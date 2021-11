Patilere zarar vermeyen, hızlı topaklanan en iyi kedi kumu çeşitleri

Bir kedinin tuvalet ihtiyacını rahatlıkla giderebilmesi için kedi kumuna ihtiyaç duyarsınız. Kedinizin patileri her tuvalet ihtiyacında bu kuma temas edeceğinden ve kumun çıkarabileceği tozu soluma ihtimalinden ötürü yüzlerce kedi kumu önerisi arasında en iyiyi bulmaya çalışmanız sevimli kedinizin yararına olacak bir hamle. Sağlığını koruyacak, tuvalette ona konfor sunacak kaliteli ürünlerle can dostunuzun daha mutlu bir hayat yaşamasını sağlayabilir, kalitesiz bir ürün kullanınca ortaya çıkabilecek tuvaletini kum dışına yapma durumunun önüne geçebilirsiniz.

1. Mükemmel kokulu Sanicat kumları sizi fazlasıyla etkileyecek!

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Kediseverler arasında oldukça fazla tercih edilen markalardan olan Sanicat, kedinizin tuvalet alışkanlığına iyi gelecek ürünlerden biri. Yüksek emiş gücüne sahip olan ve hızlıca topaklanan Sanicat Lotus Çiçeği Kedi Kumu, banyonuzun çiçek bahçesi gibi kokmasını sağlayacak! Ekstra koku kontrolü özelliğiyle tuvalet sonrası oluşabilecek kokuyu yok ederken toz çıkarmayan yapısı ile kedinizin solunum güçlüğü yaşama ihtimalini ortadan kaldırır. Beyaz ve ince taneli bu kedi kumu nasıl kullanılır bilmiyorsanız hemen söyleyelim: Kediniz ihtiyacını giderdikten sonra hızlıca topaklanan kumu alıp çöpe atmanız yeterli. Tuvalet temizliği işte bu kadar basit!

Aradığınız kedi kumunun bu olduğunu düşünüyorsanız detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

2. Sıradanlığa karşıysanız Cat’s Best sizinle!

Taneli kedi kumları size göre değilse Cat’s Best sizin için mükemmel bir seçenek sunuyor. Tümüyle doğal ahşap liflerinden üretilen Cat’s Best Kedi Kumu, “doğanın gücü” motivasyonuyla kedinize kimyasal maddelerden uzak bir konfor alanı yaratıyor. Ahşap lifinden üretilen kedi kumları, temizliği daha kolay bir hale getiriyor. Cat’s Best, hızlıca topaklanan ve kolay temizlenen bu ürünüyle kum tozu derdinden sizi kurtarıyor. Diğer kedi kumları kadar sıkı bir şekilde topaklanmadığı için elekli bir kürekle temiz ve kirlenmiş kumu birbirinden rahatlıkla ayırabilir, kedinize aradığı temizliği sunabilirsiniz.

Bu ürünü daha detaylı incelemek ve satın almak istiyorsanız tıklayın!

3. Pamuk patiler Ever Clean ile güvende!

Kedinizin sağlığını riske atmadan tuvalet ihtiyacını gidermesini istiyorsanız en iyi kedi kumu markaları arasından Ever Clean’i tercih edebilirsiniz. Koku bırakmayan özel formülü sayesinde sıvıyı anında hapsederek topaklanan Ever Clean Extra Strong Kedi Kumu, içeriğindeki özel kristaller sayesinde çok daha fazla koku emilimi sağlıyor. Kum kabını 5-10 cm kadar kumla doldurup kediniz tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra bir kürek yardımıyla alıp ortadan kaldırabileceğiniz bu kedi kumu ile kolay bir temizlik yapabilir, yeni sahiplendiğiniz yavru kedinizin kısa sürede tuvalet alışkanlığı edinmesini sağlayabilirsiniz. "Bu kedi kumu tuvalete atılır mı?" diyorsanız topaklanma yapması sebebiyle boruları tıkayabileceği için bunun yerine çöpe atmanız öneriliyor. Patilerin teması sonucu aktif hale gelen koku teknolojisi sayesinde evinizi temizlik kokusunun sarmasına müsaade edin!

