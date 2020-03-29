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  4. Son dakika: Manisa Akhisar'da 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika: Manisa Akhisar'da 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 09:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08.56'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Manisa Akhisar'da 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu bilgilere göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.2 kilometre olarak açıklandı.

Ayrıntılar geliyor...

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