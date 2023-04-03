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Türkiye onu konuşuyor! Dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biriydi! Diyarbakır'dan Harvard'a...

03.04.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Diyarbakır'da yaşayan 18 yaşındaki Gül Karen Aça'nın başarısını konuşuyor. Geçtiğimiz yıl dünyanın en parlak 100 öğrencisi arasında gösterilen Aça, bu sıralamanın tesadüf olmadığını dünyanın en iyi 9 üniversitesinden tam burs alarak gösterdi. Aça'nın kabul aldığı üniversiteler arasında Harvard ve Stanford da var. Aça'nın yaşadığı mutluluk bir Harvard'a kabul aldığını öğrendiği videodaki "Harvard'a girdim" şeklindeki sevinç çığlıklarında saklıydı. Aça, duygularını ve hedeflerini paylaştı.

Türkiye onu konuşuyor! Dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biriydi! Diyarbakır'dan Harvard'a...

Diyarbakır'da yaşayan 18 yaşındaki Gül Karen Aça'nın başarısı gündem oldu. Herkese büyük gurur yaşatan Aça, geçtiğimiz sene dünyanın en parlak 100 öğrencisi arasında gösterilmişti. Bu kez de aralarında Harvard ve Stanford'ın da olduğu dünyanın en iyi 9 üniversitesinden tam burslu olarak kabul aldı. Aça, duygularını paylaştı. İşte detaylar...

"ORADA KABUL ALDIĞIMI ÖĞRENİYORUM..."

ATV Haber’de yer alan habere göre, bir videodaki anlarını anlatan Aça, “Orada Harvard’a kabul aldığımı öğreniyorum. Herkes en az benim kadar mutlu ve gururluydu.” ifadelerini kullandı.

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"9 ÜNİVERSİTEYE KABUL ALDIM"

Dünyanın en parlak 100 öğrencisi arasında gösteriliyordu. Harvard Üniversitesi’nden aldığı kabulle büyük sevinç yaşadı. Aça “Harvard ve Stanford başta olmak üzere Amerika’da ve Kanada’da 9 üniversiteye kabul aldım” dedi.

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Diyarbakır’da yaşayan Gül Karen Aça, lise 12. sınıf öğrencisi. Adını geçtiğimiz yıl tüm dünyaya duyurmuş, 170 ülkeden 50 bin öğrencinin başvurduğu uluslararası eğitim inisiyatifi tarafından dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri seçilmişti. Aça “Özellikle başvuru dönemi çok uzun oluyor, bir o kadar da meşakkatli. Böyle bittiği için çok mutluyum” şeklinde konuştu.
Gül Karen Aça, 18 yaşında dünyanın en parlak 100 öğrencisinden sadece biri. Bıkmadı, usanmadı, başarılarına başarı katmaya devam etti.

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Gül Karen, dünyanın en iyi üniversitelerinden tam burslu olarak davet aldı. O görüntü de Harvard’dan aldığı davetin açıklandığı anda kayda geçti. Yaşadığı mutluluğun tarifi yoktu. Aça, söz konusu görüntüde “Harvard’a girdim” diyerek sevincini paylaşıyordu.

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Aça “Şu anda aklımda nörobilim okumak var. Yani ya anadal ya da yan dal olarak kesinlikle nörobilim okuyacağım” dedi.

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