KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. GÜZELLİK - MODA
    4. Pırıl pırıl dudaklara sahip olmak isteyenler buraya! TikTok'u ele geçiren lip gloss akımı için öneriler

    Pırıl pırıl dudaklara sahip olmak isteyenler buraya! TikTok'u ele geçiren lip gloss akımı için öneriler

    11.10.2023 15:40 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Işıl ışıl dudaklarla tamamlanmış harika bir makyaj yapmaya ne dersiniz? Öyleyse tam size göre önerilerimiz var! İster akşam buluşmalarında bir yıldız gibi parlayın ister hafif tonlardaki makyajınızı dudaklarınızla ön plana çıkarın. Makyajınızın tamamlayıcısı Lip glosslarla herkesin dikkatini dudaklarınıza çekebilirsiniz. Üstelik birbirinden renkli ve parlak bu ürünler dudaklarınızı da besliyor. Gelin, sizin için hazırladığımız listeye birlikte göz atalım.

    Pırıl pırıl dudaklara sahip olmak isteyenler buraya! TikTok'u ele geçiren lip gloss akımı için öneriler

    TikTok dünyasında son günlerde lip gloss çılgınlığı yaşanıyor. Adını şu sıralar sıkça duyduğumuz lip glosslar, her makyajın yıldızı hâline gelmiş durumda. Dudaklarınıza bakım yapan vitaminlere dolu bu rujlar dolgunlaştırıcı etkileriyle de ön plana çıkıyor. Makyajınızın vazgeçilmezi olmaya aday ürünleri incelemeye hazır mısınız?

    1. Tatlı çilek lezzetiyle eğlence dolu dudaklar: Golden Rose Roll-On Lipgloss Strawberry

    Pırıl pırıl dudaklara sahip olmak isteyenler buraya! TikTok'u ele geçiren lip gloss akımı için öneriler

    Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

    Golden Rose Roll-On Lipgloss Strawberry, dudak bakımı ve güzellik ürünleri konusuyla ilgilenenler için harika bir seçenek. Bu ürün, dudaklarınıza doğal bir parlaklık kazandıracak. Ürünün çilek rengi ile dudaklarınızın daha canlı ve çekici görünmesini sağlar. Aynı zamanda onları nemlendirir ve korur. Hem günlük kullanım için hem özel günlerde tercih edebileceğiniz bu ürünü mutlaka denemelisiniz.

    Ürünü İncele

    2. Parlaklık ve nem bir arada: Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı - 003 Moon

    Pırıl pırıl dudaklara sahip olmak isteyenler buraya! TikTok'u ele geçiren lip gloss akımı için öneriler

    Bakımlı ve parlak dudaklara sahip olmak isteyenleri böyle alalım! Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı - 003 Moon, parlak ve nemlendirici özellikli bir dudak ürünü arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor. Ürün dudaklarınıza renk, dolgunluk ve bakım sağlayarak makyajınıza ve güzellik rutininize zarif bir dokunuş katıyor. Eğer çekici ve sağlıklı dudaklarınızla gülümsemek istiyorsanız bu ürünü denemeyi düşünebilirsiniz!

    Ürünü İncele

    3. Dolgun dudakların ışıltısı: L'Oréal Paris Brilliant Signature Plump in Gloss Ruj 402, Soar

    Pırıl pırıl dudaklara sahip olmak isteyenler buraya! TikTok'u ele geçiren lip gloss akımı için öneriler

    ''Rujumu hem kolayca uygulayabileyim hem kalıcı bir rujum olsun.'' diyenlerden misiniz? L'Oréal Paris Brilliant Signature Plump in Gloss Ruj 402 - Soar ile istediğiniz parlaklığa ve renge kavuşabilirsiniz. Üstelik ürün uzun süre kalıcı olduğundan gün boyunca tazeleme ihtiyacınızı en aza indirir. Dudaklarınıza dolgunluk ve parlaklık kazandırarak makyajınıza sofistike bir dokunuş ekler. Geceye damganızı vurmaya hazır mısınız?

