Teninizin değil, evinizin imzası olacak muhteşem oda kokusu önerileri

İnsan burnunda 24 saat boyunca hiç kapanmayan, koku duyusuna hizmet eden yaklaşık 5 milyon nöron olduğu biliniyor. Ayrıca kokuların insan sağlığını ve ruh hâlini oldukça etkilediği uzmanlar tarafından söyleniyor. Hatta alternatif tıpta kullanılan ve kokularla yapılan aromaterapi isimli tedavi yöntemi bile var. Hâl böyle olunca en çok zaman geçirdiğimiz yerin yani evlerimizin kokuları da büyük önem taşıyor. Siz de evinizde canlı ve enerjik veya dingin ve sakin hissetmek için farklı kokular kullanabilir, kokuların mucizevi özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Öyleyse sizi iyi hissettirecek oda kokularını incelemeye ne dersiniz?

1. Pereja Çubuklu Oda Kokusu Gül ile mis gibi kokan odalar

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Hacmi 100 ml olan Pereja Çubuklu Oda Kokusu, gül esansından oluşuyor. Koku çubuğu setleri arasında çok satan oda kokusu şık görünümü ve gül kokusu sayesinde tercih ediliyor. Bu tip oda kokularının çubukları, şişenin içinde bulunan sıvıyı çekiyor ve uygun havalandırma koşullarında kokuyu devamlı olarak odaya yayıyor. Ürünü verimli şekilde kullanmak için çubukları şişedeki sıvıda yarım saat beklettikten sonra ters çevirebilir ve odaya kokunun etkili şekilde dağılmasını sağlayabilirsiniz. Çubukların ucu kurudukça bu adımı tekrar edebilirsiniz. Pereja Çubuklu Oda Kokusu ile evinizin mis gibi kokacağına eminiz.

2. Kalıcı koku özelliği ile Chakra Soft Linen Oda Kokusu

500 ml hacimli Chakra Soft Linen Oda Kokusu, Kuzey Yarım Küre'nin ılıman iklim bölgelerinde yetişen gelin çiçeği veya müge çiçeği olarak bilinen hoş kokulu bitkiden üretiliyor. %71 alkol oranına sahip ürün, sprey formunda olması ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Kaliteli esansı sayesinde kalıcılığı gün boyu süren oda kokusu, kullanıcılar tarafından oldukça beğeniliyor ve pozitif değerlendirmeler alıyor. Siz de evinizin gün boyu ferah ve güzel kokmasını istiyorsanız Chakra Soft Linen Oda Kokusu'nu günde 2-3 defa evinize sıkabilirsiniz.

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3. Airwick Pure Aerosol Bahar Esintisi ile kötü kokulara savaş açın

Kötü kokuları absorbe etmesi ve kendi kokusunu kullanıldığı odaya yayması ile bilinen Airwick markalı oda kokularının birçok çeşidi bulunuyor. Airwick Pure Aerosol Bahar Esintisi, sıkça tercih edilen kokular arasında yer alıyor. İçeriğindeki az su oranı ve bahar çiçekleri esansı ile kullananların beğenisini kazanan oda kokusunu ister mutfağınızda ister evinizin herhangi bir odasında kullanabilirsiniz. Kötü kokuları yok eden, kullanım kolaylığı sağlayan ve ferah koku yayan kalıcı etkiye sahip oda spreyi arayışındaysanız ürünü rahatlıkla tercih edebilir ve keyifle kullanabilirsiniz.

4. Zengin notaların uyumu: Alya Egzotic Leaves Bambu Çubuklu Oda Kokusu

Kullananların oldukça beğendiği oda kokularından biri: Alya Egzotic Leaves Bambu Çubuklu Oda Kokusu. Bu oda kokusunun dip notasında sandal ağacı, misk ve amber; orta notasında manolya, yasemin ve portakal çiçeği; tepe notasında limon, bergamot ve yeşil özler esansları bulunuyor. Evinizin dekorasyonunda oldukça şık görünen şişe tasarımına ve zengin koku katmanlarına sahip ürün, kullananların beğenisini kazanarak sıkça tercih ediliyor. Siz de bu kokuya evinizde yer vermek isterseniz haftada bir olacak şekilde ürünün çubuklarını ters çevirerek koku yoğunluğunu arttırabilirsiniz.

5. Kötü kokuları yok etme teknolojisi ile Febreze Hava Ferahlatıcı Lavanta Sprey Oda Kokusu

300 ml hacimli Febreze Hava Ferahlatıcı Lavanta Sprey Oda Kokusu, her kullanımda Fransa'nın taze kesilmiş otları ile lavantanın ahenkli uyumunu evinize taşıyor. İnatçı ve kötü kokuları maskelemekle kalmayan, bu kokuları Odour Clear koku giderme teknolojisiyle yok eden ürün; kullanıldığı ortama hafif ve ferah bir koku bırakıyor. Kullanım sırasında daha fazla kontrol sağlamak için tasarlanan püskürtme tetiği, istediğiniz miktardaki spreyi odaya vermenize imkân tanıyor. Bu ürünü sigara, çöp, yemek veya tuvalet kokularının bulunduğu noktalarda kullanabilir, rahatsız edici kokulardan arınmış güzel kokulu ve ferah bir ortama kavuşabilirsiniz.

