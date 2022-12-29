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Sütyen takmasını söyleyenlere inat dans etti! "Göğüslerimi sarkıtmayı tercih ederim"

29.12.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sütyen takmak kadınlar için oldukça rahatsız edici olabiliyor. Özellikle toplumun bu konuda yaptığı baskılar kadınların kendini kötü hissetmesine yol açıyor. Her geçen yıl bu baskılara karşı duran birçok kadın sütyen takmaktan vazgeçiyor. TikTok'ta sütyene karşı direnişini paylaşan bir kadın başka sosyal medya kullanıcıları tarafından desteklendi.

Sütyen takmasını söyleyenlere inat dans etti! "Göğüslerimi sarkıtmayı tercih ederim"

TikTok'ta olan viral videolar tüm sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor. TikToker Keira, toplumdaki sütyen tak baskısına karşı durarak "Bana sütyen giymemi söyleyen herkes için" yazdığı bir video paylaştı. Bu video kısa süre içerisinde birçok kullanıcıya ulaştı.

@ogkeymarsh Ain’t nothing like a THROWBACK #tbt #fyp #saggy #idontneednobrabitch #repost ♬ original sound - Layla B

Sütyen takma baskısı kadınların sırt ağrısı ve çeşitli problemler yaşamasına neden olabiliyor. Sütyen konusunda problem yaşayan birçok kadın sütyenlere karşı direniş gösteriyor. Videoyu izleyen biri "Valla bu çok normal geliyor ama paylaşmaya asla cesaret edemem. Ama bu da normal" dedi.

Bir başkası ise "Bütün gün gördüğüm en iyi şey. Kızları serbest bırakın!" dedi.

SÜTYEN TAKMAK ZARARLI MI?

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Fazla sıkı ve rahatsız sütyenler bel, boyun ağrısı, meme ağrısı ve ciltte tahriş gibi sonuçlar doğurabiliyor. Bunun yanı sıra kan dolaşımını yavaşlatan ve kas dokusunu kilitleyen ürünler memenin doğal yapısını bozabiliyor.

İLK SÜTYEN NASIL BULUNDU?

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Caresse 19 yaşındayken baloya gitmek için hazırlanır. O günlerde kadınlar hatlarını sabit tutmak için balina kemiğinden yapılmış korseler giyerlerdi. Bu korselerde nefes almayı ve hareket etmeyi zorlaştırıyordu. Kadınların bel ve göğüs kısmını sararak kum saati şeklini veriyordu. Korselerin eziyet olduğunu düşünen Caresse Crosby göğüslerini örtmek için faklı bir yol buldu. Hem baloda rahat olmalı hem de dikkat çekmemeliydi. Böylece ilk sütyeni dikmeye başladı. Tek ihtiyacı olan ipek mendil, biraz kurdele, bir iğne ve iplikti. İlk önce mendilleri birbirine dikerek işe koyuldu. Böylece kadının hayatındaki en önemli giyim parçalarından biri olan sütyen ortaya çıktı.

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