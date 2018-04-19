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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Benim kanaatim Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıdır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 10:35 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Benim kanaatim Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıdır."

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Bekir Bozdağ

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