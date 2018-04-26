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Son dakika! Haliç'te kaza! Trafik kilitlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 14:02 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; İstanbul'daki Haliç Köprüsü üzerinde trafik kazası meydana geldi. Yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken köprü trafiği durma noktasına geldi.

Son dakika! Haliç'te kaza! Trafik kilitlendi

Kaza nedeniyle araç trafiği Mecidiyeköy'den Haliç'e kadar uzanırken, diğer tarafta da Şirinevler'den başlayan yoğunluk Haliç Köprüsü'ne kadar ulaştı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Haliç Kaza istanbul

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