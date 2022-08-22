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  4. Türkiye’de ve dünyada bugün neler yaşandı? Kabine toplantsı, Rusya'daki suikastta yeni gelişmeler, Tan Taşçı'nın gündem olan klibi, CHP'den ortak aday açıklaması...

Türkiye’de ve dünyada bugün neler yaşandı? Kabine toplantsı, Rusya'daki suikastta yeni gelişmeler, Tan Taşçı'nın gündem olan klibi, CHP'den ortak aday açıklaması...

22.08.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Rusya'da yaşanan suikastta yeni gelişmeler, Adalet Bakanlığı personeline 25 bin TL promosyon, Tan Taşçı'nın gündem olan klibi, CHP'den ortak aday açıklaması, Kabine toplantısı...

Türkiye’de ve dünyada bugün neler yaşandı? Kabine toplantsı, Rusya'daki suikastta yeni gelişmeler, Tan Taşçı'nın gündem olan klibi, CHP'den ortak aday açıklaması...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

KABİNE SONRASI EKONOMİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı saat 15.00'te başladı ve 2 saat 45 dakika sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon, faiz ve atılan ekonomi adımlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan ayrıca mısır alım fiyatını açıklarken öğrencilere de yeni dönemde yardımcı kaynakların ücretsiz olacağını duyurdu.

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi! Kritik enflasyon mesajı...Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi! Kritik enflasyon mesajı...

RUSYA'DAKİ SUİKASTTE YENİ GELİŞMELER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "beyni" olarak nitelendirilen Rus stratejist Aleksandr Dugin'in hedef alındığı belirtilen, kızı Darya Dugina'nın hayatını kaybettiği suikastin failiyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu adlı örgüt, saldırıyı üstlenirken Putin karşıtı bir hareket başlattıklarını duyurdu ve "Putin bizim tarafımızdan tahttan indirilecek ve yok edilecek" dedi. İlerleyen saatlerde ise Rusya tarafından yapılan açıklamada bombalı saldırının arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiği ifade edildi ve suikast planını geçen ay Moskova'ya gelen ve saldırıdan sonra Estonya'ya kaçan Ukrayna vatandaşı bir kadının gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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Son Dakika | Darya Dugina suikastı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil oraya kaçmış... Darya Dugina suikastı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil oraya kaçmış...

ADALET BAKANLIĞI PERSONELİNE 25 BİN TL PROMOSYON

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada çalışanlar için 25 bin lira promosyon ödeneceği duyuruldu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki anlaşmaya göre personele eşit ve tek seferde 25.000 TL promosyon ödenecek. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

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Bakanlık 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Rekor promosyon: 25 bin lira ödenecekBakanlık 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Rekor promosyon: 25 bin lira ödenecek

6'LI MASANIN SON TOPLANTISI SONRASINDA CHP'DEN ORTAK ADAY AÇIKLAMASI! 'MANSUR YAVAŞ...'

6'lı masanın son toplantısı sonrasında CHP'den ortak aday açıklaması geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Ortak cumhurbaşkanı adayımız 6'lı masada belirlenecektir. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü cumhurbaşkanı hem de herkesin cumhurbaşkanı olacaktır" dedi. Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesiyle ilgili olarak Öztrak, "Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız olarak seçilmiştir. Tüm büyükşehir belediye başkanlarımız gibi üstün hizmetler vermektedir" diye konuştu.

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6'lı masanın son toplantısı sonrasında CHP'den 'ortak' aday açıklaması! 'Mansur Yavaş...'6'lı masanın son toplantısı sonrasında CHP'den 'ortak' aday açıklaması! 'Mansur Yavaş...'

TAN TAŞCI'NIN KLİBİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Zaman zaman gündeme dair yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü müzisyen Tan Taşçı, bu defa yeni klibiyle gündemde! Klipte Türkiye’de ve dünyada yaşanan toplumsal olayları işleyen Tan Taşçı, yeni şarkısı Zor İşimiz Zor ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Ali İsmail Korkmaz, kadın cinayetleri, Hrant Dink...

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Ali İsmail Korkmaz, kadın cinayetleri, Hrant Dink... Tan Taşçı'nın tüyleri diken diken eden klibi sosyal medyada gündem oldu! 'Zor işimiz zor'Ali İsmail Korkmaz, kadın cinayetleri, Hrant Dink... Tan Taşçı'nın tüyleri diken diken eden klibi sosyal medyada gündem oldu! 'Zor işimiz zor'

İŞTE GALATASARAY'IN NWAKAEME'YE SUNDUĞU SÖZLEŞME

Şu ana kadar kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira ve Mertens isimleriyle güçlendirerek transferde adından en çok söz ettiren takım olan Galatasaray, temaslarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde oynana Ümraniyespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk "En az 3 transfer daha yapacağız" ifadelerini kullanırken, uzun süredir gündemde olan Nwakaeme ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Merakla bekleniyordu! İşte Galatasaray'ın Nwakaeme'ye sunduğu sözleşmeMerakla bekleniyordu! İşte Galatasaray'ın Nwakaeme'ye sunduğu sözleşme


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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Adalet Bakanlığı Rusya CHP Tan Taşçı
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