Ever Clean Extra Strong Kedi Kumu’nu merak ediyorsanız daha detaylı incelemek için tıklayın!

4. Doğal içeriğiyle büyüleyici bir marka: Magicsand

Tamamen doğal içerikli Magicsand Kedi Kumu, kokusuyla sizi doğada bir gezintiye çıkaracak! İçeriğinde %100 doğal beyaz bentonit kullanılan bu kedi kumu, kedinizin sağlığına zarar verebilecek hiçbir kimyasal içermemesi açısından son derece kaliteli bir ürün. Sıvıyı içine çekerek anında topaklanan Magicsand Doğa Kokulu Kedi Kumu, böylece kedinize zararı dokunabilecek bakterilerin üremesinin önüne geçerek sağlıklı bir ortam sunar. Geçtiği özel işlemler sonucu elde edilen toz çıkarmayan yapısı sayesinde minik dostunuzu koruma altına alır, size ise gönül rahatlığıyla kedinizle yaşamak kalır!

Bu ürünü daha detaylı incelemek ve güvenle satın almak istiyorsanız tıklayın!

5. Paticat ile yüksek pati koruması!

Karşınızda diğerlerinden farkını ortaya koyan kedi kumu özelliğiyle Paticat! "Kedi kumu ne işe yarar?" diye düşünenlerdenseniz Paticat’in cevabı çok net, sağlıklı bir tuvalet deneyimi! Özel karbon içeriği sayesinde sıvıyı anında emen, içeriğindeki kristaller sayesinde ise kokuyu kolaylıkla hapseden bu ürünle kedinizin tuvalete gitmesi sizin için bir külfete dönüşmüyor. İz bırakmayan, ekstra güçlü topaklanan Paticat Aktif Karbonlu Kedi Kumu, toz çıkarmaması ile kedilerin gönlünü kazanıyor. Konforuna düşkün sevimli dostlarınızın keyfini artıracak bu kumu günlük olarak kediniz tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra temizlemeli, eksilen kum yerine yenisini ilave etmelisiniz. En az ayda bir ise kumun tamamını döküp kum kabını temizleyerek kedinize aradığı temizliği sunabilirsiniz.

“Aradığım temizlik bu!” diye düşünüyorsanız satın almak için tıklayın!

6. Yüksek kaliteden ödün vermeyenlere Van Cat!

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

İnce yapısı sayesinde minik patili yavru kedilerin kullanımına uygun olan Van Cat Super Premium Kedi Kumu, tamamıyla doğal ve çevre dostu bir içerik sunuyor. Beyaz bentonit içeren, deniz kumu kalınlığında sayılabilecek yapıdaki bu kedi kumunu edinerek kedinizin patileri için çok daha yumuşak bir deneyim sunabilir, oldukça hassas olan patilerine ekstra bir koruma sağlayabilirsiniz. Tüm dünyada bilinen markalardan biri olan Van Cat, hem bakteri oluşumunu engelliyor hem de kolay bir temizlik sağlıyor. Fiyatıyla da diğer kedi kumları arasında fark yaratan bu ürün, yüksek oranda tozdan arındırılmış formülüyle büyük bir tatmin sağlayacak gibi gözüküyor. Kendinizi ve kedinizi mutlu edebilmek için aradığınız ürün bu olabilir!

Bu ürünü satın almak istiyorsanız buraya tıklayın!

