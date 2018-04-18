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Son dakika: OHAL 7. kez uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 17:53 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre TBMM Genel Kurulu'nda, OHAL'in 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi.

Son dakika: OHAL 7. kez uzatıldı

Ayrıntılar geliyor...

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OHAL TBMM

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ülkemizde ohal kalkacaktı sözde
Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz :) (kimileri bakıp göremiyor Allah onlardan etmesin)
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