KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Soğuk havalarda yüzünüzü koruyacak en iyi fiyat performans nemlendiriciler

Soğuk havalarda yüzünüzü koruyacak en iyi fiyat performans nemlendiriciler

08.03.2023 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepimiz aynaya baktığımızda kusursuz bir cilt görmek isteriz. Kusursuz bir cilt için gerekli olan ilk şart, onu dış etkenlere karşı korumak ve ihtiyaç duyduğu nemi sağlamak. Bunun için bazı cilt bakım rutinlerini yerine getirmek gerekiyor. Özellikle kış aylarında cildin maruz kaldığı soğuk hava cildin yıpranmasına, kuruyup gerginleşmesine sebep oluyor. Ancak doğru nemlendiricileri kullanarak soğuk kış günlerinde cildimize iyi bakabiliriz!

Soğuk havalarda yüzünüzü koruyacak en iyi fiyat performans nemlendiriciler

İçindekiler

  • 1. Aloe veranın yatıştırıcı etkisini isteyenlere: Loreal Paris Nem Terapisi Aloe Vera Suyu
  • 2. "Cildim bir türlü nemlenmiyor." diyenlere: Bioderma Atoderm Cream
  • 3. Cildiniz hem nemlensin hem de parlasın: Diadermine Expert Active Glow
  • 4. Gül mucizesi: Otacı Gül Kürü Yüz ve Boyun Kremi
  • 5. Saf içeriğiyle: K-Beauty: Frudia Yaban Mersini Aromalı Nemlendirici
  • 6. Klasik seçimlerden yana olanlara: NIVEA Besleyici Yüz Kremi
  • 7. Hassas ciltlerde yok gibi etki: Simple Kind To Skin Su Bazlı Nemlendirici
  • 8. Norveç’ten gelen zengin içerik: Neutrogena Hydro Boost Jel Cream
  • 9. Sivilcelenmeye meyilli ciltler için: Ziaja Manuka Akneli Cilt Gündüz Kremi
  • 10. Geçmeyen lekeler ve hassas ciltler için: La Roche Posay Cicaplast Baume

Nemlendirici krem çeşitleri her cilt tipine ve yaşa göre çeşitlilik göstermekle birlikte, fiyatları da barındırdığı özelliklere göre değişiyor. Bununla birlikte gündüz veya gece olması ya da mevsimsel değişiklikler, nemlendirici tercihlerimizin değişmesine neden olabiliyor. Kış mevsiminin cilde uyguladığı sert rüzgarlar ve soğuk hava, cildin kurumasına neden olur ve nem ihtiyacını artırır. İşte bütçenizi zorlamadan alabileceğiniz en iyi nemlendiriciler...

1. Aloe veranın yatıştırıcı etkisini isteyenlere: Loreal Paris Nem Terapisi Aloe Vera Suyu

Soğuk havalarda yüzünüzü koruyacak en iyi fiyat performans nemlendiriciler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Su gibi güzel bir cilt için Aloe vera suyu! Aloe vera ve hyalüronik asit içeren likit dokulu Loreal Paris Nem Terapisi serisi, cilt tarafından hızla emilerek nemi 72 saate kadar cilde hapsediyor. Böylece kendinizi gün boyu ferah hissedebilirsiniz. Eğer yağlı veya karma bir cildiniz varsa su bazlı formüle sahip ürünü mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz.

Ürünü İncele

2. "Cildim bir türlü nemlenmiyor." diyenlere: Bioderma Atoderm Cream

Soğuk havalarda yüzünüzü koruyacak en iyi fiyat performans nemlendiriciler

Bioderma Atoderm Cream, özellikle kış aylarında çok kuru ve hassas ciltlerin ihtiyacına cevap veren yoğun E vitamini ve kompleks bileşenler sayesinde cildinize istenen nemi sağlar. Dermokozmetik alanında en iyi ürünlerden olan krem, aynı zamanda tahrişlere iyi gelen etkisiyle cilde ışıltı kazandırır. 200 mililitrelik ürün, uzun süre kullanıma uygundur. Güvenilir ve saf yapısıyla bebekler için de gönül rahatlığıyla tercih edilebilir.

