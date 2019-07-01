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Aksiyonu bol bir ay bizleri bekliyor! İşte Temmuz ayı burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 01.07.2019 12:01 | Son Güncelleme

Aksiyonu bol bir Temmuz ayı bizleri bekliyor. Birçok gezegen burç değiştirirken, esas önemli olan iki hareketimiz var. Biri Yengeç burcundaki Güneş tutulması diğeri ise Aslan burcunda başlayan Merkür retrosu. Bu hareketli ayda burcunuzu neler bekliyor?

Aksiyonu bol bir ay bizleri bekliyor! İşte Temmuz ayı burç yorumları

KOÇ

koc

Temmuz ayında ev ve aile konuları vaktinizi alabilir. Yeni bir ev alabilir ya da evinizin dekorunu değiştirebilirsiniz. Yapacağınız tadilatlar tam da hayal ettiğiniz gibi olacaktır. DEVAMI

BOĞA

boga

Temmuz ayına başladığınızda sosyal yanınızı ortaya çıkartıyorsunuz. Yakınlarınızla kültürel etkinliklere katılabilirsiniz. Gideceğiniz tatili bile tarihi önemine göre belirlemiş olabilirsiniz. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

Temmuz ayına pozitif bir enerjiyle başlıyorsunuz. 2 Temmuz tarihinde Mars Aslan burcuna geçiyor. 18 Ağustos’a kadar enerjinizi eğitim ve kültürel aktivitelere ayırabilirsiniz. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

Temmuz ayına başladığınızda enerjiniz biraz düşük olabilir. 2 Temmuz tarihinde Mars Aslan burcuna geçiyor. 18 Ağustos’a kadar gelirinizi arttırmak için enerjinizi harcayabilirsiniz. DEVAMI

ASLAN

aslan

Temmuz ayına enerjik başlıyorsunuz. Sosyal yönünüze, arkadaşlık ilişkilerinize önem verebilirsiniz. 2 Temmuz tarihinde Mars Aslan burcuna geçiyor. DEVAMI

BAŞAK

basak

Temmuz ayına kariyer konularınıza odaklanarak başlıyorsunuz. 2 Temmuz tarihinde Mars Aslan burcuna geçiyor. 18 Ağustos’a kadar sessiz veya çekingen kaldığınız konularda artık harekete geçebilirsiniz. DEVAMI

TERAZİ

terazi

Temmuz ayında seyahat programınız yoğun olabilir. Pozitif bir başlangıç yapıyorsunuz. Beklenen gelişmeleri yaşayabilirsiniz. 2 Temmuz tarihinde Mars Aslan burcuna geçiyor. DEVAMI

AKREP

akrep

Temmuz ayına maddi gelirlerinize ve giderlerinize odaklanarak başlıyorsunuz. 2 Temmuz tarihinde Mars Aslan burcuna geçiyor. 18 Ağustos’a kadar kariyer hayatınıza enerjinizi harcayabilirsiniz. DEVAMI

YAY

yay

Temmuz ayına partnerinize yoğunlaşarak başlıyorsunuz. Beraber daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. 2 Temmuz tarihinde Mars Aslan burcuna geçiyor. DEVAMI

OĞLAK

oglak

Temmuz ayına geldiğinizde biraz düşük enerjiyle başlasanız da sonradan enerjiniz yerine geliyor. 2 Temmuz tarihinde Mars Aslan burcuna geçiyor. 18 Ağustos’a kadar finansal konularınızla ilgili harekete geçebilirsiniz. DEVAMI

KOVA

kova

Temmuz ayına aşkla ve şansla başlıyorsunuz. Partneriniz her şeyden önce gelebilir. Çocuğunuza da vaktinizi ayıracağınız bir ay olabilir. DEVAMI

BALIK

balik

Temmuz ayına ailevi konularınıza önem vererek başlıyorsunuz. Evinizle ilgili de değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. 2 Temmuz tarihinde Mars Aslan burcuna geçiyor. DEVAMI

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