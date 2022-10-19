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Tıraştan sonraki tahrişlere ve yanmalara elveda dedirtecek harika erkek bakım ürünleri

18.10.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok erkeğin vazgeçilmez günlük bakım rutininden biri, tıraş olmak. Her ne kadar tıraş sonrası bakımlı bir cilde sahip olunsa da ciltte oluşan yanma ve tahrişler kaçınılmaz olur. Sık sık tıraş olan beylerin ciltlerinde hassasiyet oluşur ve bu, bazı problemlere yol açar. İşte tıraş sonrası cildinizi rahatlatacak ve tıraşı daha keyifli hâle getirecek bakım ürünleri!

Tıraştan sonraki tahrişlere ve yanmalara elveda dedirtecek harika erkek bakım ürünleri

Her tıraş sonrası cildinizi ferahlatacak ve tahrişi en aza indirecek bakım ürünlerini mi arıyorsunuz? Yoksa mevcut bakım ürünlerinize yenilerini mi eklemek istiyorsunuz? O hâlde sizin için hazırladığımız muhteşem ürünlere göz gezdirebilirsiniz! Tıraş sonrasında savunmasız kalan cildinizin mutlaka bakıma ihtiyacı olduğunu biliyorsunuz. Haydi gelin, tıraş sonrası cildinizi nemlendirip canlandıracak ürünlere birlikte bakalım!

1. Hassas ciltler için: Nivea Men Hassas Tıraş Sonrası Balsam

Tıraştan sonraki tahrişlere ve yanmalara elveda dedirtecek harika erkek bakım ürünleri

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Hassas ve tıraştan sonra hassaslaşan ciltler için harika bir ürünle başlıyoruz! Nivea Men Hassas Tıraş Sonrası Balsam, cildinizin kaybettiği nemi geri verir. Bebeksi ve pürüzsüz bir cilde zemin hazırlayan balsam, tıraştan sonra meydana gelecek tahriş ve kızarıklığı önler. Tıraş sonrasında açılan gözeneklerde bakteri oluşumunu engelleyen ürün, cildinizde hijyen ve rahatlık sağlar.

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2. Sandal ağacı özü içeren: Proraso Tıraş Sonrası Losyon Sandal Ağacı

Tıraştan sonraki tahrişlere ve yanmalara elveda dedirtecek harika erkek bakım ürünleri

Doğal içerikler ile formüle edilen ve sandal ağacı özü içeren Proraso Tıraş Sonrası Losyon Sandal Ağacı, cildinizde fark yaratır. Tıraş sonrası yatıştırıcı ve ferahlatıcı etkisi bulunan losyon, aynı zamanda serinleten bir tonik etkisi yaşatır. İçeriğinde bulunan shea yağı sayesinde cilde yumuşak ve esnek bir yapı kazandırır. Hayvansal ürün kullanılmayan losyonda SLS, paraben, silikon, mineral yağ, ve yapay renklendiriciler bulunmaz.

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3. Anında ferahlık: Arko Men Black Edition Tıraş Kolonyası

Tıraştan sonraki tahrişlere ve yanmalara elveda dedirtecek harika erkek bakım ürünleri

Tıraş sonrası ferahlık veren bir kolonyaya ne dersiniz? Arko Men Black Edition Tıraş Kolonyası, gün boyu ferahlatıcı etkisini sürdürür. Uzun süre kaybolmayan kalıcı kokusuyla temizliği ve rahatlığı bir arada yaşatır. Tıraş sonrası anında etki gösteren kolonya, cildinizin mikrop kapmasını engeller ve hijyen sağlar. 250 ml olarak temin edeceğiniz ürün, uzun süre cildinize bakım yapar ve canlandırır.

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4. Cildiniz nemlensin: Oriflame Novage Men Tıraş Sonrası Rahatlatıcı Jel

Tıraştan sonraki tahrişlere ve yanmalara elveda dedirtecek harika erkek bakım ürünleri

Tıraştan sonra cilt kuruluğunu önleyen ve bariyerini onarmaya yardımcı olan bir ürünle karşınızdayız! Oriflame Novage Men Tıraş Sonrası Rahatlatıcı Jel, cildinizi nemlendirir ve bakım yapar. Cilde enerji veren bengalensis kahvesi bitki kök hücresi özü, mineral kompleksi ve mentol içeren krem; tüm cilt tiplerine uyum sağlar. Soothing teknolojisi ile geliştirilen jel, cildinizi sakinleştirir ve 24 saat bakım yapar.

