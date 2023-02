Saz tellerini yenilemek isteyenler için en iyi saz teli markaları

Kaliteli bir ses deneyimi için sazın kendisi kadar üzerindeki telin de kaliteli olması gerekiyor. Piyasada birçok saz teli takımı bulunuyor. Bu model çeşitliliği seçim yapmayı bir hayli zorlaştırıyor. Eğer sizin de aklınızı "En iyi saz teli markası hangisi?", "En kaliteli saz teli hangisidir?" ya da "Saz teli nasıl değiştirilir?" gibi sorular meşgul ediyorsa doğru yerdesiniz! Gelin, tüm sorularınıza cevap bulacağınız listemize hep birlikte göz atalım.

Saz Teli Nasıl Takılır?

Aşağıdaki yöntemi izleyerek saz teli takma işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Tel takmaya alt tellerden başlayın. Bunlar ince tel ve bam telinden oluşur. Öncelikle ince teli kasanın yanında bulunan en alt delikten geçirin. Daha sonra teli çevirerek bu delikten bir daha geçirin.

Geçirdiğiniz telin ucunu bir santimetre olacak şekilde hafifçe kırın ve teli geriye doğru çekin.

Teli ufak bir çember yaparak kırık ucu bu çembere takın. Ardından aynı delikten geriye doğru çekin. Bu işlemi yaparken kırık ucu deliğe sokarak parmağınızla bastırın.

Teli, sazın klavye kısmında yer alan en son burguya takmalısınız. Tel uzun olursa burgudan bir karış bırakın ve teli bir kerpetenle kesin.

Sonra teli burgudaki delikten bir kere geçirerek burguya sarın ve deliğe iyice yerleştirin.

Bu işlemi aşağıdan yukarıya doğru tüm tellere uygulayın.

1. Alman kalitesi: Pyramid PBS20 Uzun Sap İçin Saz Teli

Pyramid PBS20 Uzun Sap İçin Saz Teli, muhteşem ses kalitesi ile harika bir performans sunar. 0,20 kalınlığına sahip olan tel, genel olarak uzun sap sazlar için tercih edilir. Kaliteli çelik teller kullanılarak tasarlanır. İnce ve kalın bam telleri, ipek iplik sarılarak üretilir. Orijinal Alman markası olan Pyramid'in paketinde tam yedi adet tel bulunur. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü bir kullanım deneyimi vadeder. Siz de uzun sap için özel olarak tasarlanan saz telini hemen kullanmaya başlayarak kusursuz bir ses kalitesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

2. Kusursuz bir ses deneyimi için: Öğür Cgr20 Uzun Sap Saz Teli

Sizi en iyi saz teli yorumlarında öne çıkan bir model ile tanıştıralım! Öğür Cgr20 Uzun Sap Saz Teli; üç tane ince, iki tane orta, bir tane ipek ince bam teli ve bir tane ipek kalın bam teli olmak üzere tam yedi adet telden oluşur. Paslanmaz çelik ve ipek malzemeden üretilen teller; dayanıklı, sağlam yapısıyla uzun yıllar müziğinize eşlik eder. Ürün, çoğunlukla uzun sap bağlamalar için kullanılır. Siz de Çöğür marka uzun sap saz telini sipariş ederek sazınızı keyifle çalmaya devam edebilirsiniz.

3. Müzik performansınızı zirveye taşıyın: BYC20 Uzun Sap Saz Teli Takımı

İçinde yedi adet tel bulunan BYC20 Uzun Sap Saz Teli Takımı, kaliteli malzemesiyle profesyonel saz çalma deneyiminin öncüsü olur. Takımda yer alan ince ve orta teller paslanmaz çelik malzeme kullanılarak üretilirken ince ve kalın bam telleri ipek malzemeden üretilir. Genel olarak uzun sap sazlarda kullanmak üzere tasarlanır. Uzun ömürlü kullanım vadeden uzun sap saz teli takımı, dayanıklı olduğu için uzun yıllar sorunsuz kullanılır. Çok daha iyi bir sesi beraberinde getiren takımı kullanarak müzik kalitenizi zirveye çıkarmaya ne dersiniz?

4. Gümüş kaplama özelliğiyle: Magma Saz Teli

Saz teli sıralamasında sırada çok özel bir ürün var! Magma Saz Teli, gümüş kaplama özelliği ile severek kullanacağınız ürünlerden biri. Magma'nın profesyonel serisinde yer alan saz teli takımında yedi adet tel bulunur. Teller, temiz ve güçlü sesi sayesinde müzik kalitenizi maksimuma çıkarır. Sağlam malzeme yapısıyla uzun süre müziğinize eşlik eder. Saz çalanların en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan saz teli ile keyifli bir müziğin büyüleyici serüvenine yolculuk yapmaya ve sizi dinleyen herkesi mest etmeye hazır mısınız?

