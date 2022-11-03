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Şıklığınızdan ödün vermeden istediğiniz her şeyi konforla taşımanızı sağlayacak deri sırt çantası modelleri

01.11.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şıklığınızdan bir an bile ödün vermeden aynı zamanda konforunuzu sürdürecek bir çanta modeli mi arıyorsunuz? Eğer öyleyse, tam olarak doğru yerdesiniz. Kullanım rahatlığıyla konforunuzu sürdüren, şıklığı sayesinde tarzınızı tamamlayan deri sırt çantası modellerini sizler için araştırdık. Hem günlük hayatta hem özel günlerde taşıyabileceğiniz kullanışlı ve kaliteli çanta modelleri için okumaya devam edin!

Şıklığınızdan ödün vermeden istediğiniz her şeyi konforla taşımanızı sağlayacak deri sırt çantası modelleri

Çanta denildiğinde akla sadece kadınların taşıdığı bir aksesuar gelmesin. Erkekler de günlük hayatta eşyalarını taşımak ve tarzını tamamlamak için çanta kullanıyor. Özellikle gün içerisinde çok fazla eşyaya ihtiyaç duyanların tercih ettiği sırt çantaları; laptop, telefon, cüzdan, defter ve kitapları rahat taşımanızı sağlar. Siz de yeni bir sırt çantası almak istiyorsanız listelediğimiz deri modelleri mutlaka inceleyin!

1. Laptop taşımak için son derece uygun: Cantaş Store 15.6 Laptop Nomad Traveller Sırt Çantası

Şıklığınızdan ödün vermeden istediğiniz her şeyi konforla taşımanızı sağlayacak deri sırt çantası modelleri

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Gündelik hayatta özellikle işe giderken tercih edebileceğiniz Cantaş Store 15.6 Laptop Nomad Traveller Sırt Çantası, 15.6 inç büyüklüğe kadar olan olan laptoplar için uygun. Geniş ana bölmesi ile defter, kitap ve evraklarınızı yanınızda taşımanıza yardımcı olan çanta, kaliteli deri malzemesi sayesinde uzun yıllar boyunca sağlamlığını koruyarak tarzınızın bir parçası olur. Üç farklı rengi bulunan modeli kaçırmayın, deriz!

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2. Şıklığına önem verenlere: Just Polo Kadın Monogram Baskılı Sırt ve Omuz Çantası

Şıklığınızdan ödün vermeden istediğiniz her şeyi konforla taşımanızı sağlayacak deri sırt çantası modelleri

Şıklığına önem veren ve günlük hayatta hem rahat hem estetik görünen bir çanta kullanmak isteyen kadınlar, sizi buraya alalım! Just Polo Kadın Monogram Baskılı Sırt ve Omuz Çantası sadece sırtta değil, omuzda da taşınabiliyor. Böylece çeşitli kombin ve ortamlara kolayca uyum sağlıyor. Dört adet farklı boyutlarda bölmeleri bulunan ürün, yanınızda taşımanız gereken eşyaları içine rahatlıkla alabilir.

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3. Kullanışlı ve şık: Citycenterfashion Kadın Sırt Çantası

Şıklığınızdan ödün vermeden istediğiniz her şeyi konforla taşımanızı sağlayacak deri sırt çantası modelleri

Kullanışlı, şık ve konforlu bir sırt çantası arayışındaysanız Citycenterfashion Kadın Sırt Çantası, aradığınız ürün olabilir. Bir adet ana bölmesi ve farklı boyutlara sahip altı adet küçük gözü bulunan çanta sayesinde tüm eşyalarınızı yanınızda taşıyabilirsiniz. Kolayca erişmek istediğiniz eşyaları ayrı bölmelere yerleştirerek çantayı verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. İki farklı renk seçeneği bulunan modeli çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

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4. Dolabınızda mutlaka bulunması gereken kurtarıcı parçalardan: Zekton Unisex Siyah Çapraz Göğüs Omuz ve Sırt Çantası

Şıklığınızdan ödün vermeden istediğiniz her şeyi konforla taşımanızı sağlayacak deri sırt çantası modelleri

Hem kadın hem erkekler tarafından rahatlıkla kullanılabilen ZZekton Unisex Siyah Çapraz Göğüs Omuz ve Sırt Çantası, dolabınızda mutlaka bulunması gereken kurtarıcı parçalar arasında yer alıyor. Kaliteli deri malzemesi sayesinde su geçirmeyen ürünü her mevsimde yanınızda taşıyabilirsiniz. Üç adet gözü olduğu için eşyalarınızı rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz. Çapraz şekilde hem göğüs hem sırt çantası olarak kullanabileceğiniz modeli çok beğeneceğinizi düşünüyoruz.

