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Oyun bilgisayarlarının olmazsa olmaz en güçlü parçaları: Ekran kartı, Ana kart ve RAM

10.06.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayar oyunları her geçen gün gelişirken oyunların sistemi için daha iyi parçalar gerekiyor. Bu nedenle oyuncular da bilgisayarlarını daha iyi hâle getirmek için çabalıyor. Gelişen oyunlara bilgisayarları hazırlamak için daha iyi ekran kartı, ana kart ve RAM gerekiyor. "En iyi RAM, ekran kartı ve ana kartları nereden bulurum?" diyorsanız sizler için bir liste hazırladık. Haydi gelin, seçtiğimiz ürünleri beraber inceleyelim.

Oyun bilgisayarlarının olmazsa olmaz en güçlü parçaları: Ekran kartı, Ana kart ve RAM

Teknoloji hızla ilerlerken değişimden nasibini en çok alan sektörlerden biri: gaming yani oyun sektörü. Oyun sektöründeki gelişmeler hızla ilerlerken evde duran bilgisayarlar, her geçen gün biraz daha demode hâle geliyor. Her yıl grafikleri gelişen, senaryoları uzayan ve dünyaları büyüyen bilgisayar oyunlarını çalıştırmak, bilgisayarlar için epey önemli. Üstüne bir açık dünya oyunları eklenince özellikle ekran kartlarına ciddi bir iş düşüyor. Çünkü ekran kartları, sadece grafik işlemiyor aynı zamanda iyi veri işleme kapasitesi de gerektiriyor. "Peki, bilgisayarımı son moda oyunlara hazır hâle nasıl getirebilirim?" diyorsanız size yardımcı olalım. Amazon Gaming Week kapsamındaki ekran kartı, ana kart ve RAM ürünlerini sizin için listeledik.

1. Tam bir oyun canavarı: ASUS Geforce TUF RTX 3080TI

Oyun bilgisayarlarının olmazsa olmaz en güçlü parçaları: Ekran kartı, Ana kart ve RAM

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ASUS Nvidia markasına ait olan Geforce TUF RTX 3080TI, bilgisayar oyunu oynamak için yaratılmış bir canavar. Günümüzde en iyi ekran kartları arasında gösterilen ürünün üzerinde iki adet HDMI girişi bulunuyor. 12 GB işlem kapasitesi bulunan ekran kartı, üzerinde AMPERE mimarisi kullanılarak dizayn edilmiş 2. nesil işlemci kullanıyor. Ekran kartlarının en büyük problemi olan soğutma sorununu çözmek için biri ters yöne dönen 3 adet fanla üretilen ürün, pürüzsüz yüzey teknoloji kullanarak ısı dağıtımını mükemmel şekilde gerçekleştiriyor. "Tüm ayarları en iyi grafiklerle seçilmiş bir oyun oynamak istiyorum." diyorsanız bu ekran kartı tam size göre!

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2. Uygun fiyatlı gaming ekran kartı: ASUS Geforce 1650 4 GB

Oyun bilgisayarlarının olmazsa olmaz en güçlü parçaları: Ekran kartı, Ana kart ve RAM

ASUS Nvidia tarafından üretilen Geforce serisinden Phoenix GTX 1650 4 GB Grafik Kartı, bilgisayar oyunlarını rahatlıkla kaldırabilmesi ile tanınıyor. Piyasadaki hemen hemen bütün oyunları oynamaya imkân veren ürün, 4 GB'lık işlem kapasitesine sahip. Ürünün GDDR6 belleği, oyunlarda daha hızlı olabilmek için %50'den fazla bant genişliği sunuyor. Grafik kartı, ödüllü Nvidia-Turing mimarisi sayesinde oyunlarda üstün grafik özelliği vadediyor. Uzun fan kanatları sayesinde daha az ısınıyor ve bu sayede daha yüksek performans sağlıyor. "Yüksek bütçelere çıkmak istemiyorum ama her oyunu oynamak istiyorum." diyorsanız bu ekran kartına bir şans vermelisiniz.