    Ürünü İncele

    4. 3D etkili parlaklık: Kiko Milano Dudak Parlatıcısı - 3D Hydra Lipgloss Strawberry 61

    Pırıl pırıl dudaklara sahip olmak isteyenler buraya! TikTok'u ele geçiren lip gloss akımı için öneriler

    Kiko Milano 3D Hydra Lipgloss Strawberry 61, dudaklarınıza 3D etkili bir ışıltı kazandırıyor. Ürün çilek aroması ile keyifli bir kullanım deneyimi sunuyor. Ayrıca kompakt ve taşınabilir boyutu sayesinde bu lip gloss'u çantanızda veya cebinizde rahatlıkla taşıyabilirsiniz. İnce ışık yansımaları sayesinde dudaklarınız artık dolgun ve çekici!

    Ürünü İncele

    5. Doğal ve zarif görünmek isteyenlere: Note Flawless Lipgloss Nemlendirici Etkili Parlak Ruj 01 Nude Touch

    Pırıl pırıl dudaklara sahip olmak isteyenler buraya! TikTok'u ele geçiren lip gloss akımı için öneriler

    Note Flawless Lipgloss Nemlendirici Etkili Parlak Ruj 01 Nude Touch, doğal ve sofistike bir görünüm isteyenler için ideal bir seçenek. İçeriğindeki E vitamini dudaklarınıza ihtiyacı olan bakımı sağlarken yarı mat kremsi dokusu dudaklarınızı istediğiniz parlaklığa kavuşturur. Günlük makyaj rutininizin vazgeçilmez parçası olmaya aday bu ürünü pastel tonlardaki makyajınıza çarpıcı bir dokunuş katmak için tercih edebilirsiniz.

    Ürünü İncele

    6. Doğal nude tonlardan cesur ve canlı renklere: Revolution Shimmer Bomb Dolgunlaştırıcı Glimmer Lip Gloss

    Pırıl pırıl dudaklara sahip olmak isteyenler buraya! TikTok'u ele geçiren lip gloss akımı için öneriler

    Dudak makyajı güzellik rutininizi daha parlak ve dolgun bir şekilde tamamlamak için harika bir yol var: Revolution Shimmer Bomb Dolgunlaştırıcı Glimmer Lip Gloss! Dolgunlaştırıcı etkiye sahip ürün dudaklarınızı altın parlaklığına ulaştırır. İçeriğindeki E vitamini ise çatlamış dudaklarınızı onarmaya yardım eder. Bu ürünle dudaklarınız ışıl ışıl parlarken tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

    Ürünü İncele

    7. Kokusu ile büyülüyor: Deborah Milano Pearly Cherry No 04 Dolgunlaştırıcı Etki Super Gloss

    Pırıl pırıl dudaklara sahip olmak isteyenler buraya! TikTok'u ele geçiren lip gloss akımı için öneriler

    Her güzellik rutini, dudaklara özel bir ilgi gerektirir. Deborah Milano Pearly Cherry No: 04 Dolgunlaştırıcı Etki Super Gloss, içeriğindeki E vitamini ve nar konsantresi ile size ihtiyacınız olan dudak bakımını sunar. Yapışkan his bırakmayan formülüyle ürün en sevdiklerinizden biri olmaya aday! Canlı ve parlak bir renge sahip olan bu ürün özellikle güneş ışığında veya ışıltılı ortamlarda dikkat çekici bir etki yaratıyor. Dudaklarınıza parlaklık ve dolgunluk katmak için bu ürünü keşfedin ve güzellik rutininizi renklendirin!

    Ürünü İncele

    8. Dolgun dudaklar için mükemmel bir seçenek: Farmasi Dudak Parlatıcısı Peach Vibes 04

    Pırıl pırıl dudaklara sahip olmak isteyenler buraya! TikTok'u ele geçiren lip gloss akımı için öneriler

    Farmasi Dudak Parlatıcısı Peach Vibes 04, dudaklarınıza hem tatlı bir renk hem dolgunluk katacak bir ürün olarak öne çıkıyor. Yumuşak ve tatlı bir pamuk şekeri tonunda olan rengiyle dudaklarınıza doğal bir dokunuş kazandırıyor. Hyalüronik asit ve aloe vera kombinasyonu sayesinde dudaklarda yoğun nem etkisi oluşturuyor. Dermatolojik olarak test edilen ürün hayvanlar üzerinde deney yapılmadan üretiliyor.

