Kişisel bakım rutininize eklemenize değecek en etkili güzellik ürünleri

Duş jelinden parfüme, maskaradan allığa, lip glosslardan peelinglere kadar uzayan karmaşık güzellik ürünleri listesinde hangi ürünün sizin için iyi olduğunu kestiremeyebilirsiniz. Sezonun yeni parçalarını ve kişisel bakım ürünlerinin olmazsa olmazlarını sizler için derledik. İşte sizler için özenle hazırlanmış kişisel bakım rutininize mutlaka ekleyeceğiniz en etkili güzellik ürünleri!

1. Akne karşıtı bakım: La Roche-Posay Effaclar Jel Yağlı Ve Akneye Eğilimli Cilt İçin Yüz Temizleyici

Akneli ciltler için formüle edilen, cildi yatıştırmaya yardımcı La Roche-Posay Effaclar Jel Yağlı ve Akneye Eğilimli Cilt İçin Yüz Temizleyici, cildinizi nazikçe arındırır. Gözeneklerinizi temizleyerek akne oluşumunu engeller. Kokusuz olduğu için temizleme esnasında sizi rahatsız etmez. Eğer siyah nokta veya sivilce probleminiz varsa bu temizleme jelini kişisel bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz! Böylece inatçı aknelere kolayca veda edebilirsiniz.

2. Kara sevda: Garnier Aha+Bha Cilt Kusurları Karşıtı Siyah Serum%4 [Niasinamid+Peeling Etkili Aha+Bha]

Mat ve eşit olmayan ciltleri onarmaya yardımcı AHA ve cilt kusurlarının görünümünü azaltan BHA içeren özel formüllü Garnier Aha+Bha Cilt Kusurları Karşıtı Siyah Serumu kişisel bakım ürünlerinizin olmazsa olmazları arasına girmeye aday! İçeriğindeki kömür ile cildi arındırırken yağlı görünümü azaltır. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa kullanabilirsiniz. Düzenli kullanımda pürüzsüz bir cilde sahip olmanız mümkün.

3. Her zaman mis gibi kokun!: Victoria's Secret Midnight Bloom Vücut Spreyi

Victoria's Secret Midnight Bloom Vücut Spreyi, iddialı kadınlar için tasarlanmış bir vücut spreyi! Sıktığınız andan itibaren kokusuyla etkisi altına alan bu vücut spreyi, kişisel bakım ürünleriniz arasına girebilecek türden. Kadınlar için vücut spreyleri arasında ilk sıralarda yer alan bu ürün, kullanıcılarını büyülemeyi başarıyor. Tazelenmiş hissi veren notalarıyla gönlünüzü fethedecek spreye siz de bir şans verebilirsiniz.

4. Dayanıklılık arayanlara: Maybelline New York Super Stay Matte Ink Likit Mat Ruj - 65

Dayanıklılığıyla listelerin başında yer alan, kullananların göz bebeği Maybelline New York Super Stay Matte Ink Likit Mat Ruj; gün boyu rengini ve yapısını korur. Kalıcılık yönünden son derece başarılı bir performans sunan likit ruj, yumuşak yapısı ve rengiyle de beğeni kazanır. Günlük kullanım için her kadının makyaj çantasında olması gereken bu ruja siz de bir şans vermeye ne dersiniz?

5. Daha hacimli kirpikler için: Essence I Love Crazy Hacim Maskara

Hacimli kirpiklere kavuşmak isteyenler buraya! Essence I Love Crazy Hacim Maskara ile kirpikleriniz artık daha hacimli daha kıvrımlı görünecek. Maskara, özel olarak tasarlanmış fırçasıyla kirpiklerinizi tek tek ayırarak kaldırır. Çok daha sık, hacimli ve göz kamaştırıcı kirpiklere sahip olmak isteyenler bu ürünü mutlaka denemeli! Geliştirilmiş formülü sayesinde topaklanma yapmaz ve herhangi bir yere bulaşmaz.

6. Işıl ışıl görünüm: Revolution Forever Flawless Allure 18'li Far Paleti

Işıltısıyla gözleri kamaştıran bir far paletine ne dersiniz? Revolution Forever Flawless Allure 18'li Far Paleti ile yüksek pigmentlere sahip metalik, ışıltılı ve mat seçeneklerinden oluşan on sekiz renk tonuyla sizlere harika bir göz makyajı fırsatı sunuyor. Yaratıcı göz makyajlarınızı yaparken her an yanınızda olacak bu far paletini makyaj çantanızdan ayırmak istemeyeceksiniz!

7. Nem bombası: Palmer's Coconut Oil Formula Body Oil 150 ml - Nemlendirici Vücut Yağı

Palmer's Coconut Oil Formula Body Oil 150 ml - Nemlendirici Vücut Yağı ile ister banyoda ister banyodan sonra kendinize bakım için keyifli bir an yaratabilirsiniz. Kuru ciltler için birebir olan Hindistan cevizi yağı sayesinde cildiniz artık ihtiyacı olan neme kolayca kavuşacak. 48 saate kadar yumuşaklık sağlayan vücut yağı, binlerce kullanıcıdan olumlu değerlendirmeler almış. Siz de daha parlak ve daha canlı bir cilt için ürünü deneyebilirsiniz.

8. Parlak ve nemli saçlar için: L'Oréal Paris Elseve Hydra [Hyaluronic] 72 Saat Nem ile Dolgunlaştıran Maske

Yıpranan ve zarar görmüş saçlarınıza nefes aldıran formüle sahip L'Oréal Paris Elseve Hydra [Hyaluronic] 72 Saat Nem ile Dolgunlaştıran Maske sayesinde saçlarınız neme doyacak. Saçlarınızı ağırlaştırmadan yumuşatan bu ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Saçlarınıza gereken özeni gösterecek maske sayesinde saçlarınız artık daha sağlam, hacimli, parlak ve çok daha dayanıklı olacak!

9. Kuru ciltlere karşı etkili formül: Bepanthol Derma Temel Nemlendirici Günlük Vücut Losyonu

Kuru ciltler için anında etkili Bepanthol Derma Temel Nemlendirici Günlük Vücut Losyonu, vücuttaki kuruluğu giderir ve kuruluğun tekrarlamasını önler. Losyon, 48 saate kadar etkisini sürdüren formül sayesinde cildinizi onarırken korunmasına da yardımcı olur. Vücut losyonları kategorisinin favorilerinden olan bu ürünü günlük bakım rutininize ekleyerek yumuşacık bir cilde kavuşabilirsiniz.

10. Onarıcı içeriğe sahip: Kerastase Genesis Bain Hydra-Fortifiant Saç Dökülmesine Karşıtı Güçlendirici Şampuan

Kerastase Genesis Bain Hydra-Fortifiant Saç Dökülmesine Karşıtı Güçlendirici Şampuan, saç dökülmesine savaş açan bir ürün! Şampuan, hasar görmüş ve cansız saçlar için güçlendirici bir bakım sunar. İçeriğindeki bitki özleri sayesinde koparak dökülen veya işlemden zarar görmüş olan saçlara bakım sağlar. Zengin antioksidanlarıyla birlikte saçlarınızı hasara ve aşırı ısıya karşı korur. İçerisindeki zencefil kökü saçlarınızı olumsuz dış etkenlere karşı da korur.