5. Kısa sap sazlar için ideal: İmece Akort Kısa Sap Bağlama-Saz Teli

İmece Akort Kısa Sap Bağlama-Saz Teli, profesyonel kullanıcılar için mükemmel bir deneyim sunar. Kısa sap bağlama çalanlar için özel olarak üretilen set, yedi adet telden oluşur. Paslanmaz çelik olan tellere eşlik eden ipekli bam telleri, müzik kalitesini zirveye taşır. Bu takımı aldığınız zaman yanında bir adet tezene, hediye olarak gelir. Siz de İmece markasına ait kısa sap bağlama ve saz telini bir an önce kullanmaya başlayarak tertemiz kayıtlar alabilir, dinleyicilerinize muhteşem bir müzik resitali sunabilirsiniz.

6. Profesyonel konserlerin vazgeçilmezi: Aurax ARX20 Bağlama Saz Teli

Listemize "En iyi saz teli markası hangisi?" sorusuna cevap olacak nitelikte bir ürün ile devam ediyoruz. Profesyonel sanatçıların kullanımı için özenle tasarlanan Aurax ARX20 Bağlama Saz Teli, çok özel bir deneyim sunar. Kaliteli malzemesiyle müziğinizi icra ettiğiniz her an, sonsuz bir güven verir. Genellikle uzun sap bağlamalar için kullanılır. Güçlü sese sahip olan tel takımını konserlerde, stüdyo kayıtlarında, programlarda kısacası dilediğiniz her yerde kullanarak müzik performansınızı zirveye taşıyabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey, bağlama saz telini hemen sipariş etmek!

7. Hem görsellik hem kalite bir arada: Yöremiz Kısa Sap Bağlama Teli

Yöremiz Kısa Sap Bağlama Teli, kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen yedi adet telden oluşur. Bağlama çalmaya yeni başlayan, uzun yıllar saz çalan ya da virtüöz olan, kısacası her seviyedeki kişilere profesyonel bir müzik deneyimi vadeder. Güçlü ses kalitesini beraberinde getirerek sahnede ve profesyonel kayıtlarda kusursuz bir performans sergiler. Beyaz bam teline sahip olan ürün hem görsel hem işlevsel olarak müzikseverlerin ilk tercihlerinden biri olur. Siz de müzik kalitenizi çok daha yukarılara taşımak için kısa sap bağlama telini mutlaka denemelisiniz.

8. Ekstra rahat ve esnek bir model: Galli S18 Bağlama Teli

Galli S18 Bağlama Teli, kaliteli yapısı sayesinde en iyi saz teli listemize girmeyi başarıyor. Genel olarak kısa sap sazların kullanımına uygun olan ürün, profesyonel bir deneyimin kapılarını aralamanızı sağlar. Ekstra esnek ve rahat olan tel takımı, tam yedi adet gümüş kaplamalı 0,18 kalınlıktaki telden oluşur. Müzik kayıtları, konserler ve sahne performanslarında müziğinizin kalitesini maksimuma çıkarak dinleyicilerinize keyif dolu anlar yaşatır. Siz de kusursuz müzik deneyimini keşfetmek için bağlama telini tercih edebilir, dinleyicilerinizin kulaklarının pasını silebilirsiniz.

9. Rengârenk bir tasarım: Aurora 0,18 Saz Teli

Sırada parlak renkleriyle dikkat çeken bir tel var! Aurora 0,18 Saz Teli, parlak renkler sunan tasarımıyla saz çalmayı sevenlerin vazgeçilmez parçası olmaya aday. Model, eşsiz renklerinin yanı sıra güçlü ses özelliğiyle de kusursuz bir performansın öncüsü olur. Kısa sap saz çalanlara hitap eden ürün, dayanıklı ve sağlam malzeme yapısıyla uzun süreli bir deneyim vadeder. Siz de 0,18 kalınlığındaki saz telini kullanarak sahnede, evde, stüdyoda saz çaldığınız her yerde dinleyicilerinize keyif dolu bir müzik ziyafeti yaşatabilirsiniz.

10. Profesyonel bir deneyim için: Piramid Alux 020 Uzun Sap Saz Teli

En iyi saz teli listemizi çok özel bir ürün ile sonlandırıyoruz. Piramid Alux 020 Uzun Sap Saz Teli, paslanmaz çelik malzemesiyle uzun süren bir müzik deneyimi vadeder. Yedi adet kaliteli telden oluşan takım, çoğunlukla uzun sap sazlar için kullanılır. Profesyonel sanatçıların kullanımına uygun olan saz teli size stüdyoda, konserlerde, sahne performanslarında en iyi şekilde eşlik eder. Temiz ve güçlü ses kalitesi sayesinde müzikten alınan keyfi ve verimi maksimuma çıkarır. Siz de uzun sap saz telini inceleyerek müzik yolculuğunda yeni ufuklara yelken açabilirsiniz.