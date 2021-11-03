Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Çoğu erkeğin günlük rutini içinde sabah tıraşı yer alıyor. İyi bir tıraş için mutlaka cilt yapısına uygun ve kaliteli bıçaklar seçilmeli. Ayrıca tıraş bıçağı ne zaman değiştirilir, tıraş bıçağı nasıl kullanılır bilmek de gerekiyor. Sizler için günlük rutininizi konforlu bir hale dönüştürecek olan tıraş bıçağı önerisi listesi hazırladık. Sinekkaydı tıraş için işte ihtiyacınız olan ürünler:

1. En Esnek Tıraş Bıçağı: Wilkinson Sword Xtreme 3 Sensitive

Dünyanın en esnek tıraş bıçağı ile tanışmaya hazır mısınız? İşte karşınızda Wilkinson Sword Xtreme 3 Sensitive. Oynar başlıkları ve 3 adet esnek bıçağı ile kıvrımlar üzerinde rahat hareket etmenizi sağlayan ürün, en etkili yakınlığı sağlayarak kılları maksimum seviyede alıyor. Kauçuk sapları sayesinde kaymıyor ve konforlu bir tıraş deneyimi sağlıyor. Hassas ciltler için üretilen ürün içerisinde E vitamini ve aleo vera bulunuyor. Bu sayede sayesinde cildin tıraş nedeniyle tahriş olmasını önlüyor.

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2. İyi Bir Tıraş Deneyimi İçin Gillette Fusion5 Proglide Flexball

5 bıçağı ile sürtünmeye meydan okuyan Gillette Fusion5 Proglide Flexball, sinekkaydı bir tıraş için en iyi seçeneklerden biri. Zorlu yüz kıvrımlarına meydan okuyan ürün, neredeyse tüm kılları kusursuz bir şekilde alıyor. Ürünün arka tarafında bulunan hassas düzeltici, burun ve favori gibi zorlu alanlarda düzgün kenarlar elde ederek mükemmel tıraş deneyimi sunuyor. Lublastrip kayganlaştırıcı bandı daha fazla kayganlaştırıcı içeriyor ve hem sinekkaydı tıraş sağlıyor hem de tıraştan kaynaklanan tahrişin önüne geçiyor.

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3. Dorco Pace 6 Bıçaklı Kullan At Tıraş Bıçağı ile Konforlu Bir Tıraş Deneyimi

Dünyanın ilk keskin ve ultra ince 6 bıçak teknolojisine sahip olan Dorco Pace 6 Bıçaklı Kullan At Tıraş Bıçağı, sizin için diğer önerimiz. 6 bıçağı sayesinde en yakın tıraş imkanı sunarak gün boyu yeni tıraş olmuş hissini yaşamanızı sağlıyor. Arka yüzeyi tamamen açık olan ürün tıkanma yapmıyor ve akan suda kolayca temizleniyor. Sakalı en iyi tıraş deneyimi için hazırlarken ergonomik sapı kolay tutum imkanı tanıyor. Papatya, zeytinyağı ve allantoin özleri ile zenginleştirilen nemlendirici bandı cildi korurken aynı zamanda ferahlatıyor.

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4. Yumuşak Bir Tıraş İçin Derby Samurai 3 Bıçaklı

Maksimum bıçak konforu için özel olarak tasarlanmış çift kat kaplamaya sahip Derby Samurai 3 Bıçaklı, pürüzsüz tıraşı 3 bıçağı ile sağlıyor. Oynar başlığı kıvrımlarda rahat hareket ediyor ve optimum temas imkanı sunuyor. Kayganlaştırıcı bandı ürünün yüzde rahat hareket ediyor. Bu sayede tahrişi azaltıyor ve yumuşak bir tıraş deneyimi sunuyor. Kauçuk kaplama olarak tasarlanan sapı tutma kolaylığı ve rahat hareket imkanı veriyor. Mükemmel sinekkaydı tıraş için en iyi deneyimi sunuyor.

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5. Gillette Blue3 Hybrid ile Üstün Konfor

"Tıraş bıçağı ne kadar kullanılır?" diye merak ediyorsanız Gillette Blue3 Hybrid tam 10 tıraşa kadar üstün performans gösteriyor. Krom kaplama olan 3 adet bıçağı cildi hissederek tüm kıllara ulaşıyor. 40° oynar başlığı ise yüz kıvrımlarına rahatça uyum sağlıyor. Comfortgel teknolojisi ile geliştirilen kayganlaştırıcı bandı su ile etkileşime giriyor ve yüzde daha rahat hareket imkanı sağlıyor. Böylece üstün tıraş konforu sunuyor. Sürekli tıraş olmanın yarattığı cilt hassasiyetini ise minimuma indiriyor.

