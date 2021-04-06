Nisan aylık burç yorumları | Nisan ayında burçları ne bekliyor?

Nisan ayında, tim kişiler olumlu enerjilerin etkisi altında oluyor. Doğa ile daha iç içe olmak ve yeşile doymak isteyebilirsiniz. Kış aylarının bıraktığı negatif enerjiler, Nisan ayında etkisini hafifletiyor. Gergin geçirilen aylardan sonra bu ay, daha rahat ve olumlu enerjilerle çevrili. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun Nisan ayı burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları… KOÇ BURCU AYLIK YORUMU

Bu ay iş hayatınızda önemli atılımlar yapabilir, aylık kazançlarınız ve maddi birikiminizde radikal değişimler yaşayabilirsiniz. İş ortaklıkları, yeni iş teklifleri karşınıza gelebilir. Ortaklı yatırımlarla ilgili planlamalar yapabilir, ay başında hiç gündeminizde yokken, ay içerisinde aniden oluşan gündemlerle yeni finansal planlar içine girebilirsiniz. 12 Nisan'da Koç burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında enerjinizin yükseldiğini görecek, hayatınızda heyecan yaratan yeniliklerle karşı karşıya olacaksınız. Özellikle bu Yeni Ay sizin burcunuzda olduğu için hayatınızdaki yenilikleri kendiniz başlatabilirsiniz. Çevrenize yeni insanlar dahil olmaya başlayacak. Yeni ilişkilere doğru gidebilir, yeni ilişkilerde daha keyifli süreçler hakim olabilir.

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BOĞA BURCU AYLIK YORUMU

Bu ay beden sağlığınıza özen göstermeye, insanlarla ilişkilerde hem gerçek hem mecazi anlamıyla doğru mesafeler içinde olmaya gayret edin. Bulaşıcı hastalıklara karşı dikkat edin. Cildinize yaptıracağınız işlemlerde daha sorgulayıcı, temkinli olun ve acele ile kararlar almayın. 12 Nisan'da Koç burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında iş veya özel hayatınızda gizli konular aniden aydınlanabilir, açığa çıkabilir. Farkında olmadığınız hataları görebilir, daha önce gizlediğiniz durumların elinizde olmadan ortaya çıkışına tanık olabilirsiniz. İlahi korunmalar ile negatif olayların içinden korunarak çıkabilirsiniz. Bu Yeni Aydan itibaren ruh ve beden sağlığınızda şifalanmanın başladığını göreceksiniz. Spiritüel destekler almanız, maneviyatınızı güçlendirmeniz bu dönemi daha çok şifalanarak geçirmenizi sağlayacaktır. Beden sağlığıyla ilgili alacağınız medikal destekler ise daha hızlı sonuçlar getirecektir.

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İKİZLER AYLIK YORUMU

Bu ay özgür iradenizle adımlar atmak ile kadersel deneyimler arasında kaldığınız durumlar söz konusu olabilir. Karmik deneyimler karşınıza gelebilir. Hayatınızı bazı noktalarda daha fazla sorgulayabilir, yaşamınızda kendi isteklerinizi var etme mücadelesine girebilirsiniz. Hayatın size sunduklarıyla savaş ve mücadele içine girmemeye, yaşamla inatlaşmamaya çalışıp tam tersi noktada; akışla nasıl uyumlu olabilirim noktasında olmaya gayret edin. 12 Nisan'da Koç burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında sosyal çevrenizde yeni enerjiler kapınıza gelecek. Yeni insanlarla tanışabilir, yeni gruplara ve ortamlara dahil olabilirsiniz. Bu dönemde tanıştığınız insanlar size farklı alanlarda kazanımlar sağlayabileceği gibi, heyecan duygunuzu uyandıran ilişki başlangıçları söz konusu olabilir. Bazı Koçlar bu dönemde yeni bir eğitim süreci içine dahil olabilir. İKİZLER BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI DEVAMI İÇİN TIKLAYIN YENGEÇ BURCU AYLIK YORUMU

Bu ay iş ve kariyer konularına odaklı başlarken, hayatınızın her alanında yepyeni enerjiler hakim olmaya başlayacak. Yüklerinizden kurtulmaya, size katkı sağlamayan insanlardan uzaklaşmaya, yeni ortamlara dahil olarak enerjinizi yükseltmeye başlayacaksınız.

