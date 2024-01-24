KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Güzellik - Moda
    4. Soğuk havaların etkisiyle kuruyan dudaklarınıza merhem olacak nemlendirici balm önerileri

    Soğuk havaların etkisiyle kuruyan dudaklarınıza merhem olacak nemlendirici balm önerileri

    Sultan Oğuz (Vitrin) Sultan Oğuz (Vitrin)
    21.01.2024 23:12 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Kışın soğuk havalar nedeniyle dudaklarımızın nem dengesi bozuluyor, kuruluk ve çatlama gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Ama endişelenmeyin, çözümü burada! Dudaklarınızın kuru, çatlamış ve hassas olduğu bu kış günlerinde sizler için seçtiğimiz birbirinden etkili dudak kremleriyle kuruyan ve çatlayan dudaklara elveda diyoruz! Renkli renksiz, kokulu kokusuz hassas ciltlerden SPF korumalı olanlara kadar her zevke ve beğeniye uygun 10 lip balm ürününü derledik.

    Soğuk havaların etkisiyle kuruyan dudaklarınıza merhem olacak nemlendirici balm önerileri

    Kışın soğuk havalarla mücadele etmek özellikle de dudaklarımız için güç olsa da dudak nemlendiricileri bu sorunu kolaylıkla ortadan kaldırmamıza yardımcı oluyor. Bakım rutinimizin vazgeçilmez bir parçası olan lip balmlar, bu soğuk günlerde dudaklarımıza ihtiyaç duydukları nemi sağlayarak yumuşacık dudaklara kavuşmamıza yardımcı oluyor. Doğal içeriklerle zenginleştirilen formülleriyle dudaklarınıza derinlemesine nüfuz ederek dudaklarınızın ihtiyaç duyduğu nemi sağlayan lip balmlardan oluşan bir seçki hazırladık. Gelin dudaklarınızı nemlendirirken pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını da sağlayacak dudak kremlerini birlikte inceleyelim.

    1. Gün boyu ışıltılı ve yumuşacık dudaklar için: Nivea Böğürtlen Dudak Bakım Kremi

    2

    Tam anlamıyla 24 saat nemlendirme deneyimi sunan Nivea Böğürtlen Dudak Bakım Kremi, güneş, soğuk hava ve kuru ortamların olumsuz etkilerini hafif bordo ışıltısı ve eşsiz kokusuyla ortadan kaldırıyor. Işıltı pigmentleriyle zenginleştirilmiş krem, dudaklarınızda anında eriyerek doğal bir görünüm sağlıyor. Klinik olarak test edilen ve dermatolojik olarak onaylanan Nivea dudak kremi dudaklarınıza eşit şekilde dağılarak aynaya ihtiyaç duymadan dahi kolayca sürmenize yardımcı olan bir lip balm!

    Kullanıcı yorumları

    • “Dudaklarım hep kururdu. Yaklaşık bir aydır neredeyse hiç kuruyup çatlamıyor. Ben çok memnun kaldım. Bitince tekrar alacağım.”

    • “Ürünün kokusu, sürüşü ve rengi çok güzel. Tavsiye ederim.”
    Ürünü İncele

    2. Hassas ciltlere uygun formül: Blistex Sensitive Dudak Bakım Kremi

    3

    Blistex Sensitive Dudak Bakım Kremi, yapay tat, parfüm ve renklendirici içermeyen özel formülü ile hassas dudaklara özenle bakım yapıyor. Kakao yağı ve shea yağı gibi doğal nemlendiriciler içeren bu dudak bakım kremi, yoğun ve rahatlatıcı bir nemlendirme sağlayarak dudakları besliyor, yumuşatıyor ve koruyor. Dermatolojik olarak test edilen formülü sayesinde dudaklarda herhangi bir hassasiyete neden olmayan lip balm koruyucu bariyer oluşturarak dudakları çevresel etkenlere karşı koruyarak dudak bölgesine anında rahatlama hissi veriyor. Güneşe, soğuğa veya rüzgara maruz kalacağınız zamanlarda her an yanınızda olan Blixtex Sensitive, hassas ciltlere uygun formülü ile güvenle tercih edebileceğiniz dudak kremleri arasında yer alıyor.

