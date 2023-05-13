Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Anneler Günü yaklaşıyor ve her yıl olduğu gibi yine birçok kişi, annelerine özel bir hediye seçmek için arayışa giriyor. Eğer annenizin mutfağında harikalar yaratan bir anne olduğunu biliyorsanız, ona bir airfryer hediye etmek harika bir seçenek olabilir. Amazon'daki Anne Günü Fırsatları'nın son gününde en sevilen markaların airfryerlarındaki indirimleri keşfedin, bütçe dostu alışverişin tadını çıkarın!

1. COSORI Sıcak Hava Fritözü

COSORI Sıcak Hava Fritözü; 4,7 litrelik geniş hacmine rağmen kompakt ve fazla yer kaplamayan tasarımıyla dikkat çekiyor. 230 santigrat derece sıcaklığa kadar çıkarak gıdaların dışını mühürleyebiliyor, böylelikle daha sulu ve çıtır yemekler pişiriyor. Diğer sıcak hava fritözlerine göre %20 daha hızlı ısınıyor. Air Whisper özelliği sayesinde ses seviyesini 55 desibelin altında tutuyor. Yapışmaz kaplamalı sepeti kir tutmadığı gibi bulaşık makinesinde de yıkanabiliyor. Dokuz farklı pişirme fonksiyonuna sahip. Yağ kullanımını %85 azaltarak daha sağlıklı yemekler pişirmenizi sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Eskiden aşırı gereksiz alet, fanlı fırın varsa gerek yok derdim ama fanlı kıytırık fırınların bununla uzaktan yakından alakası yok. Güçlü şekilde sıcak hava üfleyen, sirküle eden demiyorum sıcak hava üfleyen konveksiyonel fırın olmadığı sürece airfryer can kutaran bir cihaz."

"Et ve tavuk için on numara bir adet. En güzel özelliği bulaşık çıkarmıyor, koku yapmıyor, çok kısa sürede hazırlıyor. Alttaki sepet ve ızgarasına diziyorsunuz, uygun programı seçiyorsunuz, 5 ile 20 dakika arasında programlar var, pişirme hakkında fazla bilginiz yoksa sizi otomatik olarak yönlendiriyor. Akıllı dokunmatik tuşları var üstünde dijital. Yemeğiniz 15 dakikaya hazır. Sadece bir tabağın içerisinde etlerinizi baharatlarla marine edip sprey bir şey de birkaç puf zeytinyağıyla ıslatmanız yeterli. Ben bu şekilde değilim oldukça başarılı sonuçlar aldım."

2. Xiaomi Airfryer 44576

En sevilen airfryer markaları arasında bulunan Xiaomi'nin bu modeli ile buz çözme, mayalama, pişirme ve yumuşatma gibi işlemler yapabilirsiniz. Akıllı başlatma, duraklatma, ayarlanabilir kapasite tasarımı, çift katmanlı yapışmaz kaplama gibi özelliklere sahip airfryer, yemeklerinize ekstra lezzet katar. Cihaz, ayrıca ince ayarlanmış, daha doğru ısı kontrolü ve daha verimli pişirme için dahili NTC sıcaklık sensörüne sahip.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu fiyata bu kalite... Çok araştırdım, geniş haznesi ve fiyatı fark yarattı."

"Ürünü bugün yeni elime ulaştı. Hızlı gönderdiler. Kargom özenliydi. Xiaomi airfryer yeni kullanmaya başladım. Patates kızartması yaptım güzeldi."

3. Karaca Air Pro Cook Köz XL Airfryer

Üstün özellikleriyle ön plana çıkan araca Air Pro Cook Köz XL Airfryer, hem lezzetli yemekler yemek hem sağlıklı beslenmek isteyenlerin favorisi olabilir. Üzerinde yer alan dokunmatik paneli sayesinde kolay bir kullanım sunar. Ayrıca kokusuz ve dumansız kızartma yapmaya imkân verir. Kızartma, közleme, ısıtma, kurutma gibi özelliklere sahip ürün sulu yemeklerden dolmalara ve hatta sebzeli ete kadar birçok yemeği pişirebilir. 1500 Watt gücü ve 4 litrelik hacmiyle üç dört kişilik yemekler çıkarabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çeyizime almıştım ama merak ettiğim için kullandım. Çok beğendik, annem başta ön yargılıydı bu cihazlara ama şimdi o da sürekli kullanıyor, leziz yemekler yapıyor."

