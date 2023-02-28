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Ortadoğulu kadınların şaşırtan güzellik sırları! Genç ve parlak bir cilt için...

28.02.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzellik sırları ve bakımları ülkeden ülkeye değişim gösteriyor. Kadınlar daha bakımlı ve sağlıklı görünen saç ve cilt için çeşitli yöntemler uyguluyor. Güzellikleriyle bilinen Ortadoğulu kadınların da doğal malzemeler kullanarak yaptıkları şaşırtan güzellik sırları bulunuyor.

Ortadoğulu kadınların şaşırtan güzellik sırları! Genç ve parlak bir cilt için...

Ortadoğulu kadınlar eşsiz güzellikleri ve parlak saçlarıyla biliniyorlar. Bu kadınlar güzelliklerini korumak için nesillerden nesile geçirdikleri bakım sırlarını kullanıyorlar. Olumlu Bak'ın içeriğinde Ortadoğulu kadınların hayran bırakan güzelliklerinde kullandıkları şaşırtan güzellik sırları paylaştı.

SAÇ BOYASI İÇİN KINA KULLANIYORLAR

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Kına, Lawsonia inermis bitkisinden hazırlanan doğal bir boyadır. Genellikle vücut sanatı için kullanılır. Ancak Orta Doğulu kadınlar, kimyasal boyalara şüpheyle yaklaştıkları için saçlarını boyamak için de kına kullanıyorlar. Bazı kadınlar da kınanın saçı daha sağlıklı ve güçlü yaptığına inanır. Saçınızı siyaha boyamak istiyorsanız kınaya basma katabilirsiniz.

YÜZ MASKELERİNDE BALDAN YARARLANIYORLAR

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Orta Doğulu kadınlar, eski zamanlardan beri ciltlerini yumuşak ve parlak hale getirmek için bal kullanıyorlar . Bunun için yüzlerine bal ve sütten yapılmış bir maske uygularlar. Ayrıca balı salatalıkla karıştırarak temizleyici ve nemlendirici yapabilirsiniz. Ve cildi sıkılaştırmak için Orta Doğu güzelleri balın içine ezilmiş incir meyvesi ekler.

SİVİLCELERİ GEÇİRMEK İÇİN NANE KULLANIYORLAR

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Araplara göre nane sadece nefesi tazelemekle kalmaz, aynı zamanda sivilceleri de giderir . Bunun nedeni nane yapraklarının salisilik asit içermesidir. Naneyi öğütüp iltihaplı bölgeye uygulayabilir veya yüz maskenize ekleyip gece boyunca bırakabilirsiniz.

KALIN EYELİNER ÇEKEREK GÖZLERİNİ VURGULUYORLAR

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Orta Doğulu kadınlar eyeliner olarak sürme adı verilen özel bir madde kullanırlar . Eskiden göz çevresindeki koyu renkli bölgenin onları güneşin zararlı ışınlarından koruduğuna inanılırdı. Ancak Arap kadınları da güzelliklerini vurgulamak için kullanırlar. Modern sürme genellikle doğal bir bileşen olan ahşap reçineden yapılır .

EKŞİ SÜTLE SAÇLARINI PÜRÜZSÜZLEŞTİRİYORLAR

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Orta Doğulu kadınlar gür ve parlak saçlarıyla tanınırlar. Ve sırları sadece doğal içerikler kullanmaktır. Saçlarını yıkamadan önce saç derisine kefir veya ekşi süt uygularlar. Fermente süt ürünleri saçı besler ve yapısını onarır.

ZEYTİNYAĞI KULLANARAK SAÇLARINI CİLTLERİNİ VE TIRNAKLARINI ONARIYORLAR

Orta Doğu'da rafine edilmemiş zeytinyağı uzun zamandan beri kozmetik ürün olarak kullanılmaktadır . Öncelikle cildi yumuşattığı ve gençleştirdiği için yüz masajında kullanılır. Bu yağ, tırnak etlerini yumuşatmada ve ince ve kırılgan tırnakları güçlendirmede harikadır.

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Vücut keselerine ve saç maskelerine zeytinyağı da eklenir. Mat ve yıpranmış saçlarınız varsa, saçınıza birkaç yemek kaşığı yağ sürün , bir havluyla başınızı sarın ve yıkamadan önce 30 dakika bekletin. Hatta bazı kadınlar maksimum parlaklık için zeytinyağını bir gecede bırakır.

PEELİNG İÇİN DENİZ TUZUNDAN YARARLANIYORLAR

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Arap kadınları eski zamanlardan beri peeling için deniz tuzu kullanıyorlar . Kuru ve donuk ciltlerden kurtulmak için kullandılar. Deniz tuzu ile yapılan bir masaj da dolaşımı iyileştirir. Ek olarak, bu ürün anti-inflamatuar özellikleri ile bilinir.

PATATESLİ CİLT MASKELERİNDE PATATESİ TERCİH EDİYORLAR

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Bazı Orta Doğulu kadınlar , patateslerin ciltlerinin daha iyi görünmesine yardımcı olduğuna inanıyor . Bu yüzden onlardan yapılmış yüz maskeleri kullanıyorlar. Patates püresi veya patates suyu kullanabilirsiniz. Bazen Ortadoğu güzelleri de bu maskeye yoğurt katar.

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