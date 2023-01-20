Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan seçim mesajı, SGK'dan EYT açıklaması, 'Putin öldü' iddiası...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN'DAN 'SEÇİM' MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağına yönelik açıklamalarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihinin ilan edilmesi için 10 Mart'ı işaret etti. Muhalefet tarafından gelen eleştirilere de tepki gösteren Erdoğan, "Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık" diye konuştu.

SGK'DAN EYT AÇIKLAMASI

Emekli olacakların emekli maaş zammının mevcut emeklilerinki gibi yüzde 30 değil, yaklaşık yüzde 18 olduğu iddiaları gündem yaratmıştı. Konuyla ilgili SGK'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada söz konusu iddialar yalanlanırken "2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da %30 oranında artırılmıştır" denildi. Açıklamada ayrıca EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacağı vurgulandı.

ZELENSKİY'DEN ORTALIĞI KARIŞTIRACAK İDDİA

Zaman zaman kanser ve parkinson hastalıklarıyla mücadele ettiği, hatta dublör kullandığı iddialarıyla gündeme gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den çok konuşulacak bir iddia geldi. Putin'in öldüğünü ima eden Zelenskiy, "Hala yaşadığından emin değilim, kararları veren Putin olmayabilir." dedi.

TANJU ÖZCAN'DAN 'ADAYLIK' ÇIKIŞI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6'lı masa liderlerine ayrı ayrı mektup yazdığını açıkladı. Özcan, "Bu mektup göreve talip olma ve aynı zamanda meydan okuma metnidir" ifadelerine yer verdiği mektubunda, "Erdoğan'a karşı, benden daha çok seçim kazanmış gerçek bir Türk milliyetçisi aday bulursanız ona sözüm yok." dedi.

ŞARKICI CİNAYETİNDE 'KÜLOTLU ÇORAP' DETAYI

Şarkıcı ve model Seçil Çiftçi, İstanbul Sancaktepe'de cesedi bulunan eski sevgilisi Semih Sevim'i evinde öldürüp, cesedini babasıyla birlikte battaniyeye sararak ormanlık alana attığını itiraf etmişti. Çiftçi'nin ifadesi ortaya çıktı. Eski sevgilisinin kendisini sık sık rahatsız ettiğini öne süren Çiftçi'nin "İçeri geldi bir boğuşma yaşandı. Elime geçen bir sopayla kafasına vurmaya başladım. Düştü. Külotlu çorap aldım. Külotlu çorabı boğazına sardım ve sıkıca çektim" dediği öne sürüldü.

FENERBAHÇE, BRUMA'NIN BONSERVİSİNİ ALDI

Fenerbahçe, sezon başında kiraladığı Bruma'nın bonservisini aldığını resmen duyurdu. Sarı - lacivertliler, yabancı sınırı nedeniyle TFF'ye bildirilen lisans listesine adını yazdıramadığı Portekizli futbolcunun bonservisinin 4,25 milyon euro'ya alındığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.