"Tasarımı çok güzel, kalitesi de öyle. Ben beğendim. Tavsiye ederim."

4. COSORI Akıllı WiFi Sıcak Hava Fritözü

Piyasadaki onlarca airfryer modeli içinde en beğenilenlerden biri olan Cosori markasının XXL Airfryerı, üstün teknolojik özellikleri ve kalitesiyle kullanıcılarının gönlünü fethediyor. Önceden kaydedilmiş 11 farklı pişirme programına sahip airfryerın kullanımı oldukça kolay. Ayrıca geniş dijital ekranıyla sıcaklık ve pişirme süresinin rahatlıkla görülmesini sağlıyor. Modelin en önemli özelliği, 5,5 litre pişirme hacmine ve kare sepete sahip olması. Kare sepet çok daha fazla yiyecek pişirebildiği için kalabalık ailelere önemli bir avantaj sağlıyor. Modelin uygulama desteği de bulunuyor. Böylece yeni tarifler keşfediliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"2022 Kasım ayında almıştık, 4 aydır kullanıyoruz çok memnunuz. Et, tavuk patates denedik hepsi hızlı bir şekilde çok güzel oldu. Hem zamandan hem paradan tasarruf diyebilirim."

"Biz 4 kişilik bir aileyiz. Büyüklüğü bizim için ideal, sepetlerinin yanmaz yapışmaz olması harika. Bu sayede temizliği çok kolay oluyor, sağlamlığı ve kalitesi zaten tartışılmaz."

5. Kumtel Digital Fastfryer HAF-02 Airfryer

Fiyat performans ürünü airfryerlar listelendiğinde üst sıralarda yer alan Kumtel, teknolojiyi yakından takip eden ve dijital ekranlı airfryer arayanlara Kumtel Digital Fastfryer HAF-02 Siyah Airfryer modelini sunuyor. 200 dereceye kadar sıcaklık ve 60 dakikalık zaman ayarıyla kullanıcılarını memnun eden model, önceden hazırlanmış sekiz otomatik menüsüyle dolu dolu kullanım olanağı sunuyor. Tercihler dijital ekranda tek dokunuşla gerçekleştiriliyor. Isıya dayanıklı metal iç yüzeyi ve malzeme kalitesiyle uzun yıllar kullanılabiliyor. 1500 Watt güçle çalışan ve 5,5 litre pişirme kapasitesine sahip olan ürün, çeşitli tarifler için pişirme önerileri barındırıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün anlatıldığı gibi büyük kolaylık geldiği günden beri vazgeçilmezim oldu."

"Kanat kızarttım. Pişirme esnasında sürenin yarısında turn (cevir) yazıyor ekranda çevirdim. Önlü arkalı müthiş kızarttı. Tavsiye ederim. Çok pahalı ürünleri almaya gerek yok."

6. Karaca Air Pro Cook Manuel XL Airfryer

Sağlıklı kızartmalardan köz tadında lezzetlere, fırın ve ızgara tariflerinden kek ve pastaya kadar sevdiğiniz tüm lezzetli hazırlayabileceğiniz ve isterseniz yemek de ısıtabileceğiniz Karaca Air Pro Cook ile sadece bir kaşık yağ ile anne tavasından çıkmış gibi sağlıklı patates kızartmaları, dışı çıtır çıtır içi sulu sulu tavuk kızartmaları ve nefis sebze kızartmaları hazırlayabilirsiniz. Sıcak havayı haznenin içerisine eşit dağıtan Circulation Air Tech teknolojisi sayesinde tüm yemeklerinizin her yerini eşit pişirebilirsiniz. 4 litre geniş haznesine rağmen tezgahta çok yer kaplamayan ürün, yemeklerinizi fırına göre %74 daha az enerjiyle hazırlar. hazırlayabilirsiniz. Cihaz, tam 1550 Watt pişirme gücüne sahip. Bu güç,hazne içerisindeki ısının artışını sağlayıp pişirme süresini kısaltır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Epeydir kullanıyorum çok memnunuz, ailecek. Harika patatesler yapıyor. Bütün bir tavuğu çok güzel kızartıyor .Çok çok teşekkürler Amazon."

"Yeme de yanında yat lezzetlerin baş tacı. İyi ki almışım, dediğim nadir ürünlerden. Şahane!"

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