    Kullanıcı yorumları

    • "Hem gayet güzel nemlendiriyor hem de çok hassas ciltli olmama rağmen bende hiçbir probleme neden olmadı."

    • “Ürün güzel. Soğukta dudakları koruyor.”
    Ürünü İncele

    3. Dudak kuruluğuna son: Vaseline Lip Therapy Original Dudak Kremi

    4

    Vaseline'in 140 yılı aşkın tecrübesiyle geliştirilen Vaseline Lip Therapy Original Dudak Kremi, yazın kuruluk ve kışın soğuk hava gibi etkenlerden dolayı kurumuş ve çatlamış dudakları onarmak için ideal bir çözüm sunuyor. Eşsiz formülü, deri hücreleri arasında bariyerler oluşturarak nemi hapsedip dudakları yumuşatırken kokusuz, yağsız ve kalıntı bırakmayan formülü kolayca sürülerek dudaklara pürüzsüz bir görünüm sağlıyor. Vaseline dudak kremi, sadece dudakları besleyip kurumaya karşı korumuyor aynı zamanda çatlamış dudakları onarmaya da yardımcı oluyor. Mini boyutuyla her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz dudak kremi dudaklara doğal bir parlaklık kazandırarak dudaklarınızın daha sağlıklı ve güzel görünmesine katkı sağlıyor.

    Kullanıcı yorumları

    • “Kuru hava yüzünden ne yaparsam yapayım kışın dudaklarım çatlıyor ve çözüm bulamıyordum. Düzenli olarak uyumadan önce kullanıyorum ve gerçekten çok iyi geldi. Tavsiye ederim.”

    • “Dudak için çok iyi bir bakım ürünü. Tüm kuruma ve çatlaklık gitti.”
    Ürünü İncele

    4. Meyve özleri ve balın mükemmel uyumu: Frudia Blueberry Dudak Balmı

    5

    Frudia markasının dudak balmı, özellikle kuru ve çatlamış dudakları nazikçe iyileştirmek amacıyla tasarlanan bir krem. Soğuk kış günlerinde dudaklarınızı çatlamalara karşı etkili bir şekilde koruyarak sağlıklı ve pürüzsüz bir görünüm sunuyor. İçeriğinde bulunan bal ve yaban mersini bulunan Frudia yağlı bir his bırakmadan dudakların nemlenmesine yardımcı oluyor. Dudakları dolgunlaştırmaya yardımcı olan dudak balmı, doğallığı ve etkili bakımı bir araya getirerek dudaklarınıza ihtiyaç duyduğu özeni sunuyor.

    Ürünü İncele

    5. Derinlemesine nemlendirme ve güneşten koruma: Golden Rose Glow Kiss Cherry Juice Renkli Dudak Nemlendiricisi

    6

    Golden Rose’un Glow Kiss serisinde yer alan Cherry Juice dudak nemlendiricisi shea yağı, hyaluronik asit ve E vitamini ile zenginleştirilmiş vegan formülü sayesinde dudaklarınızı derinlemesine besliyor, nemlendiriyor ve aynı zamanda SPF 15 içeriğiyle güneşin zararlı ışınlarından koruyor. Parlak ve ince yapısı sayesinde kolayca uygulanabilen lip balm dudaklarınıza pürüzsüz, hafif renkli ve doğal bir görünüm kazandırıyor. Cherry Juice rengi ile dudaklarınıza canlılık katan ürün, her sürüşününzde dudaklarınıza bakım yaparken doğal ve şık bir görünüm sunuyor.

    Kullanıcı yorumları

    • “Daha önce de kullanmıştım zaten. Çok güzel nemlendiren ve hoş bir yapısı olan bir ürün. Rengi de kokusu da harika! Bittikçe alıyorum. Kargo da sorunsuzdu.”

