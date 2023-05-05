Sütyensiz giydiği tişörtüyle dışarı çıkınca çıplak gibi göründü! "Anında pişman oldum"

Büyük beden bir kadın olan Sian, TikTok'ta yaptığı paylaşımlarda moda ve vücut imajı hakkında önerilerde bulunuyor. Son paylaştığı videolardan birinde sütyensiz ten rengi tişört giydiğini gösteren Sian, aldığı bu tişörtten pişman olduğunu açıkladı.

Ten rengi tişörtün büyük göğüslerini çıplak gibi gösterdiğini belirten Sian, bu tişörtle dışarı çıkmanın pişman ettiğini söyleyerek büyük göğüslerin yarattığı sorunlara değindi.

Son yıllarda kadınların büyük göğüslere sahip olmanın getirdiği yükleri tartıştığı "büyük göğüs sorunları" etiketi altında çok sayıda video yayınlandı.

Topluluktaki pek çok kişi, daha küçük göğüslü kadınların kıyafetlerini giymeleri durumunda çok daha az sorun yaşayacağı görüşünü paylaşıyor. Bu kliplerde ortaya çıkan bir başka yaygın tema da kıyafetlerin uygunluğudur; pek çok kadın göğüslerini kontrol edemedikleri için kıyafetlerinin üzerlerinde uygunsuz göründüğünü iddia ediyor.