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6. Bic Flex 5 Hybrid Erkek Tıraş Bıçağı ile Ultra Yakın Tıraş

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"En iyi tıraş bıçağı hangisi" diyenler için sıradaki önerimiz Bic Flex 5 Hybrid Erkek Tıraş Bıçağı. 5 adet nano teknolojik bıçağı bulunan ürünün bıçakları, ultra kaliteli tıraş için birbirinden bağımsız olarak hareket ediyor. Burun, çene altı ve favori gibi zorlu alanlarda rahatça kullanabileceğiniz ürün, hassas ciltlerde bile rahat bir kullanım sunuyor. Sapı, dengeleme küresi kullanılarak ağırlaştırıldığı için ürünü ıslak tıraş sırasında rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Titanyum bıçakları her yüz hattına uyum sağlıyor. Aleo Vera ve E vitamini ile zenginleştirilen ürün aynı zamanda cildi rahatlatıyor.

Bic Flex 5 Hybrid Erkek Tıraş Bıçağına buradan ulaşabilirsiniz.

7. Pürüzsüz Tıraş Deneyimi Sunan Gillette Sensor3

Kolay tıraş deneyimi ve hafif yapısı ile sıradaki önerimiz Gillette Sensor3. Yaylar üzerine oturtulan 3 adet sensör bıçağı bulunan ürün kayganlaştırıcı bandı sayesinde cilt üzerinde rahatça kayıyor. Bu sayede ciltte oluşabilecek hassasiyeti de minimuma indiriyor. Oynar başlığı tüm yüz hatlarında rahat hareket olanağı sağlıyor. "Tıraş bıçağı nasıl açılır?" diye merak edenler için hemen cevaplayalım. Bıçak altında bulunan plastik şeridi kesmemeniz gerekiyor. Bu sayede istenmeyen kesik ve çizikleri önleyebilirsiniz.

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8. Hassas Ciltler İçin Gillette Skinguard

Sık tıraş olmanın getirdiği tahrişi önlemek için tasarlanan Gillette Skinguard sıradaki tavsiyemiz. Eğer hassas bir cildiniz varsa sizin için en iyi tıraş deneyimini sağlayan ürün, cilt temasını en aza indirmek için bıçakları kaldırıyor. Bıçaklar arasına yerleştirilen SkinGuard teknolojisi cilt üzerindeki basıncı azaltıyor. Bu sayede sakalı cilt seviyesinde kesiyor ve hem tahrişi hem de kıl dönmelerini engelliyor. Klinik olarak onaylı olan bu teknoloji cildi gerginleştirip düzelterek bıçakların sürtünmesini azaltıyor. Kayganlaştırıcı bandı ise cilt tahrişlerinin önüne geçiyor.

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9. En İyi Erkek Bakımı İçin Gillette Mach3 Turbo

Tıraş konforunu arttıran ve güne fresh başlamanızı sağlayan ürünlerden biri de, Gillette Mach3 Turbo. Tıraş olmanın en zorlu yanlarından biri kıvrımlara ulaşamamak. Böyle durumlarda pürüzsüz tıraşı sağlamak için aynı bölgeden tekrar tekrar geçmek gerekiyor. Ancak FlexBall teknolojisi ile geliştirilen Mach3 Turbo, 4 yönlü hareketi sayesinde yüz kıvrımlarına mükemmel uyum sağlıyor. Geliştirilmiş ve daha keskin olan turbo bıçakları ve kayganlaştırıcı bandı ile sürtünme ve tahrişi azaltıyor. Bıçak aralığını sabitleyici özelliği ile sinekkaydı tıraş sağlıyor.

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10. Gillette Mach3 Sensitive ile Tıraş Konforunu Arttırın



Konforlu bir tıraş için size son önerimiz Gillette Mach3 Sensitive. Özellikle hassas cildi olan erkekler için üretilen Mach3 Sensitive, mikrofin cilt koruyucuya sahip. Bu sayede cildi geren ürün, sakalları tıraş için hazırlıyor. Çelikten bile daha güçlü olan dura comfort bıçakları tam 15 tıraşa kadar keskin kalıyor. Hassas bıçak süspansiyonu bıçakların cilde yakın temasını sağlarken oynar başlığı hem yüz hatlarında kolay hareket ediyor hem de basıncı azaltarak rahat bir tıraş sağlıyor. Ekstra kayganlaştırıcı bantları da cilt hassasiyetinin önüne geçmeye yardımcı oluyor.

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