Ürünü İncele

3. Cildiniz hem nemlensin hem de parlasın: Diadermine Expert Active Glow

Soğuk havalarda yüzünüzü koruyacak en iyi fiyat performans nemlendiriciler

Her ne kadar gece uyumadan önce cildimizi nemlendirip yatsak da bu, bazen yeterli olmayabiliyor. Diadermine Active Glow gece kremi sayesinde cildiniz kırışıklık oluşumuna karşı savaşırken bir yandan da eski parlaklığını kazanır. İpeksi yapısı ve konsantre C vitamini sayesinde krem, gece boyu cildi neme doyururken bir yandan da onu sıkılaştırır. Ürün, özellikle hassas ve alerjik ciltler için bile rahatlıkla tercih edilebilir.

Ürünü İncele

4. Gül mucizesi: Otacı Gül Kürü Yüz ve Boyun Kremi

Soğuk havalarda yüzünüzü koruyacak en iyi fiyat performans nemlendiriciler

Gülün kokusunu ve cilde iyi gelen özünü tüm güzel özellikleriyle toplayan krem, özellikle hassas ve kuru ciltler için vazgeçilmez oluyor. İçerdiği shea yağı sayesinde doğal UV ışını filtresi görerek cildi nemlendirirken bir yandan da korumayı ihmal etmiyor. Ürün; hoş kokusu, kadifemsi yapısıyla hemen emilim gösterir ve ciltte rahatsız edici yapışkan bir his bırakmaz. Öte yandan içerdiği B5 vitamini ile cildin lekelerle savaşmasına yardım eder.

Ürünü İncele

5. Saf içeriğiyle: K-Beauty: Frudia Yaban Mersini Aromalı Nemlendirici

Soğuk havalarda yüzünüzü koruyacak en iyi fiyat performans nemlendiriciler

Eski Kore geleneklerinden ilham alarak hazırlanan Frudia, doğal ve temiz kozmetik ilkesiyle %100 müşteri memnuniyetine sahip Kore markalarından biri. Yaban mersininin antioksidan özelliğinden faydalanarak hazırlanan jel krem, ciltte âdeta nem bombası etkisi gösteriyor. Tüm cilt tipleri için kullanıma uygun olmasıyla birlikte, düzenli kullanımla cilt sorunlarının giderilmesine de yardımcı olur. İçerdiği yoğun C vitamini ile cildi aydınlatır ve doğal parlaklık sağlar.

Ürünü İncele

6. Klasik seçimlerden yana olanlara: NIVEA Besleyici Yüz Kremi

Soğuk havalarda yüzünüzü koruyacak en iyi fiyat performans nemlendiriciler

Yüz yılı aşkın cilt bakım tecrübesiyle kalitesinden ödün vermeyen bir marka olan Nivea, nemlendirici deyince akla ilk gelenler arasında. Nivea besleyici yüz kremi, hızlı emilim göstererek ciltte yağlılık hissi bırakmaz. Dermatolojik olarak test edilen krem cildi yumuşatır, aynı zamanda yoğun nem desteği sağlar. Ürün, makyaj bazı olarak da tercih edilebileceği gibi gündüz ve gece cilt bakımı rutinlerinize de uyum sağlar.

Ürünü İncele

7. Hassas ciltlerde yok gibi etki: Simple Kind To Skin Su Bazlı Nemlendirici

Soğuk havalarda yüzünüzü koruyacak en iyi fiyat performans nemlendiriciler

Simple su bazlı nemlendirici, içerdiği B3, B5 ve E vitamini sayesinde cildi nemlendirmekle kalmaz, aynı zamanda cilt tonunda eşitlik ve dıştan onarıma da katkı sağlar. Vegan olmasıyla ve hayvanlar üzerinde deney yapmamasıyla dostlarımızın yanında olduğunu bizlere hissettirir. Su bazlı formülü ve hafif yapısı sayesinde cilt tarafından hızla emilir ve 12 saate kadar cildin nemli olmasını sağlar.

Ürünü İncele

8. Norveç’ten gelen zengin içerik: Neutrogena Hydro Boost Jel Cream

Soğuk havalarda yüzünüzü koruyacak en iyi fiyat performans nemlendiriciler

Sahip olduğu hyalüronik asit, kendinden 1000 kat daha fazla su tutma kapasitesi sayesinde cildin nemini artırarak sizlere yumuşak bir cilt sunar. Ürün, jel yapısı ile cilt tarafından çabucak emilim gösterir. Gözenekleri tıkamaz ve yağsız içeriği sayesinde tüm ciltler tarafından gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Aynı zamanda bitkisel özler içeren formülü sayesinde cildin daha esnek ve canlı görünmesine katkı sağlar.

