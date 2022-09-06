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  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Bosna Hersek'le seyahatte yeni dönem, EYT'de son durum, Akşener'den 'HDP' ve 'Suriyeli sığınmacı' mesajları...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Bosna Hersek'le seyahatte yeni dönem, EYT'de son durum, Akşener'den 'HDP' ve 'Suriyeli sığınmacı' mesajları...

06.09.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, Bosna Hersek'le karşılıklı seyahatte 'kimlik kartı' dönemi, milyonların beklediği EYT düzenlemesinde son durum, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 'HDP' ve 'Suriyeli sığınmacılar' hakkında çarpıcı mesajlar, İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss, Cristiano Ronaldo'nun kariyerinde yıllar sonra bir ilk, Gülşen'den suç duyurusu...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Bosna Hersek'le seyahatte yeni dönem, EYT'de son durum, Akşener'den 'HDP' ve 'Suriyeli sığınmacı' mesajları...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN DUYURDU: KİMLİK KARTIYLA SEYAHATTE YENİ DÖNEM

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 gün sürecek Balkanlar turuna başladı. İlk ziyaret noktası Bosna-Hersek'te kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, iki ülke arasında imzalanan seyahat anlaşmasına değinerek artık Bosna-Hersek ile Türkiye arasında kimlikle seyahat yapılabileceğini duyurdu.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balkanlar turunda ilk açıklama! İki ülke arasında yeni dönem: Kimlik kartıyla yapılabilecekSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balkanlar turunda ilk açıklama! İki ülke arasında yeni dönem: Kimlik kartıyla yapılabilecek

BAKAN BİLGİN'DEN 'EYT' AÇIKLAMASI

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Milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili son durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. EYT'de çözüm formülünün netleşmediğini, aralık ayı gibi gündeme geleceğini dile getiren Bakan Bilgin, "Bir iki konu daha var, EYT ondan sonra. Çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık" ifadelerini kullandı. Bilgin ayrıca sözleşmeli çalışanlar, taşeron ve geçici işçilerle ilgili çalışmalarının olduğunu da duyurarak TBMM'nin açılacağı tarihi işaret etti.

SON DAKİKA: EYT, geçici işçi, sözleşmeli personel, taşeron işçi… Milyonlar bekliyordu! Bakan Bilgin tek tek duyurdu!SON DAKİKA: EYT, geçici işçi, sözleşmeli personel, taşeron işçi… Milyonlar bekliyordu! Bakan Bilgin tek tek duyurdu!

LIZ TRUSS GÖREVE RESMEN BAŞLADI

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Boris Johson'dan boşalan koltuğun ardından yapılan seçim sonucunda Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçilen Liz Truss, İngiltere'nin yeni başbakanı oldu. Kraliçe Elizabeth'i İskoçya'daki ziyaretinin ardından Truss resmen göreve başladı. Görüşmesinin ardından İngiltere'ye dönen Truss'un yeni Kabine'yi açıklayacağı duyuruldu.

İngiltere'de yeni dönem resmen başladı: Yeni Başbakan Liz Truss görevi Kraliçe Elizabeth'ten aldı! Gözler Kabine açıklamasına çevrildiİngiltere'de yeni dönem resmen başladı: Yeni Başbakan Liz Truss görevi Kraliçe Elizabeth'ten aldı! Gözler Kabine açıklamasına çevrildi

AKŞENER'DEN 'HDP' VE 'SURİYELİ SIĞINMACILAR' MESAJLARI

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CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebileceği" yönündeki açıklaması tartışmaların fitilini ateşlerken İYİ Parti'den birçok isim söz konusu açıklamaya tepki göstermişti. Gündemdeki yerini koruyan açıklamayla ilgili İYİ Parti lideri Meral Akşener de sessizliğini bozarak "HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek" dedi. Akşener ayrıca partisinin Ankara'da düzenlediği göç konulu toplantıda iktidar olmaları durumunda Suriyeli sığınmacıları ülkelerine gönderecekleri tarihi açıkladı.

Meral Akşener, Suriyeli sığınmacıları gönderecekleri tarihi açıkladıMeral Akşener, Suriyeli sığınmacıları gönderecekleri tarihi açıkladı

ŞAMPİYONLAR LİGİ RONALDO'SUZ BAŞLIYOR

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Cristiano Ronaldo'nun kariyerinde şok bir gelişme meydana geldi. İstenmediği için mecburen Manchester United'da kalan dünya yıldızı kariyerinde 19 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde sahada olmayacak.

Cristiano Ronaldo için yolun sonu! 19 yıl sonra bir ilk yaşanıyor...Cristiano Ronaldo için yolun sonu! 19 yıl sonra bir ilk yaşanıyor...

GÜLŞEN'DEN SUÇ DUYURUSU

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Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasıyla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 30 Nisan'daki konserinde İmam Hatip Liseliler hakkında kullandığı sözler nedeniyle tutuklanan Gülşen, daha sonra ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Bu süreçte Yeniden Refah Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Ömer Yıldız ise iddiaya göre sosyal medya hesabından Gülşen'i kastederek "Bu kadının katli vaciptir" şeklinde paylaşımda bulunmuştu. Gülşen, avukatı Emek Emre aracılığıyla söz konusu paylaşım için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Gülşen suç duyurusunda bulundu! Gülşen suç duyurusunda bulundu! "Katli vaciptir" paylaşımını affetmedi


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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Bosna Hersek Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan Vedat Bilgin Gülşen EYT
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