12 Nisan'da Koç burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında kariyeriniz adına önemli başlangıçlar karşınıza gelecektir. Süreç sizi iş ve kariyer konularında yeni hedeflere ve beraberinde yeni başlangıçlara götürecektir. Yaşamınızdaki eril figürler, patronlar, eş ve baba figürleri bu dönemde ön planda olabilir. Otorite figürleriyle ortak kararlar alabilir, yeni bir yola gidebilirsiniz.

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Bu ay bir süredir yaşadığınız dağınıklık, isteksizlik ve karmaşa hali sonlanacak. Eski gücünüze kavuşacak, içinizdeki gücü ve yeteneği keşfedecek, hayatınızın iplerini elinize alacak ve her alanda daha hırslı olacaksınız. 12 Nisan'da Koç burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında iş veya özel hayatınızda yeni teklifler alacaksınız. İnsanlardan destek ve fayda görebileceğiniz, daha çok öne çıkacağınız, daha çok beğenileceğiniz ve takdir göreceğiniz bir süreçtesiniz. Süregelen ilişkilerinizde evlilik teklifi, evlilik adımları gündeme gelebilir. Dostluk ilişkilerinden duygusal bir teklif alabilirsiniz. Ortaklı işlerinizde ise yeni projeler, yeni planlar konuşulabilir.

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BAŞAK BURCU AYLIK YORUMU

Bu ay iş ve özel hayatınızda önemli kararlar alacak ve geleceğinize odaklanacak, önünüze bakacak ve uzun vadeli adımlar içinde olacaksınız. Yasal süreçler içine dahil olabilir, süregelen yasal süreçlerinizde netleşmeler yaşayabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işlerde şans sizden yana olabilir. 12 Nisan'da Koç burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında yatırım ve birikimler, ödemeler ve krediler, ortaklı finansal adımlar gündeminizde olabilir. Parayı kendinize çekebileceğiniz, hakkınız olan ödemelere kavuşacağınız, enerji alanınızın daha güçlü olacağı bir süreçte olacaksınız. Duygusal bir dönüşüm yaşabileceğiniz bu Yeni Ay ile korkularınızın üzerine gitme, içinizdeki gücü keşfetme zamanı.

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Bu ay finansal konular, para yönetimi ve maddi kazançlar, ilişkilerde yeni deneyimler ve hayatınızdaki insanların yaşamında sizi ve ilişkinizi etkileyen önemli değişiklikler olacaktır. Ayın ilk yarısında daha çok yaşamın tadını çıkarmaya odaklanabilir, ikinci yarısında ise daha gerçekçi davranabilir, kendi dünyanızda bir iç yüzleşme yaşayabilirsiniz.

12 Nisan'da Koç burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında ilişkilerinizde yeni enerjiler hakim olacak. Süregelen ilişkinizde duygular dile getirilebilir. Partnerinizle daha açık konuşmalar yapabilirsiniz. Bazı ilişkilerdeki saklı durumlar açığa çıkabilir ve aydınlanabilir. Yalnız Teraziler ise bu Yeni Ay ile birlikte yeni bir ilişkiye doğru ilk adımlar içerisinde olabilir. Katıldığınız arkadaş ortamlarında, sosyal çevrenizde öne çıkabilirsiniz. Dostlarınız ve tanıdıklarınızdan geleceğe dair hedeflerinizle ilgili destek ve yardım alabilirsiniz.

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Bu ay kendinizi geliştirecek, ilişkilerinizde farklı bir yaklaşım içine girecek, hayatınızda yeni bir düzen inşa etmeye başlayacak ve sizi uzun vadeli olarak etkileyecek deneyimlerle karşılaşacaksınız. 12 Nisan'da Koç burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında iş hayatında yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Süregelen işinizde yenilik beklentisinde, yenilik arayışında olabilirsiniz. Bu dönem içerisinde spor yapmak, günlük rutininize sporu ve hareketi daha fazla dahil etmek, boş vakitten uzaklaşmak ruhen ve bedenen daha sağlıklı olmanıza, enerjinizin yükselmesine aracı olacaktır. Terfi ve tayin gibi gündemleriniz bugünlerde yapılacak görüşmelerle sonuca bağlanabilir.

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