Bu kışın trendi olacağı şimdiden belli olan makyaj ürünleri

Makyaj trendleri değiştikçe makyaj ürünleri de o yönde değişiklik gösteriyor. En bilindik ürünler, ihtiyaçlara göre yenilenen içerik ve formlarıyla yeniden karşımıza çıkıyor. Bu özel ve kolay uygulanabilir ürünler sayesinde sizler de tıpkı profesyonel eli değmiş gibi makyaj yapabilirsiniz. Bu kışın makyaj trendlerini teninize taşıyacak ürünlere yer verdiğimiz listemizi inceleyerek beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Makyaj öncesi için olmazsa olmaz: Maybelline New York Fit Me Luminous & Smooth Nemlendiren Makyaj Bazı

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Makyajın daha kalıcı olması için ilk etapta temiz cilde makyaj bazı uygulamak gerekiyor. Yüzü makyaja hazırlayan bu bazın nemlendirici içermesi, makyajın uzun bir süre daha taze kalmasını sağlıyor. Eğer böyle bir baza ihtiyacınız varsa Maybelline New York Fit Me Luminous & Smooth Nemlendiren Makyaj Bazı'nı tercih edebilirsiniz. Ürünle kış makyaj trendlerini kolayca yakalayabilirsiniz!

2. Kusursuz bir ten için: Golden Rose Mineral Terracotta Pudra

Hafif ve doğal görünümlü ten makyajı sevenler için olmazsa olmaz bir ürün olan mineral pudralar, ciltteki hafif gözenek ve kusurları kapatmaya yardımcı oluyor. Diğer kapatıcılara göre daha hafif yapıda olan bu ürünler, aynı zamanda daha sağlıklı. Golden Rose Mineral Terracotta Pudra da bunlardan biri. Ürünü tercih ederek cildinize eşit bir ton sağlayabilir, ufak tefek cilt kusurlarınızı kapatabilirsiniz.

3. Bordo rujlara yeniden merhaba: L'Oréal Paris Color Riche Free The Nudes Ruj

Bu yıl, kış sezonunun trend makyaj renklerinden biri de bordo ve tonları olacak gibi görünüyor. Dudaklarda görmeye alışık olduğumuz bordo rengini bu sezon gözlerde de görebilirsiniz. Bizim bordo rujdan yana önerimiz ise L'Oréal Paris Color Riche Free The Nudes Ruj. Ürün, ipeksi dokusu ve yüksek pigmentasyonuyla makyajı bir üst seviyeye taşıyor. Mat formülüyle âdeta yokmuş hissi yaratıyor.

4. En tatlı tonuyla: Missha Doğal Görünüm Sunan Nemlendirici Likit Allık

Bu kış, yaz mevsiminin ruhunu taşıyan şeftali tonlarını makyaj malzemelerinde görmeye hazır olun! Doğal renklerden olan şeftali tonları, özellikle allıklarda sıklıkla tercih edilecek gibi görünüyor. Doğal bir renk veren şeftali tonlu allıklardan biri de Missha Doğal Görünüm Sunan Nemlendirici Likit Allık. Üstelik likit yapısıyla sürüş kolaylığı sağlıyor. İstediğiniz renk yoğunluğunda ayarlayabileceğiniz allık, bu kış vazgeçilmeziniz olacak!

5. Buğulu bakışlar için: Golden Rose Smoky Effect Göz Kalemi

Önceki sezonlarda da sıklıkla karşılaştığımız buğulu göz makyajından bu sezon da vazgeçemiyoruz. Siz de doğal görünümlü ve dumanlı bir göz makyajı yapmak isterseniz Golden Rose Smoky Effect Göz Kalemi, tam size göre! Üstelik duman efektini sağlamanız için uç kısmında süngeri de bulunuyor. Kolay ve hızlı uygulama yapabileceğiniz kalemi bu kış elinizden düşürmeyeceksiniz!

6. Işıl ışıl gözlerin sırrı: Rosevelt Jel Form Makyaj Simleri

Yaz aylarından aşina olduğumuz, göz çevresinde kullanılan, yoğunlaştırılmış simleri bu kış da görmek mümkün. Özel davetlerde sıklıkla tercih edilen bu makyaj stili, kış sezonunun en faklı tarzı olabilir. Ayrıca göz çevresi için kendinden yapışkanlı kristal çıkartmaların da revaçta olduğunu belirtelim. Her renkte karşımıza çıkan simler içinse önerimiz Rosevelt Jel Form Makyaj Simleri. Jel formuyla ürünü uygulaması da oldukça basit.

7. Barbie gibi görünmek isteyenlere: Ultimate 16 Renkli Far Paleti

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Bu kış, Barbie pembesi olarak da adlandırılan yoğun pembe tonuyla renklendirilen göz kapaklarını sıkça göreceksiniz. Oyuncak bebekleri andıran bu göz alıcı farı kullanabilmek için Ultimate 16 Renkli Far Paleti’ni edinebilirsiniz. Ayrıca gözlerde de bordo rengini görebileceğinizi belirtmiştik. Aynı far paleti sayesinde bordo rengine de ulaşabilirsiniz. Birbirinden canlı renkteki farların yoğun olarak kullanılacağı bu kış sezonu için ürünü mutlaka değerlendirmelisiniz.

8. Doğal görünümlü dudaklar için: Missha Işıltı ve Dolgunluk Veren Parlak Gloss Tint

Tintler, rujlara göre daha doğal bitişli bir görünüm sağlıyor. Kore’den yayılan ürün, dudaklara daha çekici bir görünüm kazandırıyor. Dudakların kendi rengini ortaya çıkardığı için hemen her kadın tarafından rahatlıkla tercih edilebiliyor. Tintler, bizim için yeni trendlerden biri ve bu kışa damgasını vuracak gibi duruyor. Siz de bu kış Missha Işıltı ve Dolgunluk Veren Parlak Gloss Tint ile dudaklarınızda doğal bir görünüm yakalayabilirsiniz.

9. Yine yeniden: Pretty Beauty Renkli Pen Eyeliner

Doksanlı yılları hatırlatan baskın renkli farlar ve eyelinerlar, bu kış sezonunda da karşımıza çıkıyor. Eskiden sadece renkli gözlü kişilerin kullandığı renkler için artık bir sınır kalmadı. Bu kış gözleri renklendirecek eyeliner önerisi isterseniz Pretty Beauty Renkli Pen Eyeliner’ı tercih edebilirsiniz. Tam 12 farklı rengi bulunan ürünün istediğiniz rengini seçerek kış sezonunun parlayan yıldızı olabilirsiniz!

10. Çilleri olmayanlar için: Show By Pastel Show Your Sweetness Freckle Pen

Son birkaç yıldır görmeye alışık olduğumuz yapay çiller, bu kış sezonu da karşımıza çıkıyor. Popülerliğini yitirmeyen yapay çiller için pek çok ürün mevcut. Onlardan biri de doğal bir görünümle çil elde edebileceğiniz Show By Pastel Show Your Sweetness Freckle Pen. Yüzünüzde yanak, burun gibi bölgelere kolayca uygulayabileceğiniz, 20 saat kalıcı olan ürün sayesinde doğal görünen çillerin tadını çıkarabilirsiniz.