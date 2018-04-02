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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları sevk edildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 12:43 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fethiye Muğla Sahil Güvenlik tekne

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