6. Viktoryen şişe tasarımı ile Madame Coco RÉPERTOIRE Çubuklu Oda Parfümü

Madame Coco RÉPERTOIRE Çubuklu Oda Parfümü'nün temel koku notalarında amber, baharat, çiçek ve ot kokuları; dip notasında marin bulunuyor. Bu rahatlatıcı koku kombinasyonu ile gevşetici ve huzur verici etkiye sahip oda parfümünün amber etkisinin zihin açıcı özelliği de bulunuyor. Fransa'nın Grasse bölgesinden gelen kaliteli esanslar ve yine Fransa'dan gelen rattan çubuklarla üretilen oda kokusu, Viktoryen tarzda tasarlanan konik şişesi ile alıcıya sunuluyor. Rattan çubuklar sayesinde koku difüzyonunu maksimuma çıkaran ürün, ikonik tasarımı ile evinizin tarzına tarz katıyor.

7. Ekonomik ve şık: LYN HOME & DECOR Chanel 100 ml Oda Kokusu

Hem şık tasarıma hem güzel kokuya sahip oda parfümü arayışındaysanız bu ürün tam size göre! LYN HOME & DECOR Chanel Oda Kokusu; 6 adet 25 cm uzunluğa sahip siyah çubuklar, koku şişesi ve 100 ml oda kokusundan oluşuyor. Bulunduğu kategoride en çok değerlendirilen ürün olma özelliğini taşıyarak kullananların beğenisini kazanıyor. Uygun fiyatı ile tercih edilen oda kokusu, evinizin mis gibi kokmasını sağlarken dekorasyonunuza zarif bir dokunuş katıyor. Bütçe dostu ve kaliteli oda kokusu arayışındaysanız ürüne şans vermeyi ne dersiniz?

8. DeDe Candle & Body Sandal Ağacı Difüzer Oda Kokusu ile ferah ortamlar

Eski Türkler tarafından koku ve tütsü yapmak için kullanılan sandal ağacı; günümüzde de kozmetik, mum ve oda kokularında sıklıkla kullanılmaya devam ediyor. Hoş kokusuyla dinginlik, huzur ve rahatlama hissi verdiği bilinen sandal ağacının kullanıldığı DeDe Candle & Body Sandal Ağacı Difüzer Oda Kokusu ile evinizde ferah bir ortam oluşturabilirsiniz. Ürünü ofis ve çalışma ortamlarınızda da kullanarak verimli ve stresten uzak bir iş ortamı elde edebilirsiniz. Siz de yaşam kalitenizi yükseltecek, evinizde şık duracak iç açıcı bir koku arıyorsanız bu oda kokusunu tercih edebilirsiniz.

9. Otomatik seçenek: Glade Otomatik Sprey Oda Kokusu Yedeği

Oda kokularını kendiniz sıkmaktan hoşlanmıyor ve çubuklu kokuları da tercih etmiyorsanız otomatik koku cihazlarını kullanabilirsiniz. Otomatik koku cihazları ayarladığınız zaman aralığında düzenli şekilde evinize koku yayıyor. Kullanım açısından büyük pratikliğe sahip Glade Otomatik Sprey Oda Kokusu Yedeği, bu özelliği sağlayan birçok cihazla uyumlu. Glade markalı üçlü setin içeriğinde meyve ve çiçek buketi, ipeksi vanilya ve lavanta kokuları bulunuyor. 60 güne kadar etkisini sürdüren oda kokuları, üçlü set hâlinde satıldığı için oldukça ekonomik. Siz de evinizde kullanışlı ve bütçe dostu bir koku kullanmak istiyorsanız ürünü tercih edebilirsiniz.

10. Danny's Style Paçuli & Bergamot 120 ml Oda Kokusu ile farklı koku kombinasyonu

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Yaşadığınız mekânın kokusunu önemseyen, kokuların duyguları etkilediğini düşünen biriyseniz bu oda kokusu tam sizlik! Danny's Style Paçuli & Bergamot Oda Kokusu'nun içeriğinde paçuli, bergamot, ahşap, yasemin ve musk notaları bulunuyor. Ürünün içeriğinde bulunan ve ülkemizde yeni yeni dikkat çekmeye başlayan paçuli bitkisi, sıklıkla Güney Asya'da yetiştiriliyor. Dinginleştirici, sakinleştirici, topraksı ve odunsu kokuya sahip paçuli, depresyon tedavisine de destek oluyor. Daha birçok faydası olan paçulinin pozitif etkisinden yararlanmak isterseniz bu ürüne göz atmadan oda kokusu almayın deriz.