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5. Günlük kullanıma uygun: Bavyera Mochila Hakiki Deri Sırt Çantası

Şıklığınızdan ödün vermeden istediğiniz her şeyi konforla taşımanızı sağlayacak deri sırt çantası modelleri

Günlük hayatta hemen her kombine uyum sağlayacak Bavyera Mochila Hakiki Deri Sırt Çantası, birinci sınıf el işçiliği ile özel olarak üretilir. Hakiki deri malzemeden üretildiği için çok yumuşak bir dokusu olan ürünü uzun yıllar boyunca kullanmaya devam edebilirsiniz. Ön, arka ve iç kısımlarında farklı boyutlarda gözleri bulunan sırt çantasını uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz.

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6. Şıklığıyla göz kamaştırmak isteyenlere: HNB Kadın Siyah Kapitone Kalıplı Sırt Çantası

Şıklığınızdan ödün vermeden istediğiniz her şeyi konforla taşımanızı sağlayacak deri sırt çantası modelleri

"Rahatıma düşkünüm ama şıklığımdan da asla ödün vermem." diyorsanız HNB Kadın Siyah Kapitone Kalıplı Sırt Çantası, tam size göre! Hâkî, kırmızı, taba ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulan ürün; zincir detaylı ve dikdörtgen taşıma kulplarının yanı sıra sırt askıları sayesinde rahat kullanılabilir. Kapitone detayları ile şıklık kazanan ürün ile tarzınızla konuşulmaya hazır olun!

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7. Hem spor hem şık tasarımıyla dikkat çeken: DeFacto Bag Kadın

Şıklığınızdan ödün vermeden istediğiniz her şeyi konforla taşımanızı sağlayacak deri sırt çantası modelleri

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Hem spor hem şık görüntüsüyle dikkat çeken DeFacto Bag Kadın, günlük hayatta rahatlıkla tercih edebileceğiniz sırt çantası modelleri arasında bulunuyor. Timsah derisi görünümüne sahip olan suni deri malzemeden üretilen çanta, parlak dış yüzeyi ile kombinlerinize farklı bir boyut kazandırır. Cep telefonu, cüzdan, anahtar, su şişesi ve defter gibi eşyalarınızı rahatlıkla taşıyacak çantayı kombinlerinize dahil etmek ister misiniz?

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8. Sağlam ve dayanıklı: Honey Badger Leather El Yapımı Deri Sırt Çantası

Şıklığınızdan ödün vermeden istediğiniz her şeyi konforla taşımanızı sağlayacak deri sırt çantası modelleri

Sağlam yapısıyla uzun süre kombinlerinizi taçlandıracak Honey Badger Leather El Yapımı Deri Sırt Çantası, birinci sınıf bitkisel tabaklanmış vaketa deri materyale sahip. Her aşaması elde üretilen ürün, suya dayanıklı dış malzemesi sayesinde yağışlı günlerde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Kumaş kese ile gönderilen modeli kullanmadığınız zamanlarda güvenle saklayabilirsiniz. Retro tarzıyla göz dolduran çanta, etrafınızdaki herkesin beğenisini kazanacak!

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9. Birçok renk seçeneğiyle: Ladystyle Queen Style Sırt Çantası

Şıklığınızdan ödün vermeden istediğiniz her şeyi konforla taşımanızı sağlayacak deri sırt çantası modelleri

Şık modeliyle dikkat çeken Ladystyle Queen Style Sırt Çantası, geniş renk skalası ile kombinlerinize şıklık kazandıracak. Toplam beş adet bölmesi bulunan çantaya eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Sırt askıları fermuarlı olduğu için fermuarı kapatarak çantayı tek omuzda da rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Suya dayanıklı modeli yağışlı günlerde de kombinlerinize dahil edebilirsiniz. Kullanışlı ve konforlu modele mutlaka bir şans verin.

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10. Siyahın asil duruşundan vazgeçemeyenlere: Fossil Erkek Siyah Kalıplı Deri Sırt Çantası

Şıklığınızdan ödün vermeden istediğiniz her şeyi konforla taşımanızı sağlayacak deri sırt çantası modelleri

Seçeceğiniz çantanın hem şık hem kaliteli ve konforlu olmasını istiyorsanız siyah rengiyle hemen her kombine ayak uyduran Fossil Erkek Siyah Kalıplı Deri Sırt Çantası'na mutlaka göz atmalısınız. Toplam dört adet gözü bulunan modelin fermuarları su geçirmez. Konforlu sırt askıları boyunuza göre kolayca ayarlanır. Ön bölmesinde iki adet göz olduğu için hızlı ulaşmak istediğiniz küçük eşyalarınızı kolayca organize edebilirsiniz.

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