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Taktığınızı dahi unutmanızı sağlayacak rahatlıkta, çok konforlu sütyenler

07.04.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların vazgeçilmezi sütyenler dikkatli seçilmediğinde rahatsız edici olabiliyor. Bu nedenle doğru sütyen seçimi yapmak son derece önemli. Sütyenlerin birbirinden farklı özellikleri bulunuyor. Toparlayıcı, dolgulu, straplez, destekli ve desteksiz gibi seçenekleri olan sütyenleri ihtiyaca uygun seçmek gerekiyor. İç çamaşırı seçimi yaparken önem verdiğiniz nokta konforlu olması ise sizler için seçtiğimiz birbirinden rahat sütyenleri incelemeden geçmeyin!

Taktığınızı dahi unutmanızı sağlayacak rahatlıkta, çok konforlu sütyenler

Kadınların temel gereksinimleri arasında yer alan sütyenlerin seçimi, her gün uzun saatler boyunca kullanıldığı için son derece önemli. Kıyafetlere, kullanım amacına ve beden ölçüsüne göre değişiklik gösteren sütyenlerde aranan en büyük özellik ise konforlu olması. Öyle ki doğru seçilmeyen bir sütyen gün boyu eziyete neden olabilir. "İç çamaşırı seçiminde de konforumdan asla vazgeçmem." diyenlerdenseniz taktığınızı unutturacak rahatlıkta sütyenlere yer verdiğimiz yazımıza gelin, hep birlikte göz atalım!

1. Spor yaparken rahat etmek için Aseniza Sporcu Sütyen

Taktığınızı dahi unutmanızı sağlayacak rahatlıkta, çok konforlu sütyenler

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Spor yaparken rahat hareket etmek ve acı hissetmemek için göğüsleri sıkıca saran, kaliteli ve rahat bir sporcu sütyeni tercih etmek gerekir. Aseniza Sporcu Sütyeni, egzersiz sırasında göğüslerinizi sıkıca sarar ve yapılan egzersizlerden üst düzey performans almanızı sağlar. Özel nem emici malzemeden üretilen sütyen, spor esnasında dışarı atılan teri emer ve konforlu bir kullanım sunar. Sırt bölgesinde bulunan çapraz bantları ise ürüne zarif bir hava katar. 4 farklı renk seçeneği bulunan sporcu sütyeni hem tekli hem 2'li paketlerde sizleri bekliyor!

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2. Yumuşacık dokusuyla günlük kullanıma uygun

Taktığınızı dahi unutmanızı sağlayacak rahatlıkta, çok konforlu sütyenler

Yumuşak kumaştan üretilen Monetalingerie Sütyen, konforuna düşkün olanların ilk tercihi! Yumuşacık dokusu ile yatarken bile üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz sütyen, gün boyu rahatlık sağlar. Takıp çıkarılabilen göğüs pedleri sayesinde göğüs uçlarını kamufle eden model kıyafet altında iz de yapmadığı için her türlü kombinde kullanılabilir. Herhangi bir balen ve destek bulundurmayan model, günlük kullanıma oldukça uygun. Göğüsleri sıkıca sarar ve toparlar. Bu nedenle büyük göğüslüler için de rahatlıkla tercih edilebilir. Her an rahat hissetmek isterseniz modele mutlaka şans vermelisiniz.

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Taktığınızı dahi unutmanızı sağlayacak rahatlıkta, çok konforlu sütyenler

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3. Bir an bile çıkarmak istemeyeceğiniz Dariobee Sütyen!

Taktığınızı dahi unutmanızı sağlayacak rahatlıkta, çok konforlu sütyenler

Farklı tasarımı ve kullanışlı yapısıyla dikkat çeken dikişsiz Dariobee Sütyen, her an üstünüzde taşıyabileceğiniz rahatlıkta. Spor ya da ev işi yaparken, dışarıda, günlük hayatta ve uyurken kısaca günün her anında rahatlıkla kullanabileceğiniz model, üstünüzde olduğunu unutturacak! Rahatlığının yanı sıra son derece şık tasarımıyla da gönlünüzü fethedecek sütyenin kopçaları ise birçok modelin aksine yan tarafta yer alır. Bu sayede rahatlıkla giyilip çıkarılabilen model aynı zamanda göğüslere alttan destek sağlar. Ultra yumuşak, nemi emen kumaşı sayesinde egzersiz yaparken de rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

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4. Büyük beden göğüslere sahip olanlar, buraya!

Taktığınızı dahi unutmanızı sağlayacak rahatlıkta, çok konforlu sütyenler

Büyük beden göğüslere sahipseniz sütyen seçimi yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Hatta zaman zaman kendinize uygun sütyeni bulamayabilirsiniz. Büyük beden göğüslüler için özel olarak tasarlanan DELIMIRA Sütyen, sizin için harika bir seçenek olabilir. Model, hamilelik ve doğum sonrasında emzirirken de tercih edilebilir. Dantelli şık tasarıma sahip desteksiz sütyen, göğüsleri sıkıca sarar ve toparlar. Geniş askıları sayesinde rahat kullanılır. Böylece sırt ve bel ağrılarından kurtulmanıza da yardım eder. "Konforumdan da şıklığımdan da vazgeçemem." diyorsanız ürüne mutlaka şans verin deriz!