Ürünü İncele

9. Sivilcelenmeye meyilli ciltler için: Ziaja Manuka Akneli Cilt Gündüz Kremi

Soğuk havalarda yüzünüzü koruyacak en iyi fiyat performans nemlendiriciler

Ziaja gündüz kremi, manuka ağacı yaprağı özü sayesinde aknelerin görünümünün azalmasına katkı sağlarken cildin nemlenmesine yardımcı olur. Yağlı ve karma ciltler için mucizevi bileşen olan çinko glukonat, sebum kontrolünü sağlar ve gözeneklerin daha sık görünmesini destekler. Aynı zamanda düşük korumalı SPF10 özelliğiyle cildi hafif düzeyde güneş ışınlarından korur ve lekelenmelerin önüne geçer.

Ürünü İncele

10. Geçmeyen lekeler ve hassas ciltler için: La Roche Posay Cicaplast Baume

Soğuk havalarda yüzünüzü koruyacak en iyi fiyat performans nemlendiriciler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Dermokozmetik ürünlerinden olan La Roche Posay, Fransız dermatologlar ve klinisyenler tarafından geliştirilen ürünleriyle kanıtlanmış kalite sunuyor. Cicaplast balsam, içerdiği yoğun B5 vitamini sayesinde cildi koyu renk lekelerden ve kızarıklıklardan kurtarıyor. İçeriğindeki bileşenler, cilt bariyerinin güçlenmesini destekleyerek soğuk hava da dâhil her türlü dışsal etkene karşı cildi koruyor. Hassas ciltler için de kullanıma uygun formül, soğuk kış günlerinde dudak ve boyun bölgesinin yoğun nem ihtiyacı karşılıyor.

Ürünü İncele

İlginizi Çekebilir

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Kusursuz bir cilde kavuşmanızı sağlayacak 2022'nin en sevilen BB kremleri

Kusursuz bir cilde kavuşmanızı sağlayacak 2022'nin en sevilen BB kremleri

 Cilt lekelerine son! Pırıl pırıl bir cilt için mutlaka denemelisiniz

Cilt lekelerine son! Pırıl pırıl bir cilt için mutlaka denemelisiniz

 Cildinizi nemsiz bırakmayın! Soğuk havalar yaklaşırken kullanabileceğiniz cilt bakım ürünleri

Cildinizi nemsiz bırakmayın! Soğuk havalar yaklaşırken kullanabileceğiniz cilt bakım ürünleri

 Cildinizi nemlendirirken onaran piyasadaki en iyi vazelinler

Cildinizi nemlendirirken onaran piyasadaki en iyi vazelinler

 Işıl ışıl bir cilt için... Polina'nın da severek kullandığı o nemlendirici serumu keşfedin!

Işıl ışıl bir cilt için... Polina'nın da severek kullandığı o nemlendirici serumu keşfedin!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
nemlendirici nemlendirici krem Göz alara b5 vitamini dudak ilik sant posa

İş birliği İçerikleri

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünleri seçtik

Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünleri seçtik

Şık ve kullanışlı kanepe örtülerini keşfedin, evinizin havasını değiştirin

Şık ve kullanışlı kanepe örtülerini keşfedin, evinizin havasını değiştirin

Her adımda doğanın ve özgürlüğün tadını çıkarın! Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim

Her adımda doğanın ve özgürlüğün tadını çıkarın! Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim

Binlerce lira ödemeyin! Dünyaca ünlü parfümlerin en iyi ve uygun fiyatlı muadilleri

Binlerce lira ödemeyin! Dünyaca ünlü parfümlerin en iyi ve uygun fiyatlı muadilleri

Tümünü Gör
Binlerce lira ödemeyin! Dünyaca ünlü parfümlerin en iyi ve uygun fiyatlı muadilleri

Binlerce lira ödemeyin! Dünyaca ünlü parfümlerin en iyi ve uygun fiyatlı muadilleri

Sağlık dolu yemekler için her mutfakta olmalı! En iyileri sizin için seçtik

Sağlık dolu yemekler için her mutfakta olmalı! En iyileri sizin için seçtik

Giydiğiniz anda havanızı değiştirecek birbirinden güzel kazak modelleri

Giydiğiniz anda havanızı değiştirecek birbirinden güzel kazak modelleri

Seyahate çıkacaksınız mutlaka yanınızda bulundurmalısınız!