    Ürünü İncele

    9. Şeffaf parlaklık ve dudak bakımı: Avon Ultra Color Lip Gloss Besleyici Dudak Parlatıcısı - Crystal Clear

    Pırıl pırıl dudaklara sahip olmak isteyenler buraya! TikTok'u ele geçiren lip gloss akımı için öneriler

    Avon Ultra Color Lip Gloss Besleyici Dudak Parlatıcısı - Crystal Clear, doğal ve sağlıklı bir parlaklık isteyenler için ideal bir seçenek oluşturuyor. Özel formülü dudaklarınızı nemlendirir, yumuşak ve pürüzsüz tutar. Dudaklarınızın kurumasını önlemeye yardımcı olur. Gelin, dudaklarınıza biraz şeffaf parlaklık ve bakım eklemek için bu harika dudak parlatıcısını deneyin. Dudaklarınızı korurken doğal güzelliğinizi ön plana çıkarın!

    Ürünü İncele

    10. Şeffaf ve parlak dudakların incisi: Show By Pastel Show Your Lumos Clear Gloss

    Pırıl pırıl dudaklara sahip olmak isteyenler buraya! TikTok'u ele geçiren lip gloss akımı için öneriler

    Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

    Dudaklar, yüzümüzün en çekici ve dikkat çeken yeri. Bu yüzden onlara gereken özeni göstermek, güzellik rutinimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Show By Pastel Show Your Lumos Clear Gloss dudaklarınıza berraklık ve hafif bir ışıltı kazandırırken onların dolgun ve çekici görünmesini sağlıyor. Özellikle ışıltılı ortamlarda dudaklarınız göz alıcı parlaklıkla görenleri büyülerken siz doğal güzelliğinizi ön plana çıkarın ve sadece gülümseyin!

    Ürünü İncele

    İlginizi Çekebilir

    "İyi ki aldım" diyeceğiniz en etkili güzellik ürünleri

    "İyi ki aldım" diyeceğiniz en etkili güzellik ürünleri

     Cilt lekelerine kalıcı çözüm! İşte en iyi leke giderici kremler

    Cilt lekelerine kalıcı çözüm! İşte en iyi leke giderici kremler

     Sağlıklı saçlara kavuşmanızı sağlayacak saç bakım ürünleri

    Sağlıklı saçlara kavuşmanızı sağlayacak saç bakım ürünleri

     Parasını sonuna kadar hak edecek! En etkili güzellik ürünlerini seçtik

    Parasını sonuna kadar hak edecek! En etkili güzellik ürünlerini seçtik

     Pürüzsüz bir cilt mümkün! En etkili bakım kremlerini sizin için seçtik

    Pürüzsüz bir cilt mümkün! En etkili bakım kremlerini sizin için seçtik

     Saçınıza profesyonel bir dokunuş! İşte kuaförlerin kullandığı ürünler

    Saçınıza profesyonel bir dokunuş! İşte kuaförlerin kullandığı ürünler

     Saçlarınıza kaybettiği canlılığı geri kazandıracak uygun fiyatlı saç bakım ürünleri

    Saçlarınıza kaybettiği canlılığı geri kazandıracak uygun fiyatlı saç bakım ürünleri

     Niacinamide mucizesi! Daha parlak ve ışıltılı bir cilt için...

    Niacinamide mucizesi! Daha parlak ve ışıltılı bir cilt için...

     Yaptığınız makyaja herkese bayılacak! Pürüzsüz cildin sırrı...

    Yaptığınız makyaja herkese bayılacak! Pürüzsüz cildin sırrı...

    Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    lip gloss lip gloss nedir yıldız dudak vf
    İş birliği İçerikleri
    Evinizi dergilerdeki o evler gibi gösterecek dekoratif ürünler

    Evinizi dergilerdeki o evler gibi gösterecek dekoratif ürünler

    Yeni sezona şık bir başlangıç yapın! İşte uygun fiyatlı moda ürünleri

    Yeni sezona şık bir başlangıç yapın! İşte uygun fiyatlı moda ürünleri

    Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak indirim

    Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak indirim

    Uzun şarj ömrü ve yüksek ses kalitesiyle gamerların vazgeçilmezi!

    Uzun şarj ömrü ve yüksek ses kalitesiyle gamerların vazgeçilmezi!

