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TEM Otoyolu'nda kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 17:40 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Altınşehir mevkinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine 3 şerit de trafiğe kapandı. Araçlar emniyet şeridinden ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
TEM Otoyolu trafik kazası

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