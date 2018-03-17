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Suriyeli 2 kişi, sahte 4 bin dolarla yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 18:17 | Son Güncelleme

TUTUKLANDILAR Kayseri'de, polis ekiplerinin sahte 4 bin dolarla yakaladığı Suriyeli 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

TUTUKLANDILAR
Kayseri'de, polis ekiplerinin sahte 4 bin dolarla yakaladığı Suriyeli 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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