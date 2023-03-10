Soğuk havalarda yüzünüzü koruyacak en iyi fiyat performans nemlendiriciler

Nemlendirici krem çeşitleri her cilt tipine ve yaşa göre çeşitlilik göstermekle birlikte, fiyatları da barındırdığı özelliklere göre değişiyor. Bununla birlikte gündüz veya gece olması ya da mevsimsel değişiklikler, nemlendirici tercihlerimizin değişmesine neden olabiliyor. Kış mevsiminin cilde uyguladığı sert rüzgarlar ve soğuk hava, cildin kurumasına neden olur ve nem ihtiyacını artırır. İşte bütçenizi zorlamadan alabileceğiniz en iyi nemlendiriciler...

1. Aloe veranın yatıştırıcı etkisini isteyenlere: Loreal Paris Nem Terapisi Aloe Vera Suyu

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Su gibi güzel bir cilt için Aloe vera suyu! Aloe vera ve hyalüronik asit içeren likit dokulu Loreal Paris Nem Terapisi serisi, cilt tarafından hızla emilerek nemi 72 saate kadar cilde hapsediyor. Böylece kendinizi gün boyu ferah hissedebilirsiniz. Eğer yağlı veya karma bir cildiniz varsa su bazlı formüle sahip ürünü mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz.

2. "Cildim bir türlü nemlenmiyor." diyenlere: Bioderma Atoderm Cream

Bioderma Atoderm Cream, özellikle kış aylarında çok kuru ve hassas ciltlerin ihtiyacına cevap veren yoğun E vitamini ve kompleks bileşenler sayesinde cildinize istenen nemi sağlar. Dermokozmetik alanında en iyi ürünlerden olan krem, aynı zamanda tahrişlere iyi gelen etkisiyle cilde ışıltı kazandırır. 200 mililitrelik ürün, uzun süre kullanıma uygundur. Güvenilir ve saf yapısıyla bebekler için de gönül rahatlığıyla tercih edilebilir.

3. Cildiniz hem nemlensin hem de parlasın: Diadermine Expert Active Glow

Her ne kadar gece uyumadan önce cildimizi nemlendirip yatsak da bu, bazen yeterli olmayabiliyor. Diadermine Active Glow gece kremi sayesinde cildiniz kırışıklık oluşumuna karşı savaşırken bir yandan da eski parlaklığını kazanır. İpeksi yapısı ve konsantre C vitamini sayesinde krem, gece boyu cildi neme doyururken bir yandan da onu sıkılaştırır. Ürün, özellikle hassas ve alerjik ciltler için bile rahatlıkla tercih edilebilir.

4. Gül mucizesi: Otacı Gül Kürü Yüz ve Boyun Kremi

Gülün kokusunu ve cilde iyi gelen özünü tüm güzel özellikleriyle toplayan krem, özellikle hassas ve kuru ciltler için vazgeçilmez oluyor. İçerdiği shea yağı sayesinde doğal UV ışını filtresi görerek cildi nemlendirirken bir yandan da korumayı ihmal etmiyor. Ürün; hoş kokusu, kadifemsi yapısıyla hemen emilim gösterir ve ciltte rahatsız edici yapışkan bir his bırakmaz. Öte yandan içerdiği B5 vitamini ile cildin lekelerle savaşmasına yardım eder.

5. Saf içeriğiyle: K-Beauty: Frudia Yaban Mersini Aromalı Nemlendirici

Eski Kore geleneklerinden ilham alarak hazırlanan Frudia, doğal ve temiz kozmetik ilkesiyle %100 müşteri memnuniyetine sahip Kore markalarından biri. Yaban mersininin antioksidan özelliğinden faydalanarak hazırlanan jel krem, ciltte âdeta nem bombası etkisi gösteriyor. Tüm cilt tipleri için kullanıma uygun olmasıyla birlikte, düzenli kullanımla cilt sorunlarının giderilmesine de yardımcı olur. İçerdiği yoğun C vitamini ile cildi aydınlatır ve doğal parlaklık sağlar.

6. Klasik seçimlerden yana olanlara: NIVEA Besleyici Yüz Kremi

Yüz yılı aşkın cilt bakım tecrübesiyle kalitesinden ödün vermeyen bir marka olan Nivea, nemlendirici deyince akla ilk gelenler arasında. Nivea besleyici yüz kremi, hızlı emilim göstererek ciltte yağlılık hissi bırakmaz. Dermatolojik olarak test edilen krem cildi yumuşatır, aynı zamanda yoğun nem desteği sağlar. Ürün, makyaj bazı olarak da tercih edilebileceği gibi gündüz ve gece cilt bakımı rutinlerinize de uyum sağlar.

7. Hassas ciltlerde yok gibi etki: Simple Kind To Skin Su Bazlı Nemlendirici

Simple su bazlı nemlendirici, içerdiği B3, B5 ve E vitamini sayesinde cildi nemlendirmekle kalmaz, aynı zamanda cilt tonunda eşitlik ve dıştan onarıma da katkı sağlar. Vegan olmasıyla ve hayvanlar üzerinde deney yapmamasıyla dostlarımızın yanında olduğunu bizlere hissettirir. Su bazlı formülü ve hafif yapısı sayesinde cilt tarafından hızla emilir ve 12 saate kadar cildin nemli olmasını sağlar.

8. Norveç’ten gelen zengin içerik: Neutrogena Hydro Boost Jel Cream

Sahip olduğu hyalüronik asit, kendinden 1000 kat daha fazla su tutma kapasitesi sayesinde cildin nemini artırarak sizlere yumuşak bir cilt sunar. Ürün, jel yapısı ile cilt tarafından çabucak emilim gösterir. Gözenekleri tıkamaz ve yağsız içeriği sayesinde tüm ciltler tarafından gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Aynı zamanda bitkisel özler içeren formülü sayesinde cildin daha esnek ve canlı görünmesine katkı sağlar.

9. Sivilcelenmeye meyilli ciltler için: Ziaja Manuka Akneli Cilt Gündüz Kremi

Ziaja gündüz kremi, manuka ağacı yaprağı özü sayesinde aknelerin görünümünün azalmasına katkı sağlarken cildin nemlenmesine yardımcı olur. Yağlı ve karma ciltler için mucizevi bileşen olan çinko glukonat, sebum kontrolünü sağlar ve gözeneklerin daha sık görünmesini destekler. Aynı zamanda düşük korumalı SPF10 özelliğiyle cildi hafif düzeyde güneş ışınlarından korur ve lekelenmelerin önüne geçer.

10. Geçmeyen lekeler ve hassas ciltler için: La Roche Posay Cicaplast Baume

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Dermokozmetik ürünlerinden olan La Roche Posay, Fransız dermatologlar ve klinisyenler tarafından geliştirilen ürünleriyle kanıtlanmış kalite sunuyor. Cicaplast balsam, içerdiği yoğun B5 vitamini sayesinde cildi koyu renk lekelerden ve kızarıklıklardan kurtarıyor. İçeriğindeki bileşenler, cilt bariyerinin güçlenmesini destekleyerek soğuk hava da dâhil her türlü dışsal etkene karşı cildi koruyor. Hassas ciltler için de kullanıma uygun formül, soğuk kış günlerinde dudak ve boyun bölgesinin yoğun nem ihtiyacı karşılıyor.