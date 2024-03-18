Büyük göğüsleriyle okula giderken utanıyor! 'Anneler erkeklerini çalacağımdan korkuyor'

Büyük beden göğüslere sahip olan bir anne özellikle okul koşusunda, göğüslerinin boyutundan dolayı sürekli olarak utanıyor. Lyla King, okula giderken diğer annelerin ona "onaylamayan" bakışlar atmasından bıktığını itiraf etti ve hatta bir öğretmenin kendisine sütyen takmadığı için "uygunsuz" giyindiğini söylediğini iddia etti.

KENDİSİNİ YARGILAYAN ANNELERE TEPKİ GÖSTERDİ

Daiy Star'da yer alan habere göre üç çocuk annesi büyük beden kadın göğsünün ağırlığından dolayı sütyen takmak rahatsız ettiği için hayatını düzenli olarak sütyensiz sürdürdüğünü söyledi. Ancak 27 yaşındaki kadın, kendisini dış görünüşü nedeniyle yargılayan annelere ve öğretmenlere tepki gösterdi. Bu durumun elinde olmadığını ve "uygunsuz" görünmeye çalışmadığını söyledi.

Kanada'dan Lyla şunları söyledi: "Göğüslerim her gün çok fazla ilgi görüyor. Normalde insanlar hiçbir şey söylemez ama ben kesinlikle bakışlarla karşılaşıyorum. Bakıyorlar çünkü çok büyükler. Bir gün çocukları okula bıraktım ve kendini beğenmiş bir kadın öğretmenin bana tepeden tırnağa baktığını gördüm. Onlara el salladığımda belki de ne yapacağımı yeniden düşünmem gerektiğini söyledi. Uygunsuz göründüğüm için giyiyorum.

Sadece bir tişört ve tayt giyiyordum. Diğer annelerin %99'u bunu giyiyordu. Sanırım sütyen giymemem bunu 'uygunsuz' yapan şeydi. İlk defa birisi bir yorum yaptı ama okula giderken sırf sütyen giymediğim için sürekli kirli bakışlarla karşılaşıyorum."

"ONLARIN PARTNERLERİNİN PEŞİNDE DEĞİLİM"

Anne, diğer kadınların "sütyenlerin ne kadar rahatsız edici olabileceğini" anlamamalarına şaşırdığını ifade etti ve okuldaki diğer annelerin Lyla'nın "kocalarını kaçırabileceğinden" endişelenebileceklerini söyleyerek şaka yaptı. Şöyle ekledi: "Açıkçası ben kesinlikle onların partnerlerinin peşinde değilim. Eğer bu kadar rahatsız oluyorlarsa kocalarını saklamalılar. Sütyen giymememden bu kadar rahatsız oluyorlarsa bu onların sorunu, benim değil."

Lyla görünüşünden her zaman memnun değildi. Yıllardır kızların onu göğüslerini büyütmek için sütyenini doldurmakla suçlayan kötü yorumlarıyla karşı karşıya kaldığını, hatta göğüs küçültme yaptırmayı düşündüğünü ancak ameliyattan korktuğu için fikrini değiştirdiğini itiraf etti.

Artık göğsüyle çok daha mutlu ve hatta OnlyFans aracılığıyla görünüşünden para kazanmanın bir yolunu bile buldu. Lyla, "Küçükken küçülmeyi düşünmüştüm. 18 yaşımdayken küçültme konusunda plastik cerraha gittim. Bi tane alabilmek için 8-12 kilo vermem gerekiyordu. Yaptım ama asla geri dönmedim çünkü ameliyat düşüncesi beni korkutuyor. Partnerim yaptığım işi destekliyor, göğüslerimin büyük bir hayranı." ifadelerini paylaştı.