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3. ASUS Geforce RTX 3050 8GB ile üstün performansla tanışın

Oyun bilgisayarlarının olmazsa olmaz en güçlü parçaları: Ekran kartı, Ana kart ve RAM

En iyi ekran kartlarını üretmesiyle bilinen Nvidia markasının Geforce 3050 8 GB işlem kapasiteli RTX modeli, oyun deneyiminizi üst seviyeye taşıyor. Ürün, 3. nesil Tensör çekirdekli işlemcisi sayesinde hem grafik hem de yapay zekâ olarak oyun performansını arttırıyor. RTX 30 serisi ışın izleme teknolojisi sayesinde oyun içerisindeki aydınlatma efektlerini üst seviyeye taşıyor ve gerçekçiliğine katkıda bulunuyor. Dayanıklı gövdesinin yanında ürünün tek fanlı yapısı, bilgisayar kasasında geniş alanı olmayanlara kolaylık sağlıyor. PCB kaplama ile toz tutmayan ekran kartı, uygun fiyatıyla uzun ömürlü performans arayanların ilk tercihi oluyor.

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4. CORSAIR Dominator Platinum RGB DDR5 ile performansta başka boyuta geçin

Oyun bilgisayarlarının olmazsa olmaz en güçlü parçaları: Ekran kartı, Ana kart ve RAM

Corsair Dominator Platinium RGB DDR5, gövde yapısı ile oyuncuları tasarımı ile cezbederken 32 GB (2 x 16 GB) işlem gücüyle âdeta büyülüyor. DDR5 mimarisi üzerine kurulu RAM'ler, bir ön bellekten beklenenden çok daha fazlasını vadediyor. 5200 MHz işlem hızı ile çalışan ürün, işlemleri hızlı şekilde sonlandırmak için özel işlemci mimarisi bulunduruyor. Cihaz, bilgisayarın 1 birim saniyede yapabileceği iş kapasitesini gösteriyor. Ürünün bu yüksek işlem kapasitesi sayesinde oyunlarda performans düşüklüğü yaşama sorunuyla karşılaşmazsınız.

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5. "Bütçem kısıtlı." diyorsanız Corsair Vengeance RGB 16GB RAM'i inceleyin

Oyun bilgisayarlarının olmazsa olmaz en güçlü parçaları: Ekran kartı, Ana kart ve RAM

Corsair tarafından üretilen daha düşük bütçelere hitap eden Vengeance RGB 16GB RAM, RGB panel yapısı ile şık ve beğenilen ön bellekler arasında yer alıyor. 16 GB işlem kapasitesi bulunan RAM, 3600 MHz işlem hızıyla çalışıyor. Ürün, her ne kadar kapasitesi gibi düşük gibi görünse de günümüzde bilgisayar oyunları için 16 GB oldukça yeterli bir hız olarak kabul ediliyor. Ayrıca ön belleğin DDR4 işlemci mimarisi ile yenilikçi yapısı, her türlü zorlu görevin üstesinden gelmeyi sağlıyor.

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6. Corsair Vengeance DDR5 4800 MHz RAM ile bilgisayarlar artık çok hızlı

Oyun bilgisayarlarının olmazsa olmaz en güçlü parçaları: Ekran kartı, Ana kart ve RAM

DDR5 mimarisi sayesinde daha hızlı frekans aralığı veren Vengeance DDR5 4800 MHz RAM, 32 GB (2 x 16GB) işlemci kapasitesi ile her türlü zorlu görevin üstesinden geliyor. 4800 MHz gibi yüksek hızla çalışan cihaz, bilgisayarın ön belleğinde yer alan işlemlerin hızlıca halledilmesini sağlıyor. Corsair iCUE yazılımı sayesinde kullanıcıya daha stabil ve kararlı çalışma imkânı sunuyor. Aynı zamanda bu yazılım üzerinden kullanıcı, kendi performans ayarlarını belirleyebiliyor. Böylelikle ürünün ne zaman ve nasıl çalışacağı kolaylıkla yönetilebiliyor.