Seyahate çıkacaksınız mutlaka yanınızda bulundurmalısınız!

Şıklığı rahatlıkla buluşturan L koltuk modelleriyle oturma alanınızın havasını değiştirin

Şıklığı rahatlıkla buluşturan L koltuk modelleriyle oturma alanınızın havasını değiştirin

Star Wars hayranlarının bayılacağı en iyi Star Wars temalı legolar

Star Wars hayranlarının bayılacağı en iyi Star Wars temalı legolar

Tümünü Gör
Star Wars hayranlarının bayılacağı en iyi Star Wars temalı legolar

Star Wars hayranlarının bayılacağı en iyi Star Wars temalı legolar

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Klasik hediyelerden sıkılanlar buraya! Sevdiklerinize özel günlerde alabileceğiniz hediye kutuları

Klasik hediyelerden sıkılanlar buraya! Sevdiklerinize özel günlerde alabileceğiniz hediye kutuları

Dolgun, hacimli kaşlara ve kirpiklere sahip olmak için yapmanız gerekenler

Dolgun, hacimli kaşlara ve kirpiklere sahip olmak için yapmanız gerekenler

Uykunun kalitesini, doğru yorgan seçimi belirliyor! İşte en iyi yorgan çeşitleri

Uykunun kalitesini, doğru yorgan seçimi belirliyor! İşte en iyi yorgan çeşitleri

Rahat ve güvenli uykunun garantisi yatak bariyerleri! En iyileri sizin için seçtik

Rahat ve güvenli uykunun garantisi yatak bariyerleri! En iyileri sizin için seçtik

Tümünü Gör

Benzer Kişisel Bakım İçerikleri

Binlerce lira ödemeyin! Dünyaca ünlü parfümlerin en iyi ve uygun fiyatlı muadilleri

Binlerce lira ödemeyin! Dünyaca ünlü parfümlerin en iyi ve uygun fiyatlı muadilleri

Dolgun, hacimli kaşlara ve kirpiklere sahip olmak için yapmanız gerekenler

Dolgun, hacimli kaşlara ve kirpiklere sahip olmak için yapmanız gerekenler

Hem saçlarınız hem cildiniz için en iyi argan yağı çeşitleri

Hem saçlarınız hem cildiniz için en iyi argan yağı çeşitleri

Soğuk havalarda dudaklarınızın çatlamaması için neler yapabilirsiniz? İşte yumuşacık dudakların sırrı!

Soğuk havalarda dudaklarınızın çatlamaması için neler yapabilirsiniz? İşte yumuşacık dudakların sırrı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Âdeta üzerinize yapışıp kalmasını isteyeceğiniz etkileyici kokularla tanışın

Âdeta üzerinize yapışıp kalmasını isteyeceğiniz etkileyici kokularla tanışın

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yaşlılık belirtilerini anında geçiriyor! Botoks etkisi yaratan maske tarifi

Yaşlılık belirtilerini anında geçiriyor! Botoks etkisi yaratıyor

Kadınların mutlaka göz atması gereken 2023 en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2023'ün en iyi kadın parfümleri

Cildinizin kusursuz görünmesini sağlayacak en iyi fondöten çeşitleri 2023

Cildinizin kusursuz görünmesini sağlayacak en iyi fondöten çeşitleri 2023

Soğuk havalarda gardırobunuzda olduğu için çok sevineceğiniz şık kazak önerileri

Giydiğiniz anda havanızı değiştirecek birbirinden güzel kazak modelleri

Antik çağın en acı veren güzellik uygulamaları! Kleopatra'nın gizli reçetesi... Güzelleşmek için ölüme meydan okuyorlardı

Antik çağın acı veren güzellik uygulamaları! Kleopatra'nın...

Torunu bile var... 20 yaşındaki erkekler 5 dakikada numarasını istiyor! Güzelliğinin sırrı büyükannesinden geliyor

Torunu bile var... 20 yaşındaki erkekler numarasını istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.