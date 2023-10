New York'taki Filistin protestosuna belindeki silahla geldi! Öğrencilere böyle gözdağı verdi

7 Ekim Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlatmıştı. Hamas'ın saldırısının ardından Gazze'de elektrik, su, gaz ve yiyecek akışı kesildi. Beklenen kara harekatının öncesinde dünyanın gözünü çevirdiği İsrail-Filistin çatışmasında protestolarda ülkelere yayılmış durumda. Dünyanın her köşesinden insanlar İsrail ya da Filistin'i desteklemek için sokağa döküldü. Gösterilerin en belirgin adresi Amerika Birleşik Devletleri oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde New York Belediye Meclis Üyesi Inna Vernikov, Filistinliler için destek gösterisi yapılan alanda silahıyla boy gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI

New York polisi, Yahudi asıllı Vernikov'un, Brooklyn College kampüsündeki protestoda Filistin taraftarı göstericilerin arasındayken belinde "Smith & Wesson 9 milimetre" tabanca taşıdığına ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıyınca yakın bölgedeki polis karakoluna teslim olduğunu bildirdi. 70'inci Karakol'da, silah bulundurmak suçlamasıyla gözaltına alınan kadın siyasetçinin ruhsatına el konularak silah taşıma hakkının iptal edildiği açıklandı.

New York Valisi Kathy Hochul, X platformundan, "New York'un silah güvenliği yasaları herkes için geçerlidir." paylaşımında bulundu.

New Yorklu avukat Ali Najmi, Vernikov'un gizli taşıma ruhsatı olsa bile "265.01-E sayılı Ceza Yasası" uyarınca "hassas alan" kabul edilen protesto bölgesine silah getirmenin "bir suç" olduğunu vurguladı.

GÖZDAĞI VERMEK İSTEDİ

X platformunda paylaşılan video ve fotoğraflarda, Vernikov'un siyah kabzalı tabancası net olarak görülüyor. Platformdaki paylaşımlarda, Vernikov'un "Filistinli öğrencilere gözdağı vermek için" silah taşıdığı, bu hareketi nedeniyle "işinden el çektirilmesi ve ruhsatının alınması" gerektiği dile getirildi.

Öte yandan, New York Belediye Meclis üyesinin ayrıca X hesabından, protesto alanında yaptığı videolu paylaşımının altında, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak diye bağırıyorsanız, siz bir Hamas destekçisisiniz. Dünyayı Yahudi halkından kurtarmak için terörü buraya getirmek isteyen bir savunucusunuz. Hiçbir zaman sessiz kalmayacağız." ifadesine yer verdiği görüldü. (AA)