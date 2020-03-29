Son dakika: Manisa Akhisar'da 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Kandilli Rasathanesi'nin duyurdu\u011fu bilgilere g\u00f6re Manisa'n\u0131n Akhisar il\u00e7esinde 4.1 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem meydana geldi. Depremin derinli\u011fi 10.2 kilometre olarak a\u00e7\u0131kland\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Bilim Kurulu \u00fcyesi \u00c7elik: \u00c7ocuklar vir\u00fcs\u00fc daha fazla ki\u015fiye bula\u015ft\u0131rabilirBakan Sel\u00e7uk duyurdu: 500 bin adet \u00fcretildiBademcik iltihab\u0131 savunmay\u0131 bozuyor