    • “Çok hızlı kargolandı. Bir günde elime ulaştı, süper. Ürün sağlam, ambalajlı bir şekilde geldi.”
    Ürünü İncele

    6. Tüm cilt tipleri için optimum bakım: Bioderma Atoderm Dudak Bakım Kremi

    7

    Bioderma Atoderm Dudak Bakım Kremi, kuru ve hassas dudaklar için özel olarak geliştirilen ve içeriğindeki zengin shea yağı ve E vitamini ile dudak bakımını en üst seviyeye taşıyan bir ürün. Dudakları besleyip onaran krem, içeriğindeki mineral yağlar sayesinde dudakları etkili bir şekilde nemlendirip koruyor. Hafif dokusu ile kullanımı kolay olan ürün, şeffaf yapısıyla dudakları doğal ve sağlıklı bir görünüme kavuşturmaya yardımcı oluyor. Özellikle hassas dudaklarda oluşan nemsizliği gidermeyi ve dudakları yatıştırmayı hedefleyen dudak kremi ahududu aromasına sahip.

    Kullanıcı yorumları

    • “Harika bir balm. Anında onarmaya başlıyor.”

    • “Bu ürünü seviyorum. Gerçekten işe yarıyor. Çok kuru dudakları yumuşatır ve nemlendirir. Hafif kokulu. Dudaklara uygulandığında kalın olmuyor.”
    Ürünü İncele

    7. Her zaman bakımlı dudaklar için: Carmex Vişneli Dudak Balmı

    8

    Çantanızda veya cebinizde kolayca taşıyabileceğiniz kompakt tasarımıyla kullanım kolaylığı sunan 10 gram ağırlığındaki Carmex Vişneli Dudak Balmı, yoğun ve kalıcı nemlendirme özellikleriyle dudaklarınıza anında rahatlama sağlıyor. Vişne aroması, dudaklarınıza taze ve hoş bir tat bırakırken güçlü nemlendirme formülü ile kuruluk ve çatlaklara veda etmenize yardımcı olan Carmex markasının vişneli dudak kremi dudaklarınızı beslerken aynı zamanda yumuşak ve pürüzsüz bir görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor. Renkli yapısı, dudaklarınıza doğal bir parlaklık kazandırırken günlük kullanım için de mükemmel bir seçenek sunuyor.

    Ürünü İncele

    8. Güzellik rutininize doğallık katın: Burt's Bees Renkli Dudak Bakım Kremi

    9

    Günlük kullanıma uygun olan Burt's Bees Renkli Dudak Bakım Kremi, içeriğinde bulunan çiçek özleri, shea yağı, E vitamini, balmumu, hindistan cevizi yağı, biberiye yağı ve zeytinyağı gibi doğal ve besleyici bileşenlerle dudaklarınıza özel bir bakım sağlıyor. İçerisinde paraben, ftalat veya petrokimyasal gibi zararlı maddeler barındırmadığı için güvenli bir dudak bakımı sunuyor. Yumuşatıcı ve besleyici etkisiyle öne çıkan Burt’s Bees marka renkli lip balm dudaklarınızın doğal görünmesine yardımcı oluyor.

    Kullanıcı yorumları

    • “Tamam, dürüst olacağım, lip balm çok uzun süreli değil. Ama o kadar yumuşak ki dudaklarımda kuru veya yapışkan bir his bırakmıyor ve rengi muhteşem. Milyonlarca renkli dudak balsamı denedim ve bu kesinlikle benim favorim.”

    • “Çok güzel nemlendirip besliyor. Kalıcılığı fazla yok ama doğal olması tercihim. Paketleme ve hızlı kargo için de teşekkür ederim.”
    Ürünü İncele

    9. Farkı anında görün: Avon Plum Renkli Dudak Balmı

    10

    Avon'un renkli dudak kremi, doğal dudak tonunuza zarif bir renk katarken dudaklarınıza tazelik ve sağlıklı bir görünüm sunuyor. Dudaklarınızı besleyici yağlar ile anında nemlendiren, kuruluğu azaltan ve yumuşaklık sağlayan Avon plum dudak balmı, SPF10 ile dudaklarınızı güneşin zararlı etkilerinden korurken içerdiği antioksidanlar sayesinde dudak bakımını destekliyor. Avon'un güzellik ve kozmetik alanındaki uzmanlığıyla tasarlanan Plum rengindeki dudak balmı, hem günlük kullanım hem de dudaklarınızı beslemesi açısından ideal bir krem.

