Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Rusya'nın 4 bölgeyi ilhakı, Zelenskiy'den 'NATO' hamlesi, Kılıçdaroğlu'ndan af çıkışı...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!



RUSYA; LUHANKS, DONETSK, ZAPORİJYA VE HERSON'U İLHAK ETTİ

Rusya, Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı resmen ilhak etti. Moskova'da düzenlenen törende konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın kararını tüm dünyaya duyurdu. Rus lider, "4 bölgede yaşayan insanlar artık bizim vatandaşımız" ifadelerini kullanırken, Ukrayna ve Batı'ya önemli mesajlar verdi. Kiev yönetimine de seslenen Putin, müzakere çağrısı yaptı.

UKRAYNA, NATO ÜYELİĞİ İÇİN RESMEN BAŞVURU YAPTI

Rusya'nın ilhakının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzaladı. Zelenskiy, katılım başvurusunu imzalarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görevde olduğu sürece Moskova ile hiçbir müzakerede bulunmayacaklarını söyledi.

İSVEÇ, TÜRKİYE'YE YÖNELİK SİLAH AMBARGOSUNU KALDIRDI

İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP), Türkiye'ye silah ihracatı ambargosunu kaldırdıklarını açıkladı. ISP'nin açıklamasında, Türkiye'ye yeniden ihracata izin verme kararının İsveç'in Türkiye'nin de üye olduğu NATO'ya başvuru yapmasından dolayı alındığı belirtildi.

Açıklamada, askeri silah ve teçhizatın yanı sıra elektronik ve teknoloji alanlarındaki ürünler için de bu kararın geçerli olduğu vurgulandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AF ÇIKIŞI

Uzun zamandır gündemde olan ancak somut bir gelişme yaşanmayan af konusuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş bir çıkış geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan ve iktidarla görüşmeye hazır olduklarını ifade eden CHP lideri, "Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Görüyoruz beceremiyorlar, birlikte çözebiliriz. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır." dedi.

HULL CİTY'DE SHOTA ARVELADZE DÖNEMİ SONA ERDİ

İngiltere Championship'te mücadele eden ve sezon başında hedefini Premier Lig play-off'u olarak belirleyen Hull City, teknik direktör Shota Arveladze ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Ayrılıkla ilgili konuşan kulüp sahibi Acun Ilıcalı, "Milli arada Shota ile takımın durumu ve geleceği hakkında bir dizi toplantı yaptık. Bu toplantılar devam ettikçe görüşlerimizin uyuşmadığını anladık. Bu yüzden yolları ayırma kararı aldık. Yeni teknik direktör için en iyi seçeneklere bakacağız." dedi.

HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER BOŞANDI

Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile mayıs ayında dünyaevine girmişti. 5 aylık evlilik bugün resmen bitti. Hadise ve Mehmet Dinçerler, Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen ilk duruşmaya katılmadı. Kararını açıklayan mahkeme, ünlü çifti tek celsede boşadı.



