Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Aynı kıyafetleri giyiyorlar... Görenler kız kardeş zannediyor

Catherine Galasso-Vigorito ve 23 yaşındaki kızı Gabriella, Gabriella'nın doğumdan itibaren eşleşen anne-kız kombinleri yapıyor. 56 yaşındaki anne, daha kolay ve eğlenceli olduğunu söyleyerek kendisine aldığı kıyafetlerin aynısını Gabriella ve diğer iki kızı içinde satın alıyordu. Ancak diğer iki kızı Lauren ve Sophia anneleriyle aynı görünmekten hoşlanmasa da Gabriella bu durumu sosyal medyada bir trende dönüştürmeyi başararak kısa sürede viral oldu.

GÖRENLER KIZ KARDEŞ OLDUKLARINI ZANNETTİ

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan anne ve kızı aynı kıyafetleri giymekten mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Biz her zaman birbirimizin bir parçasıyız. Bu durum diğerlerinden oldukça farklı. Gittiğimiz her yerde dikkat çekmeyi başarıyoruz. İkimiz de her şeyi birlikte yapıyoruz. Tırnaklarımızı birlikte yaptırıyoruz. Alışverişe çıkıyoruz ve birlikte geziyoruz" dedi.

Birbirleriyle aynı kıyafetlerin giymenin kendilerini daha iyi hissettirdiğini ifade eden Catherine, "İnsanlar bizi kardeş zannediyor. Aynı görünüyoruz. Tamamen aynı bedeniz ve birbirimize kalplerimizin yanı sıra kıyafetlerimizle de bağlıyız" diye konuştu.