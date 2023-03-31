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Sütyen takmaktan nefret ettiğini belirten kadın büyük göğüslerine gelen acımasız teklifleri paylaştı

31.03.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sütyen birçok kadın için işkence aleti olarak görülüyor. Sırt ağrılarına ve baskılara neden olan sütyenden kurtulmak isteyen kadınlar diğer kadınlara da destek olmak için sütyene olan düşüncelerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. TikTok'ta paylaşım yapan büyük göğüslü bir kadın sütyenden nefret ettiğini belirterek göğüslerini sevdiğini açıkladı. Yayınlanan videoya gelen acımasız yorumlar ve uygunsuz teklifler görenleri şaşırttı.

Sütyen takmaktan nefret ettiğini belirten kadın büyük göğüslerine gelen acımasız teklifleri paylaştı

Büyük göğüslere sahip kadınlar toplum tarafından fark edilmese de çeşitli baskılara maruz kalıyor. Birçok kadın gelen yorumlar ve yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle meme küçültme ameliyatı oluyor. Jima Emmanuel, TikTok hesabında yaptığı paylaşımda sütyen takmayı sevmediğini belirterek insanların büyük göğüsleri hakkında yaptığı yorumları paylaştı.

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Jima, yayınladığı videoda iç çamaşırına olan nefretini anlattı. Yüksek boyunlu, kırmızı bir üst giymiş, altında sutyen olmadan, göğüslerini işaret ederek "Sütyen takmaktan nefret ediyorum çünkü benim..." dedi. Daha sonra gelen yorumları paylaşarak insanların göğüs boyutlarının uygun olmadığını düşündüğü açıkladı: "Onlar: ama bunun uygun olmadığını biliyorsun çünkü..."

GÖĞÜSLERİ İLE DALGA GEÇTİLER

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Birçok TikTok kullanıcısı, Jima'nın iç çamaşırı eksikliğine dikkat çekti ve göğüs ölçüsü hakkında yorum yaptı. Bir kişi "Yerde yatıyorlar" dedi. Bir diğeri ekledi: "Anlaşılır... Giymesi kolay olmayacak gibi." Bir başkası ise “Uygun. Kışın midenizi sıcak tutuyorlar!” dedi.

MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI YAPTIRMASINI İSTEDİLER

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Jima'nın yayınladığı başka bir videoya yorum yapan sosyal medya kullanıcıları göğüslerini küçültmesi gerektiğini paylaşarak meme küçültme ameliyatı yaptırması için para vereceğini söyledi. “Kızım, meme küçültme için senin için para ödeyeceğim. Kendini bu kadar üzme."

GÖĞÜSLERİNİN BOYUTU YÜZÜNDEN UTANDIĞINI PAYLAŞTI

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Diğer kliplerde Jima, trollerin doğal olarak büyük göğüsleri nedeniyle onu sık sık utandırdığını ortaya çıkardı. İnsanların kendisine "Sütyen takmalısın, utanmıyor musun" dediğini anlattı.

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Jima daha sonra göğüsleri nedeniyle yaşadığını iddia ettiği çifte standarda değindi. “Küçük göğüslü kızlar hiçbir kıyafette sütyen giymezler. Ben büyük göğüslü olarak aynı şeyi yaptığımda kötü yorumlar alırım." dedi.

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