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7. Bilgisayarını sağlam temeller üzerinde kurmak isteyenlere: ASUS Rog Strix Gaming Anakart

Oyun bilgisayarlarının olmazsa olmaz en güçlü parçaları: Ekran kartı, Ana kart ve RAM

Bilgisayar toplamaya başlandığı anda en çok dikkat edilmesi gereken ürünlerden biri: anakart. Çünkü anakart, değişimi en zor olan ürünler arasında yer alıyor. Bu nedenle anakart tercihi yaparken en iyi ürünlerden birini seçmek ilerisi için faydalı oluyor. ASUS Rog Strix Z690 Gaming Anakart, tamamen bilgisayar oyuncularını tatmin etmek için üretilmiş ürünler arasında bulunuyor. Çok çekirdekli işlemcileri desteklemek adına yüksek kaliteli bobinler ve alaşımlı kapasitörler ile inşa edilen ürün, aynı zamanda Intel 12. nesil ürünleri için de şimdiden hazır. DDR5 RAM'ler ile çalışabilen cihaz, entegre soğutma sistemleri ile yüksek performans vadediyor.

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8. Yüksek performansı uygun fiyata arayanlara: ASUS Rog Strix B660

Oyun bilgisayarlarının olmazsa olmaz en güçlü parçaları: Ekran kartı, Ana kart ve RAM

ASUS Rog Strix B660, uygun fiyatlı anakart ihtiyacı olan bilgisayar oyuncularına hitap ediyor. Çok katmanlı devre kartı tasarımı sayesinde kararlı yapıda çalışan ürün, aynı zamanda SSD hard disklerini hızlı çalıştırması için soğutucu bloklar kullanıyor. Yapay zekâ destekli soğutma teknolojisi kullanan anakart, kullanıcıların istediği zaman soğutma ve fan hızına müdahale etmesine olanak tanıyor. DDR5 RAM'ler ile çalışarak uygun frekansları destekleyen ürün, yüksek soğutma teknolojisi ile bütün bileşenlerin en iyi performansta çalışmasına yardımcı oluyor.

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9. Bütçe dostu ASUS TUF B450M PRO

Oyun bilgisayarlarının olmazsa olmaz en güçlü parçaları: Ekran kartı, Ana kart ve RAM

Yeni nesil Ryzen işlemciler ile uyumlu olarak çalışması için tasarlanan ASUS TUF B450M-PRO, bütçe dostu fiyat avantajı ile dikkat çekiyor. 108 dB'e kadar kaliteli ve saf bir ses sağlayan ürün, sesin geldiği yönü ayarlamaya olanak tanıyor. Bu sayede kullanıcıların, rakiplerinin yerini çok daha kolay ve hızlı şekilde tespit etme şansı oluyor. Ürün, GPU sıcaklığını algılayarak fanların çalışma şekillerini düzenliyor. Böylelikle cihaz, etkili bir soğutma işlemi yaparken aynı zamanda gürültü seviyesini de başarı ile kontrol ediyor.

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10. ASUS Rog Crosshair VIII IMPACT ile sıvı soğutma ile tanışın

Oyun bilgisayarlarının olmazsa olmaz en güçlü parçaları: Ekran kartı, Ana kart ve RAM

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ASUS Rog Crosshair VIII IMPACT, yeni nesil AMD işlemcilerle uyumlu olarak çalışabiliyor. Sıcaklık ile mücadele konusunda ciddi önlemler alınan üründe, SSD sistemlerin soğutulmasına da yardımcı olunarak performansın artması sağlanıyor. Aynı zamanda sıvı soğutma sistemleri ile donatılan ürün, ekstra sıvı soğutma mekanizması kurulması hâlinde kullanıcıya kolaylık vadediyor. Sistem, soğutma ve çalışma performansını anlık olarak takip ederek bu durumu yönetiyor. Ayrıca ürünün RGB yapısı kişiselleştirilerek şık bir görüntü sunabiliyor.

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