7. Sabundan gelen ferahlık dört bir yanınızı saracak!

Kedi kumu almak için bir dükkâna girdiğinizde birçok çeşidiyle karşılaşacağınız Proline markasını tüm kedi sahipleri bilir. Çeşit çeşit kokulara sahip, tamamen doğal bentonit içerikli topaklanan kedi kumlarından olan Proline Marsilya Sabunlu Kedi Kumu, mükemmel kokusuyla tuvalet sonrası oluşan kötü kokuyu hapsederek bu kokuya karşı koruma sağlar. Antibakteriyel özellikli olmasıyla da kedinize koruma sağlayan Proline, ince taneli yapısı sebebiyle büyük patili kediler için uygun bir kullanım sunmayabilir. Diğer kedi kumlarına oranla 4 kat daha fazla emiciliğe sahip olması sebebiyle rahatlıkla tercih edebilir, evcil hayvan bakımında aradığınız kaliteyi bu üründe bulabilirsiniz!

Marsilya sabununun ferah kokusunu merak ediyorsanız detaylıca incelemek ve satın almak için tıklayın!

8. Pisipisi kedinize iyi gelecek!

İnsanlarda olduğu gibi bazı kediler de belli bileşenlere karşı hassasiyet gösterir. Kedi kumunda bulunabilecek katkı maddeleri bu bileşenleri içerirse kedinizin alerjik reaksiyon göstermesine sebep olabilir. Kediniz için gönül rahatlığıyla edinebileceğiniz Pisipisi Kedi Kumu, antialerjik içeriği sayesinde bu olasılığı ortadan kaldırıyor. Eczacıbaşı tarafından üretilen Pisipisi Kedi Kumu, evcil dostlarınız için çokça tercih edilen ürünlerden. Hijyenik, sağlıklı ve doğal içerikli olmasının yanı sıra ince taneleri sayesinde kolaylıkla topaklanan bu kedi kumu 10 kilogramlık paketiyle kedinize birkaç ay yetecek ve patilerini güvende tutacak. Pudra gibi hoş bir kokuya sahip olması güzel özelliklerinden bir diğeri. Aklınızda "Kedi kumu yıkanır mı?" diye bir soru var ise bu düşüncenizi kafanızdan atın. Hızlıca topaklanan Pisipisi Kedi Kumu’nu bir kürek yardımıyla alıp çöpe atmanız yeterli, ekstra bir yıkama veya zahmete girmeye gerek yok!

Bu ürünü daha detaylı incelemek ve satın almak istiyorsanız tıklayın!

9. Çifte etki için Lindocat!

Havalı kedileriniz için havalı ürünler! Lavanta ve argan kokulu Lindocat Kedi Kumu, yalnızca kokusuyla bile sizi ele geçirebilir. Ancak tek güzel özelliği bu değil, hijyenik ve koku önleyici özellikte olması da kalbinizi çalacak. Bentonit kilinden üretilen ince taneli bu kedi kumu, yüksek sıvı tutma kapasitesiyle hızlı topaklanma sağlayarak kedinizin tuvaletinin koku yaymasının önüne geçiyor. Fiyatıyla da sizi etkileyecek bu ürünü bir kedi paspasıyla birlikte kullandığınızda kedinizin patilerinin konforunu düşünmenize gerek kalmayacak!

Lindocat ile kedinizi mutlu etmek istiyorsanız daha detaylı incelemek için tıklayın!

10. Kristal kedi kumu arayanlar için: Perlinette



Dünyaya geleli daha sene dahi olmamış minik kedileriniz için kristal kedi kumlarından birini kullanmaya karar verdiyseniz en iyi seçeneklerden biri Perlinette Kristal Yavru Kedi Kumu. Yüksek emilim sağlaması sayesinde kediniz sık sık tuvalete çıkıyorsa bile kısa süre içerisinde topaklanan bu ürün ile evcil hayvanınıza kaliteli bir tuvalet deneyimi sağlayabilirsiniz. Kristal kedi kumlarının alerjik reaksiyon yaratma olasılığının daha yüksek olması aklınızda bir önyargı yaratmasın. Alerjik reaksiyonlara karşı hassas içerikle üretilmiş olan Perlinette Kedi Kumu, bakteri üremesinin önüne geçen formülüyle rahatça kullanabileceğiniz bir ürün.

Bu ürünü daha detaylı incelemek istiyorsanız buraya tıklayın!