    Her adımınızda konforu hissedin! Crocs'un o modelinde indirim

    Her adımınızda konforu hissedin! Crocs'un o modelinde indirim

    Müzik aşıklarının bayılacağı en iyi Anker Soundcore marka kulaklıklar

    Müzik aşıklarının bayılacağı en iyi Anker Soundcore marka kulaklıklar

    Tümünü Gör
    Müzik aşıklarının bayılacağı en iyi Anker Soundcore marka kulaklıklar

    Müzik aşıklarının bayılacağı en iyi Anker Soundcore marka kulaklıklar

    Yüksek kalitesi ve dayanıklılığıyla öne çıkan mini tencere modelleri

    Yüksek kalitesi ve dayanıklılığıyla öne çıkan mini tencere modelleri

    "İyi ki aldım" diyeceğiniz en etkili güzellik ürünleri

    "İyi ki aldım" diyeceğiniz en etkili güzellik ürünleri

    Seyahat severlerin bir numaralı tercihi! Fiyatı yarıya indi

    Seyahat severlerin bir numaralı tercihi! Fiyatı yarıya indi

    Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

    Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

    Skechers'ın en çok satan modeli D'Lites ile hafifliğe adım atın

    Skechers'ın en çok satan modeli D'Lites ile hafifliğe adım atın

    Tümünü Gör
    Skechers'ın en çok satan modeli D'Lites ile hafifliğe adım atın

    Skechers'ın en çok satan modeli D'Lites ile hafifliğe adım atın

    Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

    Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

    Evde spor yaparak fit bir vücuda sahip olmak isteyenler buraya

    Evde spor yaparak fit bir vücuda sahip olmak isteyenler buraya

    Sinemayı evine taşımak isteyenlere büyük ekran televizyonlar

    Sinemayı evine taşımak isteyenlere büyük ekran televizyonlar

    Hem doğayı hem de cebinizi koruyun! İşte çevre dostu piller ve akıllı şarj cihazları

    Hem doğayı hem de cebinizi koruyun! İşte çevre dostu piller ve akıllı şarj cihazları

    Sokak modasının yıldızı! Puma ayakkabıda kısa süreli indirim

    Sokak modasının yıldızı! Puma ayakkabıda kısa süreli indirim

    Tümünü Gör
    Benzer En Yeniler İçerikleri
    Evinizi dergilerdeki o evler gibi gösterecek dekoratif ürünler

    Evinizi dergilerdeki o evler gibi gösterecek dekoratif ürünler

    Yeni sezona şık bir başlangıç yapın! İşte uygun fiyatlı moda ürünleri

    Yeni sezona şık bir başlangıç yapın! İşte uygun fiyatlı moda ürünleri

    Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak indirim

    Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak indirim

    Uzun şarj ömrü ve yüksek ses kalitesiyle gamerların vazgeçilmezi!

    Uzun şarj ömrü ve yüksek ses kalitesiyle gamerların vazgeçilmezi!

    Her adımınızda konforu hissedin! Crocs'un o modelinde indirim

    Her adımınızda konforu hissedin! Crocs'un o modelinde indirim

    Müzik aşıklarının bayılacağı en iyi Anker Soundcore marka kulaklıklar

    Müzik aşıklarının bayılacağı en iyi Anker Soundcore marka kulaklıklar

    Tümünü Gör

    Diğer Haberler

    Bakımlı ve uzun saçlar için bilmeniz gerekenler: Hızlı saç uzatma teknikleri ve ipuçları!

    Bakımlı saçların sırrı! En etkili saç uzatma teknikleri ve ipuçları

    Kişisel bakım rutininize eklemenize değecek en etkili güzellik ürünleri

    "İyi ki aldım" diyeceğiniz en etkili güzellik ürünleri

    Sadece 2 malzeme yetiyor! Bu kür ile istenmeyen tüylerinize veda edin...

    Sadece 2 malzeme yetiyor! İstenmeyen tüylerinize veda edin...

    Her kadının gardırobunda olmalı! İpekyol blazer cekette kaçırılmayacak fırsat

    Her kadının gardırobunda olmalı! İpekyol cekette kaçırılmayacak fırsat

    Yağlı ciltlere aloe vera sürülür mü? Aloe vera jel yağlı ciltte nasıl kullanılır?

    Yağlı ciltler için aloe vera maskesi

    Sirke yüze sürülür mü? Cilt için elma sirkesi nasıl kullanılır?

    Elma sirkesi yüzümü mahvetti ne yapabilirim?

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.