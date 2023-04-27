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Sezonun son büyük indirimleri! Modadan kozmetiğe ünlü markalardaki fırsatları kaçırmayın

27.04.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hemen hemen herkesin bildiği üzere, dünya genelinde birçok tanınmış marka kişisel bakım, ev yaşamı, moda ve kozmetik ürünleriyle adından söz ettiriyor. Fakat bu ürünlerin fiyatları genellikle yüksek oluyor ve bütçemizi zorlayabiliyor. Neyse ki, şimdi birçok ünlü markada %50'ye varan indirimler başladı ve siz alışveriş severleri bekliyor. Ünlü markaların kaliteli ürünlerine cazip fiyatlarla sahip olmak için acele edin.

Sezonun son büyük indirimleri! Modadan kozmetiğe ünlü markalardaki fırsatları kaçırmayın

Hem kadınların hem de erkeklerin günlük yaşamlarında en çok tercih ettiği kategoriler arasında kişisel bakım, moda, kozmetik ve ev yaşamı ürünleri yer alıyor. Ancak bu ürünlerin fiyatları bazen bütçelerimizi zorlayabiliyor. İşte tam da bu noktada, birçok tanınmış marka müşterilerine büyük avantajlar sunuyor. Yapılan indirim kampanyaları sayesinde, kaliteli ürünleri çok daha uygun fiyata satın alabilirsiniz. Eğer siz de bu fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız,sizin için seçtiğimiz indirimdeki markalara mutlaka bir göz atmalısınız.

Penti'de 1 alana 1 hediye

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Koton'da yaz fırsatları başladı

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Camper, Crocs ve dahası... %40'a varan indirim

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So Chic'te %20 indirim

Adsız tasarım (81)

Ürünleri İncele

The Purest Solutions ürünlerinde %30 indirim

Adsız tasarım (88)

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Braun kişisel bakım aletlerinde kampanya

Adsız tasarım - 2023-03-31T182951.595

Ürünleri İncele

Jumbo Türkiye'de Anneler Günü'ne özel %40 indirim

Adsız tasarım - 2023-04-27T142556.279

Ürünleri İncele

L'Oreal Paris'te Büyük Nisan'a özel %50 indirim

Adsız tasarım - 2023-04-26T141504.332

Ürünleri İncele

Yves Saint Laurent'de tüm ürünlerde %35'e varan indirim

Adsız tasarım - 2023-04-26T141744.636

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Lancome'da Merci Day'e özel %30 indirim

Adsız tasarım - 2023-04-26T142133.322

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M.A.C Cosmetics'te %10 indirim ve 300 TL üzerine %5 kupon fırsatı

Adsız tasarım - 2023-04-26T140535.155

Ürünleri İncele

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