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5. Hem balsam hem nemlendirici: FARMASİ Men 2 si 1 Arada Tıraş Sonrası Balsam ve Nemlendirici

Tıraştan sonraki tahrişlere ve yanmalara elveda dedirtecek harika erkek bakım ürünleri

Balsam ve nemlendiriciyi bir arada sunan FARMASİ Men 2 si 1 arada Tıraş Sonrası Balsam ve Nemlendirici, cildi derinlemesine nemlendirir. İçeriğindeki E vitamini ve ekstra nemlendiriciler sayesinde kuruluk hissi yaşatmayan ürün, cildinizi pürüzsüz ve yumuşak yapar. Tıraş sonrasında allantoin maddesi ile cilt dokularınızı yeniler ve daha sağlıklı bir cilt görünümü oluşturur. Ginseng enerjisini taşıyan losyon, tüm cilt tiplerine uygun.

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6. Suyun ferahlatıcı gücünden ilham alan: Giorgio Armani Acqua Di Gio Pour Homme Tıraş Sonrası Bakım Losyonu

Tıraştan sonraki tahrişlere ve yanmalara elveda dedirtecek harika erkek bakım ürünleri

Doğanın eşsiz güzelliği ve suyun gücünden esinlenerek üretilen Giorgio Armani Acqua Di Gio Pour Homme Tıraş Sonrası Bakım Losyonu, eşsiz özelliklere sahip. İçeriğinde yasemin yaprağı, kaya gülü, biberiye, hurma ve Endonezya paçuli yağı bulunan losyon; taze ve canlı kokusuyla fark yaratır. Tıraş sonrası hem ferahlatan hem güzel kokmak isteyen erkeklerin favorisi olacak losyonu denemeden alacağınız ürüne karar vermeyin!

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7. Krem kolonyanın ayrıcalığını yaşayın: Red One Revitalizing Tıraş Sonrası Krem Kolonya

Tıraştan sonraki tahrişlere ve yanmalara elveda dedirtecek harika erkek bakım ürünleri

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Uzun süre hafif narenciye kokusunu kaybetmeyen Red One Revitalizing Tıraş Sonrası Krem Kolonya, dermatolojik testlerden geçerek üretilir. Tıraş sonrası serinletici ve ferahlatıcı etkisiyle zinde bir cilt görünümü oluşturur. Ciltteki yanma hissini azaltan krem kolonya, günlük cilt bakımınızı yapar ve daha bakımlı bir cilt görünümü sunar. 400 ml olarak temin edeceğiniz ürün, uzun süreli kullanım sağlar.

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8. Aloe vera ve beyaz çay özü mucizesi: LR Av Aloe Via Tıraş Sonrası Bakım Balsamı

Tıraştan sonraki tahrişlere ve yanmalara elveda dedirtecek harika erkek bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için kaliteli bakım ürünü mü arıyorsunuz? %50 oranında Aloe vera ve beyaz çay içeren formülüyle LR Av Aloe Via Tıraş Sonrası Bakım Balsamı, cildinizi nem ile besler ve gençleştirir. İrritasyonunu azaltan ve cildi sakinleştiren ürün, tıraş sonrasında ferahlatıcı bir his yaratır. Beyaz çay özü sayesinde onarıcı ve iyileştirici bir etki sağlar.

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9. Hassas ciltler bayılacak: Gillette Series Tıraş Sonrası Losyon Arctic Ice

Tıraştan sonraki tahrişlere ve yanmalara elveda dedirtecek harika erkek bakım ürünleri

Hassas ciltler için yatıştırıcı bir losyonla devam ediyoruz! Gillette Series Tıraş Sonrası Losyon Arctic Ice, uzun süre ferahlık sağlar. Temiz ve erkeksi bir kokuya sahip olan ürün, uzun bir süre hafif kokusunu kaybetmez. Yumuşak nemlendirici ve yatıştırıcılarla formüle edilen ürün, gün boyu cildinizin ihtiyaç duyduğu nemi sağlar. Siz de hassas cilt yapısına sahipseniz ürünü denemenizi öneririz!

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10. Organik bakım için: Cella Organik Tıraş Sonrası Balsam

Tıraştan sonraki tahrişlere ve yanmalara elveda dedirtecek harika erkek bakım ürünleri

Yoğun araştırmalar sonucu elde edilen sertifikalı Cella Organik Tıraş Sonrası Balsam, en hassas ciltlere bile uygun. Kremsi yapısı ile tıraş sonrası ciltte oluşan tahriş ve kızarıklığı azaltır. Ciltteki hücre yenileme işlemini uyaran balsam, cildinizin daha pürüzsüz görünmesini sağlar. Aloe vera bitkisi ile zenginleştirilen ürün, cilde yoğun nem verir. Tıraş sonrası cilt kuruluğu yaşıyorsanız bu ürünü kaçırmayın, deriz!

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı tıraş

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