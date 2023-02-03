HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. 46/2-c trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 46/2-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

46/2-c trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 46/2-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

16.01.2023 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara yollarında trafik akışının sağlanması ve kişilerin güvenliğinin sağlanması için yanlış şerit değiştirmenin önemi büyüktür. Şerit değiştirirken aksi bir durum olmadığı sürece yan şeritten geçen araca yol verilmesi kuralına büyük önem verilmelidir. Kanunlarca aracın yolunu kesmek ya da aracın önüne çıkarak şerit değiştirmek kesinlikle yasaktır. Trafik kurallarının ihlali durumunda, ihlal yapan kişiye ceza uygulanır. Şerit değiştirmekle alakalı olan 46/2-c trafik cezası tutarı ne kadar?

46/2-c trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 46/2-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanunu'nda sürücülerin trafiği aksatması, yolcuları ve yayaların can güvenliğini tehlikeye atmaları gibi durumlar belli yaptırımlarda çözülür. Böyle durumlarda araç sürücüsü, araç sahibi, yaya ya da kurallara uymayan kişiler ceza alır. 46/2-c trafik cezası da şerit değiştirme sırasında trafiği, trafikteki araçları ve sürücüleri tehlikeye sokacak durumlarla ilgilidir.

46/2-c trafik cezası nedir?

46/2-c kodu trafikte şerit değiştirme kurallarıyla ilgilidir. 46/2-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu temel olarak aksine bir işaret olmadığı takdirde trafiği aksatacak ya da trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmektir. Her araç, herhangi bir nedenle şerit değiştirirken şerit değiştirme kurallarına uymak zorundadır. Sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmakla neticelenen bu trafik ihlalinde, trafikte kurallara uymama ceza puanı 20 olarak belirlenmiştir. 46/2-c trafik cezası uygulaması, trafik polisi ya da jandarma tarafından veya kameralar aracılığıyla, aracı durdurmadan yapılabilir.

İlginizi Çekebilir

46/2-a trafik cezası nedir?

46/2-a trafik cezası nedir?

23/3-c-1 trafik cezası nedir?

23/3-c-1 trafik cezası nedir?

 23/3-c-2 trafik cezası nedir?

23/3-c-2 trafik cezası nedir?

23/5-a trafik cezası nedir?

23/5-a trafik cezası nedir?

 26/2 trafik cezası nedir?

26/2 trafik cezası nedir?

46/2-c trafik cezası kimlere uygulanır?

46/2-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu farklı bir işaret olmadığı müddetçe sürücüler şerit değiştirmeden önce şeritte sürüş yapan araçların emniyetle geçişlerini sağlamaktır. Kara yolunda aksine bir işaret bulunmadığı takdirde trafiğin seyrini değiştirecek ve yolcuların can güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirilmesinin yasaktır. Bu kurala riayet etmeyen ve hatalı şerit değiştirme yapan sürücülere ya da araç plakasına uygulanan bir cezadır.

46/2-c trafik cezası tutarı nedir?

46/2-c trafik cezası sürücülere ya da araç sahiplerine uygulanan bir idari yaptırımdır. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 46/2-c trafik ceza kodu ile uygulanmakta olan şerit değiştirme ihlali yani 46/2-c trafik cezası tutarı yenilenmiştir. 46/2-c trafik cezası tutarı 2023 yılı için 951 TL olarak belirlenmiştir. Ceza tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapıldığı takdirde %25 indirim uygulanır. 46/2-c trafik cezası tutarı indirimli olarak 713,25 TL olarak ödenebilir.

İlginizi Çekebilir

26/3 trafik cezası nedir?

26/3 trafik cezası nedir?

28 trafik cezası nedir?

28 trafik cezası nedir?

 30/1-a trafik cezası nedir?

30/1-a trafik cezası nedir?

23/3-a-2 trafik cezası nedir?

23/3-a-2 trafik cezası nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
YÖK Kanunu kabul edildiYÖK Kanunu kabul edildi
Konsoloslukların kapatılmasına Bakan Soylu'dan tepkiKonsoloslukların kapatılmasına Bakan Soylu'dan tepki
Anahtar Kelimeler:
trafik cezası

En Çok Okunan Haberler

İkinci el konut projesi geliyor! 0,99'a kredi ve 180 ay vade

İkinci el konut projesi geliyor! 0,99'a kredi ve 180 ay vade

''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi

''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi

Cezaevinde liste yaptı, çıkar çıkmaz 'intikam' planını devreye soktu!

Cezaevinde liste yaptı, çıkar çıkmaz 'intikam' planını devreye soktu!

Kulisler hareketlendi! İki parti Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?

Kulisler hareketlendi! İki parti Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?

Erdoğan göndermesi gündem oldu! Jet yanıt

Erdoğan göndermesi gündem oldu! Jet yanıt

Akşener formülü hazır! CHP'nin planı kulislere sızdı: "Adaylığını açıklamayacak"

Akşener formülü hazır! CHP'nin planı kulislere sızdı: "Adaylığını açıklamayacak"

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.