    Kullanıcı yorumları

    • “Yapısı çok güzel, harika bir lipbalm yapısında, kokusu da çok güzel. Rengi beklediğimden bir tık daha koyu geldi. Tek kat sürdüğünde harika görünüyor.”

    • “Sürdüğüm gibi direkt renk vermeyen bir ruj arıyordum ve buldum. Kat kat sürülüp istenilen koyulukta kullanılabilir. Sanırım başka renginden de alacağım.”
    Ürünü İncele

    10. Her mevsim pürüzsüz dudaklar: Ruby Kisses Pot O'Miracle Dudak Canlandırıcı Dudak Bakım Kremi

    11

    Ruby Kisses markasının Pot O'Miracle dudak bakım kremi, kurumuş ve çatlamış dudakları canlandırmak için özel olarak formüle edilen bir ürün. İçeriğindeki %2 nane yağı, dudaklardaki sızlamayı anında hafifleterek ferahlık sağlıyor. Ayrıca, shea yağı ve badem yağı içeriği sayesinde dudakları yoğun bir şekilde besliyor ve yumuşatıyor. Her mevsimde ortaya çıkan çatlamalar ve kuruluk sorunlarına etkili bir çözüm sunan dudak kremi, dudaklara canlılık kazandırırken aynı zamanda bakım yapıyor. Kompakt ve kullanışlı 10 gram boyutuyla, günlük dudak bakım rutininizin vazgeçilmezi olmaya aday olan dudak kremi dudaklarınızın canlı ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor.

    Kullanıcı yorumları

    • “Bu şey gerçekten şaşırtıcı. Saatlerce dudağımda kalıyor. Yatmadan önce sürersem sabahları nemlenmiş dudaklarla uyanıyorum.”

    • “Kullanacağım tek dudak balsamı bu. Düzinelerce dudak balsamı denedim ve dudaklarım sadece nane yağı sayesinde çatlamadı. Uyguladıktan sonra birkaç dakika boyunca hafif bir soğuma hissi hissediyorum ama bu beni rahatsız etmiyor. Harika kokuyor ve dudaklara hiç yapışmıyor.”
    Ürünü İncele

    İlginizi Çekebilir

    Işıl ışıl bir makyajın olmazsa olmazı lip glossları sizin için seçtik

    Işıl ışıl bir makyajın olmazsa olmazı lip glossları sizin için seçtik

     Versace'den Avon'a her bütçeye uygun parfüm setleri

    Versace'den Avon'a her bütçeye uygun parfüm setleri

     "İyi ki aldım" diyeceğiniz en etkili güzellik ürünleri

    "İyi ki aldım" diyeceğiniz en etkili güzellik ürünleri

     Yağlı cilde sahip olanlar buraya! Cilt bakım rutininize mutlaka ekleyin

    Yağlı cilde sahip olanlar buraya! Cilt bakım rutininize mutlaka ekleyin

    Cilt lekelerine elveda! En iyi leke kremlerini sizin için seçtik

    Cilt lekelerine elveda! En iyi leke kremlerini sizin için seçtik

    Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    dudak kremi dudak nemlendiricisi dudak nemlendirici lip balm dudak koruyucu Güneş alara dudak hücreler
    İş birliği İçerikleri
    Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

    Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

    Her yudumunda şifa bulun! Kışın vazgeçilmezi bitki çayı çeşitleri

    Her yudumunda şifa bulun! Kışın vazgeçilmezi bitki çayı çeşitleri

    Ayaklarınız sıcacık kalsın! Kalitesi ve tarzıyla göz dolduran kışlık botlar

    Ayaklarınız sıcacık kalsın! Kalitesi ve tarzıyla göz dolduran kışlık botlar

    Uyku problemine doğal çözüm! İlaca başvurmadan rahat uyku için...

    Uyku problemine doğal çözüm! İlaca başvurmadan rahat uyku için...

