü çalışmaları da önümüzdeki süreçte karşılıklı paylaşmaları ve ortaklaştırmaları konusunda görüş birliği oluştu. İktidarın Kasım ayı gibi erken seçime gitme olasılığı bulunduğunun değerlendirildiği toplantıda, bu durumda yeni seçim yasasının da uygulanamayacağı için bu alanlarda somut bir karar alınmadı.

İktidarın yeni seçim yasasını "siyaset mühendisliği" olarak nitelendiren liderler, her ne koşulda olursa olsun "seçim işbirliği" yapılması konusunda kararlılık ifade etti.

Bu çerçevede ittifak da dahil, altılı masayı iktidara taşıyacak olan seçim işbirliği formülünün yaşama geçirilmesi konusunda uzlaşıldığı ifade edildi.

AKP ve MHP'nin oylarıyla yasalaşan yeni seçim yasası, muhalefet tarafından

"YOL KAZALARINA" KARŞI EŞGÜDÜM KOMİSYONU

Bir önceki toplantıda oluşturulan seçim güvenliği, parlamenter sisteme geçiş sürecinin altyapısını hazırlamak için yasal ve anayasal çalışmaları ve olası ittifak ve seçim işbirliğine dönük senaryolar, partiler arasında eşgüdüm mekanizmasını oluşturmak için kurulan üç komisyonun görev alanları da ele alındı ve önümüzdeki haftadan itibaren ortak çalışmaya başlanması kararlaştırıldı.

Alınan kararlara göre, her partideki seçim işleri ve bilişimden sorumlu yöneticilerin görev seçim güvenliği komisyonu, seçim öncesi, seçim sırası ve sandıkların kapanması, itirazlara kadar olan süreçle ilgili çalışma yürütecek.

Bu süreçte en önemli görevlerden birisini ise "siyasi işler komisyonu" olarak da nitelendirilen, seçim işbirliğine dönük formüller üzerinde çalışmak ve siyasi partiler arasında eşgüdümü sağlamak için oluşturulan komisyon üstlenecek.

Siyasi partilerin hukukçu veya seçim işlerinden sorumlu isimlerinden oluşan bu komisyon, bir anlamda seçim işbirliğine giden süreçteki "taşları" temizleyecek, olası "yol kazalarına" karşı ön çalışma yaparak, kolaylaştırıcı rol üstlenecek.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişe ilişkin yasal ve anayasal değişiklik için çalışma yapacak komisyon ise toplantı sonrasındaki açıklamada da dile getirilen, Siyasi Ahlak Yasası, Ekonomik ve Sosyal Konsey'e işlerlik kazandırılması, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ilişkin yasal düzenlemeler ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce kamuoyuna açıkladığı, uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu kurumsal yapının oluşturulması için yasal hazırlık görevini üstlenecek.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 29 MAYIS'TA

Altı liderin bir sonraki yuvarlak masa toplantısı ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde 29 Mayıs'ta yapılacak.

Muhalefetin ilk toplantıyı 28 Şubat "post modern darbesinin" yıldönümünde yapılması, iktidar kanadının eleştirine yol açmıştı.

Toplantıda özel olarak vurgu yapılmasa da muhalefet kulislerinde 29 Mayıs'ın, İstanbul'un fethinin yıldönümüne denk gelmesi nedeniyle de tercih nedeni olduğu ifade edildi.

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