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5. Göğüsleri toparlayan Kom Rosenna Sütyen

Taktığınızı dahi unutmanızı sağlayacak rahatlıkta, çok konforlu sütyenler

Büyük beden göğüslere sahip kişilerin rahatlıkla tercih edebileceği Kom Rosenna Sütyen, telli ve kapsız yapısıyla konforlu ve şıklığı birleştirir. Fazla kilolarından şikâyet eden ve kendi bedenine uygun ürün bulamayanlar için özel olarak tasarlanan model, koltuk altında bulunan fazlalıkları ve göğüsleri toparlar. Daha estetik ve dik görünen göğüslere kavuşmanızı sağlar. Gün boyu rahat hissettiren sütyen, dantelli kumaşı sayesinde şıklığınızı da yansıtmanıza yardım eder. Farklı beden seçenekleri bulunan model, kalın askılı yapısı sayesinde sırt ve bel ağrılarından kurtulmanıza yardım eder.

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6. Dekolteli kıyafetlerde aradığınız konforu yakalayın

Taktığınızı dahi unutmanızı sağlayacak rahatlıkta, çok konforlu sütyenler

Dekolteli kıyafetlerle kullanabileceğiniz bir sütyen modeli bulmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Kıyafeti daha üst noktaya taşıyan sütyen seçimi, dikkat edilmediğinde facialara sebep olabilir. Hafif dolgulu yapısı ile dekolteli kıyafetlerde göğüslerinizi ön plana çıkaran TOPCL Sütyen, görünmeyen düşük sırt askısı ve U şekilli kup dikişleri sayesinde hem göğüs hem sırt dekolteli kıyafetlerde kullanmak için oldukça uygun. Üstelik modelin siyah ve ten rengi seçenekleri de mevcut. Özel davetler, günlük hayat ve uzun seyahatler sırasında tercih edebileceğiniz sütyen, gün boyu rahat ettirir ve iddialı görünmenize yardım eder.

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7. Şıklığı ve rahatlığıyla dikkat çeken Monetalingerie Lazer Kesim Sütyen

Taktığınızı dahi unutmanızı sağlayacak rahatlıkta, çok konforlu sütyenler

Lazer kesimli tasarımı sayesinde kıyafetlerin altından belli olmayan Monetalingerie Lazer Kesim Sütyen, âdeta varlığını unutturacak rahatlıkta! Özel günlerde ve şık kıyafetlerin altında kullanabileceğiniz sütyen, önden ipli ve ayarlanabilen tasarımıyla estetik bir duruş sergiler. Sırt kısmında bulunan işlemeli dantelleri sayesinde gelinlik altına da tercih edilebilen iç çamaşırı, en özel anlarınızda bile şıklığınızı yansıtırken gün boyu rahat hissettirir. Yarım dolgulu ve push up modele sahip sütyen, göğüslerinizi toparlar. Konforu ve şıklığı aynı anda istiyorsanız ürünü incelemeden geçmeyin deriz!

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8. Pamuklu kumaşı ile rahat ettiren Delimira Sütyen

Taktığınızı dahi unutmanızı sağlayacak rahatlıkta, çok konforlu sütyenler

Pamuklu kumaşı ve yumuşacık yapısı sayesinde taktığınızı unutturacak rahatlıktaki Delimira Sütyen, günlük kullanım için oldukça uygun. Büyük beden göğüslere sahip kişiler için özel üretilen model, geniş kaplı yapısıyla göğüslerinizi sıkıca sarar ve toparlar. Ayarlanabilen kalın askıları sayesinde omuzlara binen ağırlığı eşit olarak dağıtır ve sırt ağrılarını önler. Yaka boyunca dantelle çevrilen iç çamaşırı, konforu ve şıklığı aynı anda yaşatır. Birbirinden farklı 8 renk ve geniş beden seçeneği olduğu için hem bedeninize hem zevkinize uygun ürünü kolayca bulabilirsiniz.

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9. Fonksiyonel tasarımıyla adından söz ettiren Penti Lotus Sütyen

Taktığınızı dahi unutmanızı sağlayacak rahatlıkta, çok konforlu sütyenler

Askılı ve askısız olarak kullanılabilen Penti Lotus Sütyen'i straplez kıyafetlerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kendinizi harika hissetmenizi sağlayacak model, göğüslerinizi sıkıca sarar. Özel olarak dizayn edilen toparlama etkisi ile göğüslerinizi daha yuvarlak bir forma kavuşturur. İç kısmında bulunan kaydırmaz silikon bantları sayesinde askısız olarak rahatlıkla kullanılabilen iç çamaşırı, yaz aylarında kurtarıcınız olabilir. Balenli, kaplı, pedli, dolgusuz ve push up etkili sütyen, gün boyu varlığını unutturur. İddialı görünen göğüslere kavuşurken kuşlar gibi özgür hissetmek istiyorsanız aradığınız ürün karşınızda!

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10. Önden fermuarlı tasarımıyla beğeni toplayan Aouln Dantelli Sütyen

Taktığınızı dahi unutmanızı sağlayacak rahatlıkta, çok konforlu sütyenler

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Önden fermuarlı tasarımıyla dikkat çeken Aouln Dantelli Sütyen, nefes alabilen, hafif ve ergonomik yapısı sayesinde gün boyu rahat etmenizi sağlar. Yoğun tempo gerektiren egzersizler sırasında rahatlıkla kullanılabilir. Telsiz, dikişsiz, rahat yapısı sayesinde hareketlerinizi kısıtlamayan, varlığını unutturan model aynı zamanda göğüsleri sıkıca sarar ve toparlar. Kuş gibi özgür hissettiren iç çamaşırı, kimyasal içermeyen, nefes alan, ter emen, renk atmayan ve kolay deforme olmayan yüksek kaliteli malzemeyle üretilir. 3 farklı renk seçeneği arasından zevkinize uygun ürünü kolayca bulabilirsiniz. Hem şık görünen hem konfor sağlayan bir iç çamaşırı arayışındaysanız model tam size göre!

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