    Hakiki deri, tarz, dayanıklı! Camper ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

    Hakiki deri, tarz, dayanıklı! Camper ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

    Yağmurda vazgeçilmeziniz olacak! Helly Hansen ceket indirime girdi

    Yağmurda vazgeçilmeziniz olacak! Helly Hansen ceket indirime girdi

    Tümünü Gör
    Yağmurda vazgeçilmeziniz olacak! Helly Hansen ceket indirime girdi

    Yağmurda vazgeçilmeziniz olacak! Helly Hansen ceket indirime girdi

    Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

    Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

    Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

    Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

    Kahve severlerin vazgeçilmezi! İşte en çok tercih edilen kahve çeşitleri

    Kahve severlerin vazgeçilmezi! İşte en çok tercih edilen kahve çeşitleri

    Spor ve outdoor giyimin favori markalarında indirimler devam ediyor

    Spor ve outdoor giyimin favori markalarında indirimler devam ediyor

    Rahat ve tarz bir bot arıyorsanız Camper'ın bu modelini kaçırmayın

    Rahat ve tarz bir bot arıyorsanız Camper'ın bu modelini kaçırmayın

    Tümünü Gör
    Rahat ve tarz bir bot arıyorsanız Camper'ın bu modelini kaçırmayın

    Rahat ve tarz bir bot arıyorsanız Camper'ın bu modelini kaçırmayın

    A101'e gelen Samsung Galaxy Z Fold5'i sizin için inceledik

    A101'e gelen Samsung Galaxy Z Fold5'i sizin için inceledik

    Notebook, akıllı saat, kahve makinesi... BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri burada

    Notebook, akıllı saat, kahve makinesi... BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri burada

    Her an imdadınıza koşacak dijital ateş ölçerler

    Her an imdadınıza koşacak dijital ateş ölçerler

    Küçük yaşam alanına sahip olanlar bakmadan geçmeyin

    Küçük yaşam alanına sahip olanlar bakmadan geçmeyin

    Her an yanınızda olmasını isteyeceğiniz detoks mataralar

    Her an yanınızda olmasını isteyeceğiniz detoks mataralar

    Tümünü Gör
    Benzer Kişisel Bakım İçerikleri
    Kişisel bakımına önem veren stil sahibi beylere özel parfüm setleri

    Kişisel bakımına önem veren stil sahibi beylere özel parfüm setleri

    Versace'den Avon'a her bütçeye uygun parfüm setleri

    Versace'den Avon'a her bütçeye uygun parfüm setleri

    Saçlarınıza canlılığını geri kazandıracak saç bakım ürünleri

    Saçlarınıza canlılığını geri kazandıracak saç bakım ürünleri

    Hızlı etki sunan saç serumlarıyla saç dökülmesine son!

    Hızlı etki sunan saç serumlarıyla saç dökülmesine son!

    Kendinizi şımartın! İndirimlerden almanız gereken bakım ürünleri

    Kendinizi şımartın! İndirimlerden almanız gereken bakım ürünleri

    2023 yılının en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için seçtik

    2023 yılının en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için seçtik

    Tümünü Gör

    Diğer Haberler

    Denenmiş doğal epilasyon yöntemleri! İstenmeyen tüylerin kökünü kurutuyor! Tekrar çıkmasına izin vermiyor

    Doğal epilasyon yöntemleri! Tüylerin kökünü kurutuyor

    Gençleştirdiği bilinmeyen 7 mucizevi besin! Neredeyse her evde bulunuyor

    Gençleştirdiği bilinmeyen 7 mucizevi besin

    Daha önce hiç duymadınız! Birbirinden etkili 10 cilt bakım önerisi

    Daha önce nasıl duymadım diyeceğiniz 10 cilt bakım hilesi

    'Herkesin yaptığı bir hatayı fark ettikten sonra 46 kilo verdim' Bir anda hayatı değişti! İşte kilo vermek isteyen herkesin düştüğü o yanlış

    'Herkesin yaptığı bir hatayı fark ettikten sonra 46 kilo verdim'

    59 yaşındaki ünlü model Elle Macpherson, genç kalmasının ve kusursuz fiziğinin sırrını açıkladı! 'Yaşam tarzımın bir parçası'

    59 yaşındaki ünlü modelin, genç kalmasının ve kusursuz fiziğinin sırrı

    Cilt uzmanı tavsiye etti: Sivilceleri silip süpürüyor! Cildi bebek gibi pürüzsüz yapıyor

    Sivilceleri silip süpürüyor, cildi bebek gibi pürüzsüz yapıyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.