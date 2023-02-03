46/2-c trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 46/2-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanunu'nda sürücülerin trafiği aksatması, yolcuları ve yayaların can güvenliğini tehlikeye atmaları gibi durumlar belli yaptırımlarda çözülür. Böyle durumlarda araç sürücüsü, araç sahibi, yaya ya da kurallara uymayan kişiler ceza alır. 46/2-c trafik cezası da şerit değiştirme sırasında trafiği, trafikteki araçları ve sürücüleri tehlikeye sokacak durumlarla ilgilidir.

46/2-c trafik cezası nedir?

46/2-c kodu trafikte şerit değiştirme kurallarıyla ilgilidir. 46/2-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu temel olarak aksine bir işaret olmadığı takdirde trafiği aksatacak ya da trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmektir. Her araç, herhangi bir nedenle şerit değiştirirken şerit değiştirme kurallarına uymak zorundadır. Sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmakla neticelenen bu trafik ihlalinde, trafikte kurallara uymama ceza puanı 20 olarak belirlenmiştir. 46/2-c trafik cezası uygulaması, trafik polisi ya da jandarma tarafından veya kameralar aracılığıyla, aracı durdurmadan yapılabilir.

46/2-c trafik cezası kimlere uygulanır?

46/2-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu farklı bir işaret olmadığı müddetçe sürücüler şerit değiştirmeden önce şeritte sürüş yapan araçların emniyetle geçişlerini sağlamaktır. Kara yolunda aksine bir işaret bulunmadığı takdirde trafiğin seyrini değiştirecek ve yolcuların can güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirilmesinin yasaktır. Bu kurala riayet etmeyen ve hatalı şerit değiştirme yapan sürücülere ya da araç plakasına uygulanan bir cezadır.

46/2-c trafik cezası tutarı nedir?

46/2-c trafik cezası sürücülere ya da araç sahiplerine uygulanan bir idari yaptırımdır. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 46/2-c trafik ceza kodu ile uygulanmakta olan şerit değiştirme ihlali yani 46/2-c trafik cezası tutarı yenilenmiştir. 46/2-c trafik cezası tutarı 2023 yılı için 951 TL olarak belirlenmiştir. Ceza tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapıldığı takdirde %25 indirim uygulanır. 46/2-c trafik cezası tutarı indirimli olarak 713,25 TL olarak ödenebilir.