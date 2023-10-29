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Türkiye'yi kutlayıp "Bize katılın" çağrısı yaptılar! NATO'nun 29 Ekim paylaşımı dikkat çekti

29.10.2023 16:40 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını NATO da kutladı. NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Mehmetçiklerin fotoğrafı paylaşıldı, "Bize katılın" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'yi kutlayıp "Bize katılın" çağrısı yaptılar! NATO'nun 29 Ekim paylaşımı dikkat çekti

Türkiye'nin 1951'den beri üyesi olduğu NATO'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaptığı paylaşım sosyal medyada dikkat çekti.

"BİZE KATILIN"

İttifakın paylaşımında, Türkiye'nin bugün, kuruluşunun 100. yılını kutladığı hatırlatılarak, "Siz de müttefikimiz Türkiye'yi kutlarken bize katılın." ifadesi kullanıldı.

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MEHMETÇİK FOTOĞRAFI PAYLAŞTILAR

Paylaşımda, Türk bayrağı açmış Mehmetçiklerin fotoğrafı da yer aldı.

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BİRÇOK HESAPTAN KUTLANDI

NATO'nun ana hesabının dışında komutanlıkların ve çeşitli NATO birimlerinin hesaplarından da kutlama mesajları yayınlandı.

NATO Müşterek Harp Merkezi, NATO Savunma Koleji, NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı, karargahı İzmir'de bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı, NATO Müttefik Harekat Komutanlığı gibi birçok hesaptan Türkiye'nin 100. yılı kutlandı.

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı NATO

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